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Россия. МФЛ 2024. группа A, 1 тур Таблица Краснодар (мол) - : - Акрон - Академия им. Коноплева Не начался Строгино (мол) - : - Локомотив (мол) Не начался Балтика (мол) - : - Кр. Советов (мол) Не начался Спартак М (мол) - : - Сочи (мол) Не начался Мастер-Сатурн - : - Рубин (мол) Не начался

Россия. МФЛ 2024. группа B, 1 тур Таблица Ростов (мол) - : - Оренбург (мол) Не начался Чертаново (мол) - : - ЦСКА (мол) Не начался Ахмат (мол) - : - Нижний Новгород (мол) Не начался Урал (мол) - : - Динамо (мол) Не начался Зенит (мол) - : - Факел (мол) Не начался

Россия. МФЛ 2024. группа A, 2 тур Таблица Акрон - Академия им. Коноплева - : - Рубин (мол) Не начался Мастер-Сатурн - : - Сочи (мол) Не начался Спартак М (мол) - : - Кр. Советов (мол) Не начался Локомотив (мол) - : - Балтика (мол) Не начался Краснодар (мол) - : - Строгино (мол) Не начался

Россия. МФЛ 2024. группа B, 2 тур Таблица Оренбург (мол) - : - Факел (мол) Не начался Динамо (мол) - : - Зенит (мол) Не начался Ахмат (мол) - : - Урал (мол) Не начался ЦСКА (мол) - : - Нижний Новгород (мол) Не начался Ростов (мол) - : - Чертаново (мол) Не начался

Россия. МФЛ 2024. группа A, 3 тур Таблица Акрон - Академия им. Коноплева - : - Строгино (мол) Не начался Балтика (мол) - : - Краснодар (мол) Не начался Спартак М (мол) - : - Локомотив (мол) Не начался Кр. Советов (мол) - : - Мастер-Сатурн Не начался Сочи (мол) - : - Рубин (мол) Не начался

Россия. МФЛ 2024. группа B, 3 тур Таблица Чертаново (мол) - : - Оренбург (мол) Не начался Нижний Новгород (мол) - : - Ростов (мол) Не начался Урал (мол) - : - ЦСКА (мол) Не начался Зенит (мол) - : - Ахмат (мол) Не начался Факел (мол) - : - Динамо (мол) Не начался

Россия. МФЛ 2024. группа A, 4 тур Таблица Сочи (мол) - : - Акрон - Академия им. Коноплева Не начался Кр. Советов (мол) - : - Рубин (мол) Не начался Локомотив (мол) - : - Мастер-Сатурн Не начался Краснодар (мол) - : - Спартак М (мол) Не начался Строгино (мол) - : - Балтика (мол) Не начался

Россия. МФЛ 2024. группа B, 4 тур Таблица Оренбург (мол) - : - Динамо (мол) Не начался Ахмат (мол) - : - Факел (мол) Не начался ЦСКА (мол) - : - Зенит (мол) Не начался Ростов (мол) - : - Урал (мол) Не начался Чертаново (мол) - : - Нижний Новгород (мол) Не начался

Россия. МФЛ 2024. группа A, 5 тур Таблица Балтика (мол) - : - Акрон - Академия им. Коноплева Не начался Спартак М (мол) - : - Строгино (мол) Не начался Мастер-Сатурн - : - Краснодар (мол) Не начался Рубин (мол) - : - Локомотив (мол) Не начался Сочи (мол) - : - Кр. Советов (мол) Не начался

Россия. МФЛ 2024. группа B, 5 тур Таблица Нижний Новгород (мол) - : - Оренбург (мол) Не начался Урал (мол) - : - Чертаново (мол) Не начался Зенит (мол) - : - Ростов (мол) Не начался Факел (мол) - : - ЦСКА (мол) Не начался Динамо (мол) - : - Ахмат (мол) Не начался

Россия. МФЛ 2024. группа A, 6 тур Таблица Акрон - Академия им. Коноплева - : - Кр. Советов (мол) Не начался Локомотив (мол) - : - Сочи (мол) Не начался Краснодар (мол) - : - Рубин (мол) Не начался Строгино (мол) - : - Мастер-Сатурн Не начался Балтика (мол) - : - Спартак М (мол) Не начался

Россия. МФЛ 2024. группа B, 6 тур Таблица Оренбург (мол) - : - Ахмат (мол) Не начался ЦСКА (мол) - : - Динамо (мол) Не начался Ростов (мол) - : - Факел (мол) Не начался Чертаново (мол) - : - Зенит (мол) Не начался Нижний Новгород (мол) - : - Урал (мол) Не начался

Россия. МФЛ 2024. группа A, 7 тур Таблица Спартак М (мол) - : - Акрон - Академия им. Коноплева Не начался Мастер-Сатурн - : - Балтика (мол) Не начался Рубин (мол) - : - Строгино (мол) Не начался Сочи (мол) - : - Краснодар (мол) Не начался Кр. Советов (мол) - : - Локомотив (мол) Не начался

Россия. МФЛ 2024. группа B, 7 тур Таблица Урал (мол) - : - Оренбург (мол) Не начался Зенит (мол) - : - Нижний Новгород (мол) Не начался Факел (мол) - : - Чертаново (мол) Не начался Динамо (мол) - : - Ростов (мол) Не начался Ахмат (мол) - : - ЦСКА (мол) Не начался

Россия. МФЛ 2024. группа A, 8 тур Таблица Мастер-Сатурн - : - Акрон - Академия им. Коноплева Не начался Рубин (мол) - : - Спартак М (мол) Не начался Сочи (мол) - : - Балтика (мол) Не начался Кр. Советов (мол) - : - Строгино (мол) Не начался Локомотив (мол) - : - Краснодар (мол) Не начался

Россия. МФЛ 2024. группа B, 8 тур Таблица Зенит (мол) - : - Оренбург (мол) Не начался Факел (мол) - : - Урал (мол) Не начался Динамо (мол) - : - Нижний Новгород (мол) Не начался Ахмат (мол) - : - Чертаново (мол) Не начался ЦСКА (мол) - : - Ростов (мол) Не начался

Россия. МФЛ 2024. группа A, 9 тур Таблица Акрон - Академия им. Коноплева - : - Локомотив (мол) Не начался Краснодар (мол) - : - Кр. Советов (мол) Не начался Строгино (мол) - : - Сочи (мол) Не начался Балтика (мол) - : - Рубин (мол) Не начался Спартак М (мол) - : - Мастер-Сатурн Не начался

Россия. МФЛ 2024. группа B, 9 тур Таблица Оренбург (мол) - : - ЦСКА (мол) Не начался Ростов (мол) - : - Ахмат (мол) Не начался Чертаново (мол) - : - Динамо (мол) Не начался Нижний Новгород (мол) - : - Факел (мол) Не начался Урал (мол) - : - Зенит (мол) Не начался

Россия. МФЛ 2024. группа A, 10 тур Таблица Акрон - Академия им. Коноплева - : - Краснодар (мол) Не начался Локомотив (мол) - : - Строгино (мол) Не начался Кр. Советов (мол) - : - Балтика (мол) Не начался Сочи (мол) - : - Спартак М (мол) Не начался Рубин (мол) - : - Мастер-Сатурн Не начался

Россия. МФЛ 2024. группа B, 10 тур Таблица Оренбург (мол) - : - Ростов (мол) Не начался ЦСКА (мол) - : - Чертаново (мол) Не начался Нижний Новгород (мол) - : - Ахмат (мол) Не начался Динамо (мол) - : - Урал (мол) Не начался Факел (мол) - : - Зенит (мол) Не начался

Россия. МФЛ 2024. группа A, 11 тур Таблица Рубин (мол) - : - Акрон - Академия им. Коноплева Не начался Сочи (мол) - : - Мастер-Сатурн Не начался Кр. Советов (мол) - : - Спартак М (мол) Не начался Балтика (мол) - : - Локомотив (мол) Не начался Строгино (мол) - : - Краснодар (мол) Не начался

Россия. МФЛ 2024. группа B, 11 тур Таблица Факел (мол) - : - Оренбург (мол) Не начался Зенит (мол) - : - Динамо (мол) Не начался Урал (мол) - : - Ахмат (мол) Не начался Нижний Новгород (мол) - : - ЦСКА (мол) Не начался Чертаново (мол) - : - Ростов (мол) Не начался

Россия. МФЛ 2024. группа A, 12 тур Таблица Строгино (мол) - : - Акрон - Академия им. Коноплева Не начался Краснодар (мол) - : - Балтика (мол) Не начался Локомотив (мол) - : - Спартак М (мол) Не начался Мастер-Сатурн - : - Кр. Советов (мол) Не начался Рубин (мол) - : - Сочи (мол) Не начался

Россия. МФЛ 2024. группа B, 12 тур Таблица Оренбург (мол) - : - Чертаново (мол) Не начался Ростов (мол) - : - Нижний Новгород (мол) Не начался ЦСКА (мол) - : - Урал (мол) Не начался Ахмат (мол) - : - Зенит (мол) Не начался Динамо (мол) - : - Факел (мол) Не начался

Россия. МФЛ 2024. группа A, 13 тур Таблица Акрон - Академия им. Коноплева - : - Сочи (мол) Не начался Рубин (мол) - : - Кр. Советов (мол) Не начался Мастер-Сатурн - : - Локомотив (мол) Не начался Спартак М (мол) - : - Краснодар (мол) Не начался Балтика (мол) - : - Строгино (мол) Не начался

Россия. МФЛ 2024. группа B, 13 тур Таблица Динамо (мол) - : - Оренбург (мол) Не начался Факел (мол) - : - Ахмат (мол) Не начался Зенит (мол) - : - ЦСКА (мол) Не начался Урал (мол) - : - Ростов (мол) Не начался Нижний Новгород (мол) - : - Чертаново (мол) Не начался

Россия. МФЛ 2024. группа A, 14 тур Таблица Акрон - Академия им. Коноплева - : - Балтика (мол) Не начался Строгино (мол) - : - Спартак М (мол) Не начался Краснодар (мол) - : - Мастер-Сатурн Не начался Локомотив (мол) - : - Рубин (мол) Не начался Кр. Советов (мол) - : - Сочи (мол) Не начался

Россия. МФЛ 2024. группа B, 14 тур Таблица Оренбург (мол) - : - Нижний Новгород (мол) Не начался Чертаново (мол) - : - Урал (мол) Не начался Ростов (мол) - : - Зенит (мол) Не начался ЦСКА (мол) - : - Факел (мол) Не начался Ахмат (мол) - : - Динамо (мол) Не начался

Россия. МФЛ 2024. группа A, 15 тур Таблица Кр. Советов (мол) - : - Акрон - Академия им. Коноплева Не начался Сочи (мол) - : - Локомотив (мол) Не начался Рубин (мол) - : - Краснодар (мол) Не начался Мастер-Сатурн - : - Строгино (мол) Не начался Спартак М (мол) - : - Балтика (мол) Не начался

Россия. МФЛ 2024. группа B, 15 тур Таблица Ахмат (мол) - : - Оренбург (мол) Не начался Динамо (мол) - : - ЦСКА (мол) Не начался Факел (мол) - : - Ростов (мол) Не начался Зенит (мол) - : - Чертаново (мол) Не начался Урал (мол) - : - Нижний Новгород (мол) Не начался

Россия. МФЛ 2024. группа A, 16 тур Таблица Акрон - Академия им. Коноплева - : - Спартак М (мол) Не начался Балтика (мол) - : - Мастер-Сатурн Не начался Строгино (мол) - : - Рубин (мол) Не начался Краснодар (мол) - : - Сочи (мол) Не начался Локомотив (мол) - : - Кр. Советов (мол) Не начался

Россия. МФЛ 2024. группа B, 16 тур Таблица Оренбург (мол) - : - Урал (мол) Не начался Нижний Новгород (мол) - : - Зенит (мол) Не начался Чертаново (мол) - : - Факел (мол) Не начался Ростов (мол) - : - Динамо (мол) Не начался ЦСКА (мол) - : - Ахмат (мол) Не начался

Россия. МФЛ 2024. группа A, 17 тур Таблица Локомотив (мол) - : - Акрон - Академия им. Коноплева Не начался Кр. Советов (мол) - : - Краснодар (мол) Не начался Сочи (мол) - : - Строгино (мол) Не начался Рубин (мол) - : - Балтика (мол) Не начался Мастер-Сатурн - : - Спартак М (мол) Не начался

Россия. МФЛ 2024. группа B, 17 тур Таблица ЦСКА (мол) - : - Оренбург (мол) Не начался Ахмат (мол) - : - Ростов (мол) Не начался Динамо (мол) - : - Чертаново (мол) Не начался Факел (мол) - : - Нижний Новгород (мол) Не начался Зенит (мол) - : - Урал (мол) Не начался

Россия. МФЛ 2024. группа A, 18 тур Таблица Акрон - Академия им. Коноплева - : - Мастер-Сатурн Не начался Спартак М (мол) - : - Рубин (мол) Не начался Балтика (мол) - : - Сочи (мол) Не начался Строгино (мол) - : - Кр. Советов (мол) Не начался Краснодар (мол) - : - Локомотив (мол) Не начался