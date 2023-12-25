Англия. Чемпионшип - статистика

Сезон:
Позиция:
|Игрок
|Команда
|Игры
|Голы
|Пен
|Г/И
|1
|Сэмми Шмодикс
|Блэкберн
|27
|16
|0
|0.59
|2
|Морган Уиттакер
|Плимут Аргайл
|29
|16
|0
|0.55
|3
|Адам Армстронг
|Саутгемптон
|28
|15
|2
|0.54
|4
|Джек Кларк
|Сандерленд
|30
|13
|5
|0.43
|5
|Джон Роу
|Норвич Сити
|27
|12
|0
|0.44
|6
|Крисенцио Саммервил
|Лидс
|27
|12
|1
|0.44
|7
|Уильям Кин
|Престон
|22
|11
|1
|0.50
|8
|Райан Харди
|Плимут Аргайл
|23
|10
|0
|0.43
|9
|Даниэль Джеймс
|Лидс
|27
|10
|0
|0.37
|10
|Кирман Дьюсбери-Холл
|Лестер
|29
|10
|1
|0.34
|11
|Жоэль Пироэ
|Суонси, Лидс
|29
|10
|2
|0.34
|12
|Стефи Мавидиди
|Лестер
|30
|10
|2
|0.33
|13
|Конор Чаплин
|Ипсвич Таун
|29
|9
|0
|0.31
|14
|Брэндон Томас-Асанте
|Вест Бромвич
|27
|9
|1
|0.33
|15
|Аарон Коннолли
|Халл Сити
|23
|8
|0
|0.35
|16
|Че Адамс
|Саутгемптон
|24
|8
|0
|0.33
|17
|Натан Бродхед
|Ипсвич Таун
|26
|8
|0
|0.31
|18
|Милета Райович
|Уотфорд
|26
|8
|0
|0.31
|19
|Джей Стэнсфилд
|Бирмингем Сити
|27
|8
|0
|0.30
|20
|Хаджи Райт
|Ковентри
|28
|8
|0
|0.29
|21
|Михал Хелик
|Хаддерсфилд Таун
|29
|8
|0
|0.28
|22
|Джейми Варди
|Лестер
|20
|8
|3
|0.40
|23
|Джейден Филоген-Бидас
|Халл Сити
|15
|7
|0
|0.47
|24
|Лайам Делап
|Халл Сити
|26
|7
|0
|0.27
|25
|Тацухиро Сакамото
|Ковентри
|26
|7
|0
|0.27
|26
|Финн Азаз
|Плимут Аргайл, Мидлсбро
|29
|7
|1
|0.24
|27
|Озан Туфан
|Халл Сити
|21
|7
|2
|0.33
|28
|Джош Сарджент
|Норвич Сити
|11
|6
|0
|0.55
|29
|Каллум О'Харе
|Ковентри
|17
|6
|0
|0.35
|30
|Ике Угбо
|Кардифф, Шеффилд Уэнсдэй
|24
|6
|0
|0.25
|31
|Сирики Дембеле
|Бирмингем Сити
|26
|6
|0
|0.23
|32
|Мэттью Гудден
|Ковентри
|27
|6
|0
|0.22
|33
|Джордан Джеймс
|Бирмингем Сити
|28
|6
|0
|0.21
|34
|Джерри Йетс
|Суонси
|30
|6
|0
|0.20
|35
|Делано Бургзорг
|Хаддерсфилд Таун
|19
|6
|1
|0.32
|36
|Джон Свифт
|Вест Бромвич
|21
|6
|1
|0.29
|37
|Джордж Хирст
|Ипсвич Таун
|23
|6
|1
|0.26
|38
|Адам Айда
|Норвич Сити
|28
|6
|1
|0.21
|39
|Патсон Дака
|Лестер
|9
|6
|2
|0.67
|40
|Джамал Лоу
|Суонси
|23
|6
|2
|0.26
|Игрок
|Команда
|Игры
|Пасы
|1
|Лейф Дэвис
|Ипсвич Таун
|26
|11
|2
|Адам Армстронг
|Саутгемптон
|28
|11
|3
|Кирман Дьюсбери-Холл
|Лестер
|29
|10
|4
|Жоржиньо Рюттер
|Лидс
|29
|9
|5
|Иссахаку Фатаву
|Лестер
|24
|8
|6
|Габриэл Сара
|Норвич Сити
|30
|8
|7
|Даниэль Джеймс
|Лидс
|27
|7
|8
|Крисенцио Саммервил
|Лидс
|27
|7
|9
|Онини Ндиди
|Лестер
|21
|6
|10
|Джо Роллс
|Кардифф
|23
|6
|11
|Джордж Хирст
|Ипсвич Таун
|23
|6
|12
|Мэтт Крукс
|Мидлсбро
|24
|6
|13
|Энди Моран
|Блэкберн
|25
|6
|14
|Морган Роджерс
|Мидлсбро
|26
|6
|15
|Сорба Томас
|Хаддерсфилд Таун
|28
|6
|16
|Конор Чаплин
|Ипсвич Таун
|29
|6
|17
|Морган Уиттакер
|Плимут Аргайл
|29
|6
|18
|Джейден Филоген-Бидас
|Халл Сити
|15
|5
|19
|Лайам Миллар
|Престон
|24
|5
|20
|Люк Кандл
|Плимут Аргайл, Сток Сити
|28
|5
|21
|Илиас Хаир
|Куинз Парк Рейнджерс
|28
|5
|22
|Жуниньо Бакуна
|Бирмингем Сити
|29
|5
|23
|Хуниор Фирпо
|Лидс
|10
|4
|24
|Грэйди Диангана
|Вест Бромвич
|21
|4
|25
|Тайлер Мортон
|Халл Сити
|23
|4
|26
|Чарли Патино
|Суонси
|23
|4
|27
|Райан Харди
|Плимут Аргайл
|23
|4
|28
|Алекс Притчард
|Сандерленд, Бирмингем Сити
|24
|4
|29
|Дуэйн Холмс
|Престон
|26
|4
|30
|Димитриос Яннулис
|Норвич Сити
|26
|4
|31
|Джош Тимон
|Суонси, Сток Сити
|26
|4
|32
|Ясер Асприлья
|Уотфорд
|27
|4
|33
|Абдулла Ба
|Сандерленд
|27
|4
|34
|Стюарт Армстронг
|Саутгемптон
|28
|4
|35
|Кодзи Миеси
|Бирмингем Сити
|28
|4
|36
|Лайам Куллен
|Суонси
|28
|4
|37
|Хаджи Райт
|Ковентри
|28
|4
|38
|Райан Уинтл
|Кардифф
|28
|4
|39
|Финн Азаз
|Плимут Аргайл, Мидлсбро
|29
|4
|40
|Мэтт Гримес
|Суонси
|30
|4
|Игрок
|Команда
|Игры
|Голы
|Пасы
|Гол+Пас
|1
|Адам Армстронг
|Саутгемптон
|28
|15
|11
|26
|2
|Морган Уиттакер
|Плимут Аргайл
|29
|16
|6
|22
|3
|Кирман Дьюсбери-Холл
|Лестер
|29
|10
|10
|20
|4
|Крисенцио Саммервил
|Лидс
|27
|12
|7
|19
|5
|Сэмми Шмодикс
|Блэкберн
|27
|16
|2
|18
|6
|Даниэль Джеймс
|Лидс
|27
|10
|7
|17
|7
|Джек Кларк
|Сандерленд
|30
|13
|4
|17
|8
|Конор Чаплин
|Ипсвич Таун
|29
|9
|6
|15
|9
|Райан Харди
|Плимут Аргайл
|23
|10
|4
|14
|10
|Жоржиньо Рюттер
|Лидс
|29
|5
|9
|14
|11
|Стефи Мавидиди
|Лестер
|30
|10
|4
|14
|12
|Уильям Кин
|Престон
|22
|11
|2
|13
|13
|Джон Роу
|Норвич Сити
|27
|12
|1
|13
|14
|Габриэл Сара
|Норвич Сити
|30
|5
|8
|13
|15
|Джейден Филоген-Бидас
|Халл Сити
|15
|7
|5
|12
|16
|Джордж Хирст
|Ипсвич Таун
|23
|6
|6
|12
|17
|Хаджи Райт
|Ковентри
|28
|8
|4
|12
|18
|Лейф Дэвис
|Ипсвич Таун
|26
|0
|11
|11
|19
|Брэндон Томас-Асанте
|Вест Бромвич
|27
|9
|2
|11
|20
|Жоэль Пироэ
|Суонси, Лидс
|29
|10
|1
|11
|21
|Финн Азаз
|Плимут Аргайл, Мидлсбро
|29
|7
|4
|11
|22
|Че Адамс
|Саутгемптон
|24
|8
|2
|10
|23
|Иссахаку Фатаву
|Лестер
|24
|2
|8
|10
|24
|Натан Бродхед
|Ипсвич Таун
|26
|8
|2
|10
|25
|Джей Стэнсфилд
|Бирмингем Сити
|27
|8
|2
|10
|26
|Жуниньо Бакуна
|Бирмингем Сити
|29
|5
|5
|10
|27
|Патсон Дака
|Лестер
|9
|6
|3
|9
|28
|Грэйди Диангана
|Вест Бромвич
|21
|5
|4
|9
|29
|Мэтт Крукс
|Мидлсбро
|24
|3
|6
|9
|30
|Лайам Делап
|Халл Сити
|26
|7
|2
|9
|31
|Тацухиро Сакамото
|Ковентри
|26
|7
|2
|9
|32
|Сорба Томас
|Хаддерсфилд Таун
|28
|3
|6
|9
|33
|Джейми Варди
|Лестер
|20
|8
|0
|8
|34
|Онини Ндиди
|Лестер
|21
|2
|6
|8
|35
|Аарон Коннолли
|Халл Сити
|23
|8
|0
|8
|36
|Джамал Лоу
|Суонси
|23
|6
|2
|8
|37
|Сэм Гринвуд
|Лидс, Мидлсбро
|24
|5
|3
|8
|38
|Лайам Миллар
|Престон
|24
|3
|5
|8
|39
|Вакун Байо
|Уотфорд
|26
|5
|3
|8
|40
|Скотт Твайн
|Халл Сити, Бристоль Сити
|26
|5
|3
|8
|Игрок
|Команда
|Игры
|Предупреждения
|1
|Бен Пирсон
|Сток Сити
|23
|11
|2
|Сэм Морси
|Ипсвич Таун
|25
|10
|3
|Сэм Филд
|Куинз Парк Рейнджерс
|28
|10
|4
|Даниэл Баллард
|Сандерленд
|29
|10
|5
|Джек Коулбэк
|Куинз Парк Рейнджерс
|17
|9
|6
|Джордан Томпсон
|Сток Сити
|20
|9
|7
|Хейден Картер
|Блэкберн
|26
|9
|8
|Бэрри Беннэн
|Шеффилд Уэнсдэй
|27
|9
|9
|Янник Вестергор
|Лестер
|29
|9
|10
|Джейк Ливермор
|Уотфорд
|22
|8
|11
|Льюис Трэвис
|Блэкберн, Ипсвич Таун
|22
|8
|12
|Микель Миллер
|Плимут Аргайл
|22
|8
|13
|Райан Портеус
|Уотфорд
|24
|8
|14
|Шейн Даффи
|Норвич Сити
|28
|8
|15
|Джейк Купер
|Миллуолл
|28
|8
|16
|Джейкоб Гривз
|Халл Сити
|28
|8
|17
|Уэсли Худт
|Уотфорд
|29
|8
|18
|Люк О'Найен
|Сандерленд
|29
|8
|19
|Жуниньо Бакуна
|Бирмингем Сити
|29
|8
|20
|Брэд Поттс
|Престон
|29
|8
|21
|Флинн Даунес
|Саутгемптон
|22
|7
|22
|Кайл Бартли
|Вест Бромвич
|24
|7
|23
|Жан Мишель Сери
|Халл Сити
|25
|7
|24
|Райан Мэннинг
|Саутгемптон
|25
|7
|25
|Вутер Бюргер
|Сток Сити
|25
|7
|26
|Крыстиан Белик
|Бирмингем Сити
|26
|7
|27
|Ян Беднарек
|Саутгемптон
|26
|7
|28
|Джамилу Коллинс
|Кардифф
|26
|7
|29
|Массимо Луонго
|Ипсвич Таун
|27
|7
|30
|Рикарду Перейра
|Лестер
|27
|7
|31
|Джей Стэнсфилд
|Бирмингем Сити
|27
|7
|32
|Роберт Дикки
|Бристоль Сити
|28
|7
|33
|Седрик Кипр
|Вест Бромвич
|28
|7
|34
|Гарри Уинкс
|Лестер
|29
|7
|35
|Дарнелл Ферлонг
|Вест Бромвич
|29
|7
|36
|Пол Смит
|Куинз Парк Рейнджерс
|29
|7
|37
|Бали Мамба
|Плимут Аргайл
|29
|7
|38
|Кэмерон Принг
|Бристоль Сити
|29
|7
|39
|Кенни МакЛин
|Норвич Сити
|30
|7
|40
|Лайам Линдсэй
|Престон
|30
|7
|Игрок
|Команда
|Игры
|Удаления
|1
|Даниэль Айяла
|Ротерхэм
|7
|2
|2
|Лайам Китчинг
|Ковентри
|18
|2
|3
|Том Смит
|Мидлсбро
|5
|1
|4
|Малон Ромео
|Кардифф
|9
|1
|5
|Анферни Дейкстел
|Мидлсбро
|10
|1
|6
|Энда Стивенс
|Сток Сити
|13
|1
|7
|Камалдин Сулемана
|Саутгемптон
|13
|1
|8
|Скотт Уортон
|Блэкберн
|14
|1
|9
|Даниэль Бахман
|Уотфорд
|16
|1
|10
|Джимми Данн
|Куинз Парк Рейнджерс
|16
|1
|11
|Джек Коулбэк
|Куинз Парк Рейнджерс
|17
|1
|12
|Фред Оньединма
|Ротерхэм
|17
|1
|13
|Борха Сайнс
|Норвич Сити
|17
|1
|14
|Кафу
|Ротерхэм
|18
|1
|15
|Робби Брэди
|Престон
|19
|1
|16
|Ли Бьюкэнан
|Бирмингем Сити
|19
|1
|17
|Доминик Хайам
|Блэкберн
|19
|1
|18
|Джордан Томпсон
|Сток Сити
|20
|1
|19
|Оливер Купер
|Суонси
|20
|1
|20
|Бамбо Диаби
|Шеффилд Уэнсдэй
|21
|1
|21
|George Byers
|Шеффилд Уэнсдэй
|22
|1
|22
|Дэн Скарр
|Плимут Аргайл
|22
|1
|23
|Райан Эндрюс
|Уотфорд
|22
|1
|24
|Тайлер Мортон
|Халл Сити
|23
|1
|25
|Чарли Патино
|Суонси
|23
|1
|26
|Гарри Пикеринг
|Блэкберн
|23
|1
|27
|Джордж Сэйвилл
|Миллуолл
|24
|1
|28
|Иссахаку Фатаву
|Лестер
|24
|1
|29
|Ши Чарльз
|Саутгемптон
|25
|1
|30
|Крыстиан Белик
|Бирмингем Сити
|26
|1
|31
|Вакун Байо
|Уотфорд
|26
|1
|32
|Бэрри Беннэн
|Шеффилд Уэнсдэй
|27
|1
|33
|Джо Родон
|Лидс
|27
|1
|34
|Каллум Бриттан
|Блэкберн
|27
|1
|35
|Андре Доззел
|Куинз Парк Рейнджерс, Бирмингем Сити
|28
|1
|36
|Роберт Дикки
|Бристоль Сити
|28
|1
|37
|Илан Мелье
|Лидс
|28
|1
|38
|Лайам Куллен
|Суонси
|28
|1
|39
|Дэн Нил
|Сандерленд
|29
|1
|40
|Асмир Бегович
|Куинз Парк Рейнджерс
|30
|1