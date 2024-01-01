Матчей пока что нет

Англия. Чемпионшип (2023/2024). 33 тур Таблица Вест Бромвич - : - Саутгемптон Не начался

Англия. Чемпионшип (2023/2024). 33 тур Таблица Плимут Аргайл - : - Лидс Не начался Бирмингем Сити - : - Сандерленд Не начался Бристоль Сити - : - Куинз Парк Рейнджерс Не начался Хаддерсфилд Таун - : - Халл Сити Не начался Лестер - : - Мидлсбро Не начался Миллуолл - : - Шеффилд Уэнсдэй Не начался Норвич Сити - : - Кардифф Не начался Престон - : - Блэкберн Не начался Ротерхэм - : - Уотфорд Не начался Сток Сити - : - Ковентри Не начался Суонси - : - Ипсвич Таун Не начался

Англия. Чемпионшип (2023/2024). 29 тур Таблица Кардифф - : - Блэкберн Не начался Ипсвич Таун - : - Ротерхэм Не начался Плимут Аргайл - : - Вест Бромвич Не начался Саутгемптон - : - Халл Сити Не начался

Англия. Чемпионшип (2023/2024). 34 тур Таблица Ковентри - : - Престон Не начался Лидс - : - Лестер Не начался

Англия. Чемпионшип (2023/2024). 34 тур Таблица Халл Сити - : - Вест Бромвич Не начался Блэкберн - : - Норвич Сити Не начался Кардифф - : - Сток Сити Не начался Ипсвич Таун - : - Бирмингем Сити Не начался Мидлсбро - : - Плимут Аргайл Не начался Куинз Парк Рейнджерс - : - Ротерхэм Не начался Шеффилд Уэнсдэй - : - Бристоль Сити Не начался Саутгемптон - : - Миллуолл Не начался Сандерленд - : - Суонси Не начался Уотфорд - : - Хаддерсфилд Таун Не начался

Англия. Чемпионшип (2023/2024). 35 тур Таблица Вест Бромвич - : - Ковентри Не начался

Англия. Чемпионшип (2023/2024). 35 тур Таблица Хаддерсфилд Таун - : - Лидс Не начался Бирмингем Сити - : - Саутгемптон Не начался Бристоль Сити - : - Кардифф Не начался Лестер - : - Куинз Парк Рейнджерс Не начался Миллуолл - : - Уотфорд Не начался Норвич Сити - : - Сандерленд Не начался Плимут Аргайл - : - Ипсвич Таун Не начался Престон - : - Халл Сити Не начался Ротерхэм - : - Шеффилд Уэнсдэй Не начался Сток Сити - : - Мидлсбро Не начался Суонси - : - Блэкберн Не начался

Англия. Чемпионшип (2023/2024). 36 тур Таблица Блэкберн - : - Миллуолл Не начался Ковентри - : - Ротерхэм Не начался Халл Сити - : - Бирмингем Сити Не начался Лидс - : - Сток Сити Не начался Сандерленд - : - Лестер Не начался Шеффилд Уэнсдэй - : - Плимут Аргайл Не начался Ипсвич Таун - : - Бристоль Сити Не начался

Англия. Чемпионшип (2023/2024). 36 тур Таблица Кардифф - : - Хаддерсфилд Таун Не начался Мидлсбро - : - Норвич Сити Не начался Саутгемптон - : - Престон Не начался Уотфорд - : - Суонси Не начался Куинз Парк Рейнджерс - : - Вест Бромвич Не начался

Англия. Чемпионшип (2023/2024). 37 тур Таблица Шеффилд Уэнсдэй - : - Лидс Не начался

Англия. Чемпионшип (2023/2024). 37 тур Таблица Кардифф - : - Ипсвич Таун Не начался Блэкберн - : - Плимут Аргайл Не начался Халл Сити - : - Лестер Не начался Миллуолл - : - Бирмингем Сити Не начался Норвич Сити - : - Ротерхэм Не начался Престон - : - Сток Сити Не начался Куинз Парк Рейнджерс - : - Мидлсбро Не начался Саутгемптон - : - Сандерленд Не начался Уотфорд - : - Ковентри Не начался

Англия. Чемпионшип (2023/2024). 37 тур Таблица Хаддерсфилд Таун - : - Вест Бромвич Не начался Бристоль Сити - : - Суонси Не начался

Англия. Чемпионшип (2023/2024). 29 тур Таблица Бирмингем Сити - : - Мидлсбро Не начался

Англия. Чемпионшип (2023/2024). 38 тур Таблица Бирмингем Сити - : - Уотфорд Не начался Ковентри - : - Халл Сити Не начался Ипсвич Таун - : - Шеффилд Уэнсдэй Не начался Лидс - : - Миллуолл Не начался Лестер - : - Саутгемптон Не начался Мидлсбро - : - Блэкберн Не начался Плимут Аргайл - : - Престон Не начался Ротерхэм - : - Хаддерсфилд Таун Не начался Сток Сити - : - Норвич Сити Не начался Сандерленд - : - Куинз Парк Рейнджерс Не начался Суонси - : - Кардифф Не начался Вест Бромвич - : - Бристоль Сити Не начался

Англия. Чемпионшип (2023/2024). 39 тур Таблица Бристоль Сити - : - Лестер Не начался Миллуолл - : - Вест Бромвич Не начался Блэкберн - : - Ипсвич Таун Не начался Кардифф - : - Сандерленд Не начался Хаддерсфилд Таун - : - Ковентри Не начался Халл Сити - : - Сток Сити Не начался Норвич Сити - : - Плимут Аргайл Не начался Престон - : - Ротерхэм Не начался Куинз Парк Рейнджерс - : - Бирмингем Сити Не начался Шеффилд Уэнсдэй - : - Суонси Не начался Саутгемптон - : - Мидлсбро Не начался Уотфорд - : - Лидс Не начался

Англия. Чемпионшип (2023/2024). 40 тур Таблица Бирмингем Сити - : - Престон Не начался Ковентри - : - Кардифф Не начался Ипсвич Таун - : - Саутгемптон Не начался Лидс - : - Халл Сити Не начался Лестер - : - Норвич Сити Не начался Мидлсбро - : - Шеффилд Уэнсдэй Не начался Плимут Аргайл - : - Бристоль Сити Не начался Ротерхэм - : - Миллуолл Не начался Сток Сити - : - Хаддерсфилд Таун Не начался Сандерленд - : - Блэкберн Не начался Суонси - : - Куинз Парк Рейнджерс Не начался Вест Бромвич - : - Уотфорд Не начался

Англия. Чемпионшип (2023/2024). 41 тур Таблица Блэкберн - : - Саутгемптон Не начался Кардифф - : - Халл Сити Не начался Ковентри - : - Лидс Не начался Хаддерсфилд Таун - : - Миллуолл Не начался Лестер - : - Бирмингем Сити Не начался Мидлсбро - : - Суонси Не начался Норвич Сити - : - Ипсвич Таун Не начался Куинз Парк Рейнджерс - : - Шеффилд Уэнсдэй Не начался Ротерхэм - : - Плимут Аргайл Не начался Сток Сити - : - Вест Бромвич Не начался Сандерленд - : - Бристоль Сити Не начался Уотфорд - : - Престон Не начался

Англия. Чемпионшип (2023/2024). 42 тур Таблица Лидс - : - Сандерленд Не начался Миллуолл - : - Лестер Не начался Плимут Аргайл - : - Куинз Парк Рейнджерс Не начался Престон - : - Хаддерсфилд Таун Не начался Шеффилд Уэнсдэй - : - Норвич Сити Не начался Саутгемптон - : - Ковентри Не начался

Англия. Чемпионшип (2023/2024). 42 тур Таблица Бирмингем Сити - : - Кардифф Не начался Бристоль Сити - : - Блэкберн Не начался Халл Сити - : - Мидлсбро Не начался Ипсвич Таун - : - Уотфорд Не начался Суонси - : - Сток Сити Не начался Вест Бромвич - : - Ротерхэм Не начался

Англия. Чемпионшип (2023/2024). 43 тур Таблица Бирмингем Сити - : - Ковентри Не начался Бристоль Сити - : - Хаддерсфилд Таун Не начался Халл Сити - : - Куинз Парк Рейнджерс Не начался Ипсвич Таун - : - Мидлсбро Не начался Лидс - : - Блэкберн Не начался Миллуолл - : - Кардифф Не начался Плимут Аргайл - : - Лестер Не начался Престон - : - Норвич Сити Не начался Шеффилд Уэнсдэй - : - Сток Сити Не начался Саутгемптон - : - Уотфорд Не начался Суонси - : - Ротерхэм Не начался Вест Бромвич - : - Сандерленд Не начался

Англия. Чемпионшип (2023/2024). 44 тур Таблица Блэкберн - : - Шеффилд Уэнсдэй Не начался Кардифф - : - Саутгемптон Не начался Ковентри - : - Ипсвич Таун Не начался Хаддерсфилд Таун - : - Суонси Не начался Лестер - : - Вест Бромвич Не начался Мидлсбро - : - Лидс Не начался Норвич Сити - : - Бристоль Сити Не начался Куинз Парк Рейнджерс - : - Престон Не начался Ротерхэм - : - Бирмингем Сити Не начался Сток Сити - : - Плимут Аргайл Не начался Сандерленд - : - Миллуолл Не начался Уотфорд - : - Халл Сити Не начался

Англия. Чемпионшип (2023/2024). 45 тур Таблица Блэкберн - : - Ковентри Не начался Бристоль Сити - : - Ротерхэм Не начался Кардифф - : - Мидлсбро Не начался Хаддерсфилд Таун - : - Бирмингем Сити Не начался Халл Сити - : - Ипсвич Таун Не начался Миллуолл - : - Плимут Аргайл Не начался Норвич Сити - : - Суонси Не начался Престон - : - Лестер Не начался Куинз Парк Рейнджерс - : - Лидс Не начался Шеффилд Уэнсдэй - : - Вест Бромвич Не начался Саутгемптон - : - Сток Сити Не начался Уотфорд - : - Сандерленд Не начался