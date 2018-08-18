Молодежное первенство. «Спартак» сыграл вничью с «Краснодаром» и другие результаты

«Спартак» и «Краснодар» поделил очки в матче четвертого тура молодежного первенства. В составе москвичей отличился Илья Мазуров на 23-й минуте. «Быки» отыгрались во втором тайме усилиями Романа Пидлисняка.

В других встречах «Ростов» обыграл «Енисей», а «Ахмат» победил «Рубин».

Россия. Молодежное первенство. 4-й тур

Краснодар (мол.) – Спартак (мол.) – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Мазуров, 23; 1:1 – Пидлисняк, 73.

Ростов (мол.) – Енисей (мол.) – 3:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Карнута, 56; 2:0 – Колотиевский, 82; 3:0 – Мкртчян, 86.

Ахмат (мол.) – Рубин (мол.) – 3:2 (1:2)

Календарь молодежного первенства

Турнирная таблица молодежного первенства