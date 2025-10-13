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Англия. Чемпионшип
Команды
Норвич Сити
€ 106 млн
Норвич Сити
Норвич
Англия. Чемпионшип
Стадион:
Кэрроу Роуд
Сайт:
http://www.canaries.co.uk/
Тренер:
Лайам Мэннинг
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Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
16 февраля
33-летний Уилшир возглавит английский клуб
2025.10.13 08:55
Стал известен первый финалист плей-офф за место в АПЛ
2024.05.17 09:25
Клопп призвал забыть о своем уходе из «Ливерпуля»
2024.01.29 12:08
1
Кубок Англии. «Ливерпуль» разгромил «Норвич» (5:2)
2024.01.28 19:29
Трансляция
«Ливерпуль» – «Норвич Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 января 2024
2024.01.28 09:43
Корейского футболиста отстранили за запись секс-видео с бывшей девушкой
2023.11.28 19:31
2
Фото
«Челси» объявил о третьем летнем трансфере
2023.07.01 13:33
3
Норманн рассказал, почему вернулся в Россию после выступлений в АПЛ
2023.03.21 15:45
1
Пост
Величайший обман в футболе: парень создал фейковый сайт и прикинулся выпускником «ПСЖ». Так он пробивался в классные клубы
2023.02.11 19:05
7
«Арсенал» отдал в аренду Маркиньоса. У него одна минута в сезоне АПЛ
2023.01.31 13:51
«Ростов» выиграл суд в ФИФА у «Норвича» по Норманну. Клуб должен 2 миллиона за аренду
2022.09.15 14:58
3
«Ростов» до сих пор не получил деньги от «Норвича» за аренду Норманна в 2021 году
2022.09.06 11:45
Фото
«Норвич» к юбилею поменял эмблему
2022.06.17 22:02
«Норвич» подтвердил возвращение Норманна в «Ростов»
2022.06.03 13:43
2
«Норвич» не выкупит Норманна у «Ростова». Ему ищут клуб в АПЛ, он вряд ли вернется в Россию
2022.06.02 14:26
АПЛ. «Тоттенхэм» разгромил «Норвич» (5:0) и занял четвертое место
2022.05.22 20:00
Игроки «Тоттенхэма» отравились перед матчем с «Норвичем». От него зависит попадание в ЛЧ (Гари Линекер)
2022.05.21 00:40
2
Если «Тоттенхэм» сыграет вничью с «Норвичем» в 38-м туре АПЛ, «Арсеналу» для выхода в ЛЧ нужно победить «Эвертон» с разницей в 16 мячей
2022.05.17 00:23
Лукаку, Грилиш, Варан, Влашич и Крал – в топ-10 худших трансферов сезона АПЛ по версии ESPN
2022.05.05 10:55
5
«Норвич» 3-й раз подряд вылетел из АПЛ после одного сезона
2022.04.30 20:35
Роналду благодаря хет-трику с «Норвичем» активировал бонус в 1+ миллион
2022.04.17 10:29
3
Роналду забил со штрафного впервые за два года
2022.04.16 20:14
АПЛ. Хет-трик Роналду принес «МЮ» победу над «Норвичем»; «Арсенал» уступил «Саутгемптону»
2022.04.16 18:55
14
Роналду оформил дубль в 1-м тайме матча с «Норвичем». Это последняя команда АПЛ
2022.04.16 18:10
1
Норманн: «Конечно, я не хочу возвращаться в Россию»
2022.03.28 23:18
9
АПЛ. «Челси» в гостях победил «Норвич»
2022.03.11 00:22
1
Видео
Фанаты «Челси» скандировали имя Абрамовича перед матчем с «Норвичем»
2022.03.10 23:55
2
Кубок Англии. Дубль Минамино принес «Ливерпулю» победу над «Норвичем», «Саутгемптон» прошел «Вест Хэм»
2022.03.03 01:07
АПЛ. «Ливерпуль» победил «Норвич». Забили Мане, Салах и Диас, у Алисона ассист
2022.02.19 19:50
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