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- 24 января 2021
- 20:58 Товарищеский матч. «Ростов» обыграл «Эстерсунд» на сборе в Марбелье
- 6 декабря 2020
- 11:38 Видео Молодежка «Ростова» возложила цветы к памятнику Понедельника
- 22 июня 2020
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- 28 июля 2019
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- 08:40 «Спортинг» интересуется Эзатолахи из «Ростова» 3
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- 2 декабря 2018
- 13:55 Молодежное первенство. «Локомотив» разгромил «Спартак», «Зенит» проиграл «Арсеналу», «Ростов» – ЦСКА 1
- 25 ноября 2018
- 14:11 Молодежное первенство. «Зенит» вырвал победу над «Ростовом», «Краснодар» забил 5 голов «Арсеналу»
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- 11:50 Глушаков (к), Ещенко – в старте молодежки «Спартака» на матч с «Ростовом» 10
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