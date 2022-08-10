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Ростов (мол)
Ростов (мол)
Ростов-на-Дону
Россия. МФЛ
Стадион:
Олимп им. Виктора Понедельника
Сайт:
http://www.fc-rostov.ru
Тренер:
Максим Бурченко
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ЦСКА подпишет двух игроков юношеской сборной России
22 февраля
«Это че за бред, ***?». Карпин отреагировал на инсайд Карпова, что Юрана уволили за попытку сыграть договорной матч с «Ростовом»
2022.08.10 11:52
7
Товарищеский матч. «Ростов» обыграл «Эстерсунд» на сборе в Марбелье
2021.01.24 20:58
Видео
Молодежка «Ростова» возложила цветы к памятнику Понедельника
2020.12.06 11:38
Тренер «Ростова» Тедеев: «Мы большая и сильная семья, мы все выдержим»
2020.06.22 13:11
2
Молодежка «Арсенала» забила 7 голов «Ростову», одержав самую крупную победу в своей истории
2019.07.28 13:37
«Спортинг» интересуется Эзатолахи из «Ростова»
2019.03.28 08:40
3
Фото
Молодежная команда «Енисея» сыграет с «Ростовом» в форме со львами
2019.03.19 14:50
3
Фото
Калачев сфотографировался с шарфом с надписью «Отсоси у желто-синих»
2019.03.10 16:41
77
Молодежное первенство. «Локомотив» разгромил «Спартак», «Зенит» проиграл «Арсеналу», «Ростов» – ЦСКА
2018.12.02 13:55
1
Молодежное первенство. «Зенит» вырвал победу над «Ростовом», «Краснодар» забил 5 голов «Арсеналу»
2018.11.25 14:11
Фото
Ещенко: «Выхватил от мяча»
2018.10.03 14:33
Глушаков: «C «Ростовом» готов хоть два раза за день играть! Но сегодня имел честь лишь в одном матче»
2018.09.30 20:31
11
Молодежное первенство. «Спартак» с Глушаковым и Ещенко разгромил «Ростов»
2018.09.30 13:55
Глушаков (к), Ещенко – в старте молодежки «Спартака» на матч с «Ростовом»
2018.09.30 11:50
10
Молодежное первенство. «Спартак» победил «Динамо» и другие результаты
2018.08.24 17:24
1
Молодежное первенство. «Спартак» сыграл вничью с «Краснодаром» и другие результаты
2018.08.18 18:07
Молодежное первенство. «Зенит» крупно проиграл «Рубину» и другие результаты
2018.08.12 13:25
Молодежное первенство. «Зенит» проиграл «Енисею» и другие результаты
2018.07.28 16:15
Молодежное первенство. «Зенит» забил семь безответных мячей «СКА-Хабаровску», «Уфа» разгромила «Тосно»
2018.05.12 21:05
Молодежное первенство. «Спартак» переиграл «Ростов»
2018.05.04 15:59
Молодежное первенство. ЦСКА проиграл «Зениту», «Спартак» разгромил «Амкар»
2018.04.28 20:58
Молодежное первенство. «Краснодар» победил «Арсенал», «Ростов» уступил «СКА-Хабаровску»
2018.04.14 14:04
Молодежное первенство. «Локомотив» победил «Ростов» и продлил беспроигрышную серию до десяти матчей
2018.04.08 12:55
2
Молодежное первенство. ЦСКА вырвал ничью у «Ростова», проигрывая в два мяча
2018.04.01 13:52
РФС дисквалифицировал Думбия на два матча за удар локтем
2018.03.22 11:41
1
Молодежное первенство. «Арсенал» переиграл «Ростов»
2018.03.16 15:59
Молодежное первенство. «Зенит» проиграл «Ростову»
2018.03.10 13:50
Молодежное первенство. «Краснодар» и «Ростов» сыграли вничью
2018.03.02 17:51
Молодежное первенство. «Ростов» разгромил «Уфу»
2017.12.10 13:50
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