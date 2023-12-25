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    Англия. Чемпионшип - статистика

    Сезон:
    Позиция:
    Игрок Команда Игры Голы Пен Г/И
    1 Сэмми Шмодикс Блэкберн 27 16 0 0.59
    2 Морган Уиттакер Плимут Аргайл 29 16 0 0.55
    3 Адам Армстронг Саутгемптон 28 15 2 0.54
    4 Джек Кларк Сандерленд 30 13 5 0.43
    5 Джон Роу Норвич Сити 27 12 0 0.44
    6 Крисенцио Саммервил Лидс 27 12 1 0.44
    7 Уильям Кин Престон 22 11 1 0.50
    8 Райан Харди Плимут Аргайл 23 10 0 0.43
    9 Даниэль Джеймс Лидс 27 10 0 0.37
    10 Кирман Дьюсбери-Холл Лестер 29 10 1 0.34
    11 Жоэль Пироэ Суонси, Лидс 29 10 2 0.34
    12 Стефи Мавидиди Лестер 30 10 2 0.33
    13 Конор Чаплин Ипсвич Таун 29 9 0 0.31
    14 Брэндон Томас-Асанте Вест Бромвич 27 9 1 0.33
    15 Аарон Коннолли Халл Сити 23 8 0 0.35
    16 Че Адамс Саутгемптон 24 8 0 0.33
    17 Натан Бродхед Ипсвич Таун 26 8 0 0.31
    18 Милета Райович Уотфорд 26 8 0 0.31
    19 Джей Стэнсфилд Бирмингем Сити 27 8 0 0.30
    20 Хаджи Райт Ковентри 28 8 0 0.29
    21 Михал Хелик Хаддерсфилд Таун 29 8 0 0.28
    22 Джейми Варди Лестер 20 8 3 0.40
    23 Джейден Филоген-Бидас Халл Сити 15 7 0 0.47
    24 Лайам Делап Халл Сити 26 7 0 0.27
    25 Тацухиро Сакамото Ковентри 26 7 0 0.27
    26 Финн Азаз Плимут Аргайл, Мидлсбро 29 7 1 0.24
    27 Озан Туфан Халл Сити 21 7 2 0.33
    28 Джош Сарджент Норвич Сити 11 6 0 0.55
    29 Каллум О'Харе Ковентри 17 6 0 0.35
    30 Ике Угбо Кардифф, Шеффилд Уэнсдэй 24 6 0 0.25
    31 Сирики Дембеле Бирмингем Сити 26 6 0 0.23
    32 Мэттью Гудден Ковентри 27 6 0 0.22
    33 Джордан Джеймс Бирмингем Сити 28 6 0 0.21
    34 Джерри Йетс Суонси 30 6 0 0.20
    35 Делано Бургзорг Хаддерсфилд Таун 19 6 1 0.32
    36 Джон Свифт Вест Бромвич 21 6 1 0.29
    37 Джордж Хирст Ипсвич Таун 23 6 1 0.26
    38 Адам Айда Норвич Сити 28 6 1 0.21
    39 Патсон Дака Лестер 9 6 2 0.67
    40 Джамал Лоу Суонси 23 6 2 0.26
    Игрок Команда Игры Пасы
    1 Лейф Дэвис Ипсвич Таун 26 11
    2 Адам Армстронг Саутгемптон 28 11
    3 Кирман Дьюсбери-Холл Лестер 29 10
    4 Жоржиньо Рюттер Лидс 29 9
    5 Иссахаку Фатаву Лестер 24 8
    6 Габриэл Сара Норвич Сити 30 8
    7 Даниэль Джеймс Лидс 27 7
    8 Крисенцио Саммервил Лидс 27 7
    9 Онини Ндиди Лестер 21 6
    10 Джо Роллс Кардифф 23 6
    11 Джордж Хирст Ипсвич Таун 23 6
    12 Мэтт Крукс Мидлсбро 24 6
    13 Энди Моран Блэкберн 25 6
    14 Морган Роджерс Мидлсбро 26 6
    15 Сорба Томас Хаддерсфилд Таун 28 6
    16 Конор Чаплин Ипсвич Таун 29 6
    17 Морган Уиттакер Плимут Аргайл 29 6
    18 Джейден Филоген-Бидас Халл Сити 15 5
    19 Лайам Миллар Престон 24 5
    20 Люк Кандл Плимут Аргайл, Сток Сити 28 5
    21 Илиас Хаир Куинз Парк Рейнджерс 28 5
    22 Жуниньо Бакуна Бирмингем Сити 29 5
    23 Хуниор Фирпо Лидс 10 4
    24 Грэйди Диангана Вест Бромвич 21 4
    25 Тайлер Мортон Халл Сити 23 4
    26 Чарли Патино Суонси 23 4
    27 Райан Харди Плимут Аргайл 23 4
    28 Алекс Притчард Сандерленд, Бирмингем Сити 24 4
    29 Дуэйн Холмс Престон 26 4
    30 Димитриос Яннулис Норвич Сити 26 4
    31 Джош Тимон Суонси, Сток Сити 26 4
    32 Ясер Асприлья Уотфорд 27 4
    33 Абдулла Ба Сандерленд 27 4
    34 Стюарт Армстронг Саутгемптон 28 4
    35 Кодзи Миеси Бирмингем Сити 28 4
    36 Лайам Куллен Суонси 28 4
    37 Хаджи Райт Ковентри 28 4
    38 Райан Уинтл Кардифф 28 4
    39 Финн Азаз Плимут Аргайл, Мидлсбро 29 4
    40 Мэтт Гримес Суонси 30 4
    Игрок Команда Игры Голы Пасы Гол+Пас
    1 Адам Армстронг Саутгемптон 28 15 11 26
    2 Морган Уиттакер Плимут Аргайл 29 16 6 22
    3 Кирман Дьюсбери-Холл Лестер 29 10 10 20
    4 Крисенцио Саммервил Лидс 27 12 7 19
    5 Сэмми Шмодикс Блэкберн 27 16 2 18
    6 Даниэль Джеймс Лидс 27 10 7 17
    7 Джек Кларк Сандерленд 30 13 4 17
    8 Конор Чаплин Ипсвич Таун 29 9 6 15
    9 Райан Харди Плимут Аргайл 23 10 4 14
    10 Жоржиньо Рюттер Лидс 29 5 9 14
    11 Стефи Мавидиди Лестер 30 10 4 14
    12 Уильям Кин Престон 22 11 2 13
    13 Джон Роу Норвич Сити 27 12 1 13
    14 Габриэл Сара Норвич Сити 30 5 8 13
    15 Джейден Филоген-Бидас Халл Сити 15 7 5 12
    16 Джордж Хирст Ипсвич Таун 23 6 6 12
    17 Хаджи Райт Ковентри 28 8 4 12
    18 Лейф Дэвис Ипсвич Таун 26 0 11 11
    19 Брэндон Томас-Асанте Вест Бромвич 27 9 2 11
    20 Жоэль Пироэ Суонси, Лидс 29 10 1 11
    21 Финн Азаз Плимут Аргайл, Мидлсбро 29 7 4 11
    22 Че Адамс Саутгемптон 24 8 2 10
    23 Иссахаку Фатаву Лестер 24 2 8 10
    24 Натан Бродхед Ипсвич Таун 26 8 2 10
    25 Джей Стэнсфилд Бирмингем Сити 27 8 2 10
    26 Жуниньо Бакуна Бирмингем Сити 29 5 5 10
    27 Патсон Дака Лестер 9 6 3 9
    28 Грэйди Диангана Вест Бромвич 21 5 4 9
    29 Мэтт Крукс Мидлсбро 24 3 6 9
    30 Лайам Делап Халл Сити 26 7 2 9
    31 Тацухиро Сакамото Ковентри 26 7 2 9
    32 Сорба Томас Хаддерсфилд Таун 28 3 6 9
    33 Джейми Варди Лестер 20 8 0 8
    34 Онини Ндиди Лестер 21 2 6 8
    35 Аарон Коннолли Халл Сити 23 8 0 8
    36 Джамал Лоу Суонси 23 6 2 8
    37 Сэм Гринвуд Лидс, Мидлсбро 24 5 3 8
    38 Лайам Миллар Престон 24 3 5 8
    39 Вакун Байо Уотфорд 26 5 3 8
    40 Скотт Твайн Халл Сити, Бристоль Сити 26 5 3 8
    Игрок Команда Игры Предупреждения
    1 Бен Пирсон Сток Сити 23 11
    2 Сэм Морси Ипсвич Таун 25 10
    3 Сэм Филд Куинз Парк Рейнджерс 28 10
    4 Даниэл Баллард Сандерленд 29 10
    5 Джек Коулбэк Куинз Парк Рейнджерс 17 9
    6 Джордан Томпсон Сток Сити 20 9
    7 Хейден Картер Блэкберн 26 9
    8 Бэрри Беннэн Шеффилд Уэнсдэй 27 9
    9 Янник Вестергор Лестер 29 9
    10 Джейк Ливермор Уотфорд 22 8
    11 Льюис Трэвис Блэкберн, Ипсвич Таун 22 8
    12 Микель Миллер Плимут Аргайл 22 8
    13 Райан Портеус Уотфорд 24 8
    14 Шейн Даффи Норвич Сити 28 8
    15 Джейк Купер Миллуолл 28 8
    16 Джейкоб Гривз Халл Сити 28 8
    17 Уэсли Худт Уотфорд 29 8
    18 Люк О'Найен Сандерленд 29 8
    19 Жуниньо Бакуна Бирмингем Сити 29 8
    20 Брэд Поттс Престон 29 8
    21 Флинн Даунес Саутгемптон 22 7
    22 Кайл Бартли Вест Бромвич 24 7
    23 Жан Мишель Сери Халл Сити 25 7
    24 Райан Мэннинг Саутгемптон 25 7
    25 Вутер Бюргер Сток Сити 25 7
    26 Крыстиан Белик Бирмингем Сити 26 7
    27 Ян Беднарек Саутгемптон 26 7
    28 Джамилу Коллинс Кардифф 26 7
    29 Массимо Луонго Ипсвич Таун 27 7
    30 Рикарду Перейра Лестер 27 7
    31 Джей Стэнсфилд Бирмингем Сити 27 7
    32 Роберт Дикки Бристоль Сити 28 7
    33 Седрик Кипр Вест Бромвич 28 7
    34 Гарри Уинкс Лестер 29 7
    35 Дарнелл Ферлонг Вест Бромвич 29 7
    36 Пол Смит Куинз Парк Рейнджерс 29 7
    37 Бали Мамба Плимут Аргайл 29 7
    38 Кэмерон Принг Бристоль Сити 29 7
    39 Кенни МакЛин Норвич Сити 30 7
    40 Лайам Линдсэй Престон 30 7
    Игрок Команда Игры Удаления
    1 Даниэль Айяла Ротерхэм 7 2
    2 Лайам Китчинг Ковентри 18 2
    3 Том Смит Мидлсбро 5 1
    4 Малон Ромео Кардифф 9 1
    5 Анферни Дейкстел Мидлсбро 10 1
    6 Энда Стивенс Сток Сити 13 1
    7 Камалдин Сулемана Саутгемптон 13 1
    8 Скотт Уортон Блэкберн 14 1
    9 Даниэль Бахман Уотфорд 16 1
    10 Джимми Данн Куинз Парк Рейнджерс 16 1
    11 Джек Коулбэк Куинз Парк Рейнджерс 17 1
    12 Фред Оньединма Ротерхэм 17 1
    13 Борха Сайнс Норвич Сити 17 1
    14 Кафу Ротерхэм 18 1
    15 Робби Брэди Престон 19 1
    16 Ли Бьюкэнан Бирмингем Сити 19 1
    17 Доминик Хайам Блэкберн 19 1
    18 Джордан Томпсон Сток Сити 20 1
    19 Оливер Купер Суонси 20 1
    20 Бамбо Диаби Шеффилд Уэнсдэй 21 1
    21 George Byers Шеффилд Уэнсдэй 22 1
    22 Дэн Скарр Плимут Аргайл 22 1
    23 Райан Эндрюс Уотфорд 22 1
    24 Тайлер Мортон Халл Сити 23 1
    25 Чарли Патино Суонси 23 1
    26 Гарри Пикеринг Блэкберн 23 1
    27 Джордж Сэйвилл Миллуолл 24 1
    28 Иссахаку Фатаву Лестер 24 1
    29 Ши Чарльз Саутгемптон 25 1
    30 Крыстиан Белик Бирмингем Сити 26 1
    31 Вакун Байо Уотфорд 26 1
    32 Бэрри Беннэн Шеффилд Уэнсдэй 27 1
    33 Джо Родон Лидс 27 1
    34 Каллум Бриттан Блэкберн 27 1
    35 Андре Доззел Куинз Парк Рейнджерс, Бирмингем Сити 28 1
    36 Роберт Дикки Бристоль Сити 28 1
    37 Илан Мелье Лидс 28 1
    38 Лайам Куллен Суонси 28 1
    39 Дэн Нил Сандерленд 29 1
    40 Асмир Бегович Куинз Парк Рейнджерс 30 1
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