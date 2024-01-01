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Футбол онлайн - Англия. Чемпионшип

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08 чт 09 Вчера 10 Сегодня 11 Завтра 12 пн
Матчей пока что нет
Англия. Чемпионшип (2023/2024). 31 тур Таблица
Сегодня, 15:30
Ипсвич Таун
- : -
Вест Бромвич
Не начался
П1
2.08
Х
3.4
П2
3.6
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Сегодня, 18:00
Блэкберн
- : -
Сток Сити
Не начался
П1
2.4
Х
3.6
П2
2.75
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Сегодня, 18:00
Кардифф
- : -
Престон
Не начался
П1
2.35
Х
3.15
П2
3.25
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Сегодня, 18:00
Халл Сити
- : -
Суонси
Не начался
П1
1.68
Х
3.95
П2
4.9
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Сегодня, 18:00
Лидс
- : -
Ротерхэм
Не начался
П1
1.15
Х
8
П2
17
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Сегодня, 18:00
Мидлсбро
- : -
Бристоль Сити
Не начался
П1
1.7
Х
3.85
П2
5
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Сегодня, 18:00
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
Норвич Сити
Не начался
П1
2.65
Х
3.4
П2
2.6
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Сегодня, 18:00
Саутгемптон
- : -
Хаддерсфилд Таун
Не начался
П1
1.27
Х
5.5
П2
12
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Сегодня, 18:00
Сандерленд
- : -
Плимут Аргайл
Не начался
П1
1.53
Х
4.4
П2
5.7
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Сегодня, 18:00
Уотфорд
- : -
Лестер
Не начался
П1
4.4
Х
4
П2
1.73
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Англия. Чемпионшип (2023/2024). 31 тур Таблица
11 февраля, 15:00
Ковентри
- : -
Миллуолл
Не начался
П1
1.75
Х
3.7
П2
4.8
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Англия. Чемпионшип (2023/2024). 32 тур Таблица
13 февраля, 22:45
Бирмингем Сити
- : -
Блэкберн
Не начался
П1
2.18
Х
3.65
П2
3.1
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13 февраля, 22:45
Лестер
- : -
Шеффилд Уэнсдэй
Не начался
П1
1.3
Х
5.4
П2
10.5
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13 февраля, 22:45
Норвич Сити
- : -
Уотфорд
Не начался
П1
2.1
Х
3.6
П2
3.35
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13 февраля, 22:45
Ротерхэм
- : -
Халл Сити
Не начался
П1
4.2
Х
3.8
П2
1.8
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13 февраля, 22:45
Суонси
- : -
Лидс
Не начался
П1
5.8
Х
4.5
П2
1.5
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13 февраля, 23:00
Вест Бромвич
- : -
Кардифф
Не начался
П1
1.67
Х
3.7
П2
5.4
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13 февраля, 23:00
Бристоль Сити
- : -
Саутгемптон
Не начался
П1
4.6
Х
3.75
П2
1.75
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Англия. Чемпионшип (2023/2024). 32 тур Таблица
14 февраля, 22:45
Хаддерсфилд Таун
- : -
Сандерленд
Не начался
П1
3.75
Х
3.6
П2
1.97
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14 февраля, 22:45
Плимут Аргайл
- : -
Ковентри
Не начался
П1
3.8
Х
4.05
П2
1.85
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14 февраля, 22:45
Престон
- : -
Мидлсбро
Не начался
П1
3.65
Х
3.6
П2
2
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14 февраля, 22:45
Сток Сити
- : -
Куинз Парк Рейнджерс
Не начался
П1
1.95
Х
3.45
П2
4.05
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14 февраля, 23:00
Миллуолл
- : -
Ипсвич Таун
Не начался
П1
3.6
Х
3.45
П2
2.05
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Англия. Чемпионшип (2023/2024). 33 тур Таблица
16 февраля, 23:00
Вест Бромвич
- : -
Саутгемптон
Не начался
Англия. Чемпионшип (2023/2024). 33 тур Таблица
17 февраля, 15:30
Плимут Аргайл
- : -
Лидс
Не начался
17 февраля, 18:00
Бирмингем Сити
- : -
Сандерленд
Не начался
17 февраля, 18:00
Бристоль Сити
- : -
Куинз Парк Рейнджерс
Не начался
17 февраля, 18:00
Хаддерсфилд Таун
- : -
Халл Сити
Не начался
17 февраля, 18:00
Лестер
- : -
Мидлсбро
Не начался
17 февраля, 18:00
Миллуолл
- : -
Шеффилд Уэнсдэй
Не начался
17 февраля, 18:00
Норвич Сити
- : -
Кардифф
Не начался
17 февраля, 18:00
Престон
- : -
Блэкберн
Не начался
17 февраля, 18:00
Ротерхэм
- : -
Уотфорд
Не начался
17 февраля, 18:00
Сток Сити
- : -
Ковентри
Не начался
17 февраля, 18:00
Суонси
- : -
Ипсвич Таун
Не начался
Англия. Чемпионшип (2023/2024). 29 тур Таблица
20 февраля, 22:45
Кардифф
- : -
Блэкберн
Не начался
20 февраля, 22:45
Ипсвич Таун
- : -
Ротерхэм
Не начался
20 февраля, 22:45
Плимут Аргайл
- : -
Вест Бромвич
Не начался
20 февраля, 22:45
Саутгемптон
- : -
Халл Сити
Не начался
Англия. Чемпионшип (2023/2024). 34 тур Таблица
23 февраля, 22:45
Ковентри
- : -
Престон
Не начался
23 февраля, 23:00
Лидс
- : -
Лестер
Не начался
Англия. Чемпионшип (2023/2024). 34 тур Таблица
24 февраля, 15:30
Халл Сити
- : -
Вест Бромвич
Не начался
24 февраля, 18:00
Блэкберн
- : -
Норвич Сити
Не начался
24 февраля, 18:00
Кардифф
- : -
Сток Сити
Не начался
24 февраля, 18:00
Ипсвич Таун
- : -
Бирмингем Сити
Не начался
24 февраля, 18:00
Мидлсбро
- : -
Плимут Аргайл
Не начался
24 февраля, 18:00
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
Ротерхэм
Не начался
24 февраля, 18:00
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
Бристоль Сити
Не начался
24 февраля, 18:00
Саутгемптон
- : -
Миллуолл
Не начался
24 февраля, 18:00
Сандерленд
- : -
Суонси
Не начался
24 февраля, 18:00
Уотфорд
- : -
Хаддерсфилд Таун
Не начался
Англия. Чемпионшип (2023/2024). 35 тур Таблица
1 марта, 23:00
Вест Бромвич
- : -
Ковентри
Не начался
Англия. Чемпионшип (2023/2024). 35 тур Таблица
2 марта, 15:30
Хаддерсфилд Таун
- : -
Лидс
Не начался
2 марта, 18:00
Бирмингем Сити
- : -
Саутгемптон
Не начался
2 марта, 18:00
Бристоль Сити
- : -
Кардифф
Не начался
2 марта, 18:00
Лестер
- : -
Куинз Парк Рейнджерс
Не начался
2 марта, 18:00
Миллуолл
- : -
Уотфорд
Не начался
2 марта, 18:00
Норвич Сити
- : -
Сандерленд
Не начался
2 марта, 18:00
Плимут Аргайл
- : -
Ипсвич Таун
Не начался
2 марта, 18:00
Престон
- : -
Халл Сити
Не начался
2 марта, 18:00
Ротерхэм
- : -
Шеффилд Уэнсдэй
Не начался
2 марта, 18:00
Сток Сити
- : -
Мидлсбро
Не начался
2 марта, 18:00
Суонси
- : -
Блэкберн
Не начался
Англия. Чемпионшип (2023/2024). 36 тур Таблица
5 марта, 22:45
Блэкберн
- : -
Миллуолл
Не начался
5 марта, 22:45
Ковентри
- : -
Ротерхэм
Не начался
5 марта, 22:45
Халл Сити
- : -
Бирмингем Сити
Не начался
5 марта, 22:45
Лидс
- : -
Сток Сити
Не начался
5 марта, 22:45
Сандерленд
- : -
Лестер
Не начался
5 марта, 22:45
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
Плимут Аргайл
Не начался
5 марта, 23:00
Ипсвич Таун
- : -
Бристоль Сити
Не начался
Англия. Чемпионшип (2023/2024). 36 тур Таблица
6 марта, 22:45
Кардифф
- : -
Хаддерсфилд Таун
Не начался
6 марта, 22:45
Мидлсбро
- : -
Норвич Сити
Не начался
6 марта, 22:45
Саутгемптон
- : -
Престон
Не начался
6 марта, 22:45
Уотфорд
- : -
Суонси
Не начался
6 марта, 23:00
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
Вест Бромвич
Не начался
Англия. Чемпионшип (2023/2024). 37 тур Таблица
8 марта, 23:00
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
Лидс
Не начался
Англия. Чемпионшип (2023/2024). 37 тур Таблица
9 марта, 15:30
Кардифф
- : -
Ипсвич Таун
Не начался
9 марта, 18:00
Блэкберн
- : -
Плимут Аргайл
Не начался
9 марта, 18:00
Халл Сити
- : -
Лестер
Не начался
9 марта, 18:00
Миллуолл
- : -
Бирмингем Сити
Не начался
9 марта, 18:00
Норвич Сити
- : -
Ротерхэм
Не начался
9 марта, 18:00
Престон
- : -
Сток Сити
Не начался
9 марта, 18:00
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
Мидлсбро
Не начался
9 марта, 18:00
Саутгемптон
- : -
Сандерленд
Не начался
9 марта, 18:00
Уотфорд
- : -
Ковентри
Не начался
Англия. Чемпионшип (2023/2024). 37 тур Таблица
10 марта, 15:00
Хаддерсфилд Таун
- : -
Вест Бромвич
Не начался
10 марта, 15:30
Бристоль Сити
- : -
Суонси
Не начался
Англия. Чемпионшип (2023/2024). 29 тур Таблица
12 марта, 22:45
Бирмингем Сити
- : -
Мидлсбро
Не начался
Англия. Чемпионшип (2023/2024). 38 тур Таблица
16 марта, 18:00
Бирмингем Сити
- : -
Уотфорд
Не начался
16 марта, 18:00
Ковентри
- : -
Халл Сити
Не начался
16 марта, 18:00
Ипсвич Таун
- : -
Шеффилд Уэнсдэй
Не начался
16 марта, 18:00
Лидс
- : -
Миллуолл
Не начался
16 марта, 18:00
Лестер
- : -
Саутгемптон
Не начался
16 марта, 18:00
Мидлсбро
- : -
Блэкберн
Не начался
16 марта, 18:00
Плимут Аргайл
- : -
Престон
Не начался
16 марта, 18:00
Ротерхэм
- : -
Хаддерсфилд Таун
Не начался
16 марта, 18:00
Сток Сити
- : -
Норвич Сити
Не начался
16 марта, 18:00
Сандерленд
- : -
Куинз Парк Рейнджерс
Не начался
16 марта, 18:00
Суонси
- : -
Кардифф
Не начался
16 марта, 18:00
Вест Бромвич
- : -
Бристоль Сити
Не начался
Англия. Чемпионшип (2023/2024). 39 тур Таблица
29 марта, 14:30
Бристоль Сити
- : -
Лестер
Не начался
29 марта, 15:00
Миллуолл
- : -
Вест Бромвич
Не начался
29 марта, 17:00
Блэкберн
- : -
Ипсвич Таун
Не начался
29 марта, 17:00
Кардифф
- : -
Сандерленд
Не начался
29 марта, 17:00
Хаддерсфилд Таун
- : -
Ковентри
Не начался
29 марта, 17:00
Халл Сити
- : -
Сток Сити
Не начался
29 марта, 17:00
Норвич Сити
- : -
Плимут Аргайл
Не начался
29 марта, 17:00
Престон
- : -
Ротерхэм
Не начался
29 марта, 17:00
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
Бирмингем Сити
Не начался
29 марта, 17:00
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
Суонси
Не начался
29 марта, 17:00
Саутгемптон
- : -
Мидлсбро
Не начался
29 марта, 17:00
Уотфорд
- : -
Лидс
Не начался
Англия. Чемпионшип (2023/2024). 40 тур Таблица
1 апреля, 17:00
Бирмингем Сити
- : -
Престон
Не начался
1 апреля, 17:00
Ковентри
- : -
Кардифф
Не начался
1 апреля, 17:00
Ипсвич Таун
- : -
Саутгемптон
Не начался
1 апреля, 17:00
Лидс
- : -
Халл Сити
Не начался
1 апреля, 17:00
Лестер
- : -
Норвич Сити
Не начался
1 апреля, 17:00
Мидлсбро
- : -
Шеффилд Уэнсдэй
Не начался
1 апреля, 17:00
Плимут Аргайл
- : -
Бристоль Сити
Не начался
1 апреля, 17:00
Ротерхэм
- : -
Миллуолл
Не начался
1 апреля, 17:00
Сток Сити
- : -
Хаддерсфилд Таун
Не начался
1 апреля, 17:00
Сандерленд
- : -
Блэкберн
Не начался
1 апреля, 17:00
Суонси
- : -
Куинз Парк Рейнджерс
Не начался
1 апреля, 17:00
Вест Бромвич
- : -
Уотфорд
Не начался
Англия. Чемпионшип (2023/2024). 41 тур Таблица
6 апреля, 17:00
Блэкберн
- : -
Саутгемптон
Не начался
6 апреля, 17:00
Кардифф
- : -
Халл Сити
Не начался
6 апреля, 17:00
Ковентри
- : -
Лидс
Не начался
6 апреля, 17:00
Хаддерсфилд Таун
- : -
Миллуолл
Не начался
6 апреля, 17:00
Лестер
- : -
Бирмингем Сити
Не начался
6 апреля, 17:00
Мидлсбро
- : -
Суонси
Не начался
6 апреля, 17:00
Норвич Сити
- : -
Ипсвич Таун
Не начался
6 апреля, 17:00
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
Шеффилд Уэнсдэй
Не начался
6 апреля, 17:00
Ротерхэм
- : -
Плимут Аргайл
Не начался
6 апреля, 17:00
Сток Сити
- : -
Вест Бромвич
Не начался
6 апреля, 17:00
Сандерленд
- : -
Бристоль Сити
Не начался
6 апреля, 17:00
Уотфорд
- : -
Престон
Не начался
Англия. Чемпионшип (2023/2024). 42 тур Таблица
9 апреля, 21:45
Лидс
- : -
Сандерленд
Не начался
9 апреля, 21:45
Миллуолл
- : -
Лестер
Не начался
9 апреля, 21:45
Плимут Аргайл
- : -
Куинз Парк Рейнджерс
Не начался
9 апреля, 21:45
Престон
- : -
Хаддерсфилд Таун
Не начался
9 апреля, 21:45
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
Норвич Сити
Не начался
9 апреля, 21:45
Саутгемптон
- : -
Ковентри
Не начался
Англия. Чемпионшип (2023/2024). 42 тур Таблица
10 апреля, 21:45
Бирмингем Сити
- : -
Кардифф
Не начался
10 апреля, 21:45
Бристоль Сити
- : -
Блэкберн
Не начался
10 апреля, 21:45
Халл Сити
- : -
Мидлсбро
Не начался
10 апреля, 21:45
Ипсвич Таун
- : -
Уотфорд
Не начался
10 апреля, 21:45
Суонси
- : -
Сток Сити
Не начался
10 апреля, 22:00
Вест Бромвич
- : -
Ротерхэм
Не начался
Англия. Чемпионшип (2023/2024). 43 тур Таблица
13 апреля, 17:00
Бирмингем Сити
- : -
Ковентри
Не начался
13 апреля, 17:00
Бристоль Сити
- : -
Хаддерсфилд Таун
Не начался
13 апреля, 17:00
Халл Сити
- : -
Куинз Парк Рейнджерс
Не начался
13 апреля, 17:00
Ипсвич Таун
- : -
Мидлсбро
Не начался
13 апреля, 17:00
Лидс
- : -
Блэкберн
Не начался
13 апреля, 17:00
Миллуолл
- : -
Кардифф
Не начался
13 апреля, 17:00
Плимут Аргайл
- : -
Лестер
Не начался
13 апреля, 17:00
Престон
- : -
Норвич Сити
Не начался
13 апреля, 17:00
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
Сток Сити
Не начался
13 апреля, 17:00
Саутгемптон
- : -
Уотфорд
Не начался
13 апреля, 17:00
Суонси
- : -
Ротерхэм
Не начался
13 апреля, 17:00
Вест Бромвич
- : -
Сандерленд
Не начался
Англия. Чемпионшип (2023/2024). 44 тур Таблица
20 апреля, 17:00
Блэкберн
- : -
Шеффилд Уэнсдэй
Не начался
20 апреля, 17:00
Кардифф
- : -
Саутгемптон
Не начался
20 апреля, 17:00
Ковентри
- : -
Ипсвич Таун
Не начался
20 апреля, 17:00
Хаддерсфилд Таун
- : -
Суонси
Не начался
20 апреля, 17:00
Лестер
- : -
Вест Бромвич
Не начался
20 апреля, 17:00
Мидлсбро
- : -
Лидс
Не начался
20 апреля, 17:00
Норвич Сити
- : -
Бристоль Сити
Не начался
20 апреля, 17:00
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
Престон
Не начался
20 апреля, 17:00
Ротерхэм
- : -
Бирмингем Сити
Не начался
20 апреля, 17:00
Сток Сити
- : -
Плимут Аргайл
Не начался
20 апреля, 17:00
Сандерленд
- : -
Миллуолл
Не начался
20 апреля, 17:00
Уотфорд
- : -
Халл Сити
Не начался
Англия. Чемпионшип (2023/2024). 45 тур Таблица
27 апреля, 17:00
Блэкберн
- : -
Ковентри
Не начался
27 апреля, 17:00
Бристоль Сити
- : -
Ротерхэм
Не начался
27 апреля, 17:00
Кардифф
- : -
Мидлсбро
Не начался
27 апреля, 17:00
Хаддерсфилд Таун
- : -
Бирмингем Сити
Не начался
27 апреля, 17:00
Халл Сити
- : -
Ипсвич Таун
Не начался
27 апреля, 17:00
Миллуолл
- : -
Плимут Аргайл
Не начался
27 апреля, 17:00
Норвич Сити
- : -
Суонси
Не начался
27 апреля, 17:00
Престон
- : -
Лестер
Не начался
27 апреля, 17:00
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
Лидс
Не начался
27 апреля, 17:00
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
Вест Бромвич
Не начался
27 апреля, 17:00
Саутгемптон
- : -
Сток Сити
Не начался
27 апреля, 17:00
Уотфорд
- : -
Сандерленд
Не начался
Англия. Чемпионшип (2023/2024). 46 тур Таблица
4 мая, 17:00
Бирмингем Сити
- : -
Норвич Сити
Не начался
4 мая, 17:00
Ковентри
- : -
Куинз Парк Рейнджерс
Не начался
4 мая, 17:00
Ипсвич Таун
- : -
Хаддерсфилд Таун
Не начался
4 мая, 17:00
Лидс
- : -
Саутгемптон
Не начался
4 мая, 17:00
Лестер
- : -
Блэкберн
Не начался
4 мая, 17:00
Мидлсбро
- : -
Уотфорд
Не начался
4 мая, 17:00
Плимут Аргайл
- : -
Халл Сити
Не начался
4 мая, 17:00
Ротерхэм
- : -
Кардифф
Не начался
4 мая, 17:00
Сток Сити
- : -
Бристоль Сити
Не начался
4 мая, 17:00
Сандерленд
- : -
Шеффилд Уэнсдэй
Не начался
4 мая, 17:00
Суонси
- : -
Миллуолл
Не начался
4 мая, 17:00
Вест Бромвич
- : -
Престон
Не начался
Россия
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