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    Расписание матчей 22-10-2023

    сентябрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
    октябрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    ноябрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3
    Предыдущий день Следующий день
    США. МЛС 2023, 49 тур
    22 октября, воскресенье
    01:00
    Нэшвилл
    Нью-Йорк Ред Буллз
    Не начался
    22 октября, воскресенье
    01:00
    Нью-Инглэнд Революшн
    Филадельфия Юнион
    Не начался
    22 октября, воскресенье
    01:00
    Нью-Йорк Сити
    Чикаго Файр
    Не начался
    22 октября, воскресенье
    01:00
    Цинциннати
    Атланта Юнайтед
    Не начался
    22 октября, воскресенье
    01:00
    Коламбус
    Монреаль Импакт
    Не начался
    22 октября, воскресенье
    04:00
    Лос-Анджелес Гэлакси
    Даллас
    Не начался
    22 октября, воскресенье
    04:00
    Портленд
    Хьюстон
    Не начался
    22 октября, воскресенье
    04:00
    Сан-Хосе
    Остин
    Не начался
    22 октября, воскресенье
    04:00
    Колорадо
    Реал Солт-Лейк
    Не начался
    22 октября, воскресенье
    04:00
    Канзаc Сити
    Миннесота Юнайтед
    Не начался
    США. МЛС 2023, 50 тур
    22 октября, воскресенье
    01:00
    Торонто
    Орландо Сити
    Не начался
    22 октября, воскресенье
    04:00
    Сент-Луис
    Сиэтл
    Не начался
    22 октября, воскресенье
    04:00
    Ванкувер Уайткепс
    Лос-Анджелес
    Не начался
    США. МЛС 2023, 48 тур
    22 октября, воскресенье
    01:00
    Шарлотт
    Интер
    Не начался
    Норвегия. Элитсериен 2023, 25 тур
    22 октября, воскресенье
    18:00
    Олесунн
    Сарпсборг 08
    Не начался
    22 октября, воскресенье
    18:00
    Буде-Глимт
    Сандефьорд
    Не начался
    22 октября, воскресенье
    18:00
    Бранн
    Мольде
    Не начался
    22 октября, воскресенье
    18:00
    ХамКам
    Хаугесунд
    Не начался
    22 октября, воскресенье
    18:00
    Лиллестрем
    Волеренга
    Не начался
    22 октября, воскресенье
    18:00
    Русенборг
    Стабек
    Не начался
    22 октября, воскресенье
    18:00
    Стремсгодсет
    Одд
    Не начался
    22 октября, воскресенье
    18:00
    Викинг
    Тромсе
    Не начался
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