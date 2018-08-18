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    Молодежное первенство. «Спартак» сыграл вничью с «Краснодаром» и другие результаты

    «Спартак» и «Краснодар» поделил очки в матче четвертого тура молодежного первенства. В составе москвичей отличился Илья Мазуров на 23-й минуте. «Быки» отыгрались во втором тайме усилиями Романа Пидлисняка.

    В других встречах «Ростов» обыграл «Енисей», а «Ахмат» победил «Рубин».

    Россия. Молодежное первенство. 4-й тур

    Краснодар (мол.) – Спартак (мол.) – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Мазуров, 23; 1:1 – Пидлисняк, 73.

    Ростов (мол.) – Енисей (мол.) – 3:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Карнута, 56; 2:0 – Колотиевский, 82; 3:0 – Мкртчян, 86.

    Ахмат (мол.) – Рубин (мол.) – 3:2 (1:2)

    Календарь молодежного первенства

    Турнирная таблица молодежного первенства

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.08.2018 18:07
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