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Рубин (мол)
Рубин (мол)
Казань
Россия. МФЛ
Стадион:
Рубин
Сайт:
http://www.rubin-kazan.ru
Тренер:
Айдар Яруллин
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Фото
«Рубин» купил защитника сборной Черногории
2023.07.04 10:59
«Рубин» и «Динамо» сыграют 5 июля
2022.06.28 18:16
1
Защитник Зотов покинул «Рубин»
2022.06.13 14:25
Матч молодежной лиги «Рубин» – «Уфа» перенесли из-за морозов
2021.02.22 11:40
Фото
Защитник Фомин, потерявший два литра крови после матча с «молодежкой» «Спартака», вернулся в расположение «Рубина»
2019.11.20 14:53
1
Фомина, потерявшего два литра крови в матче с молодежкой «Спартака», перевели на реабилитацию. Игрок в удовлетворительном состоянии
2019.10.30 12:28
2
Видео
«Спартак» записал видео в поддержку игрока молодежки «Рубина» Фомина
2019.10.21 12:20
4
Реабилитация игрока молодежки «Рубина» Фомина, потерявшего два литра крови после матча со «Спартаком», займет 2 недели
2019.10.21 11:46
20
Игрок «молодежки» «Рубина» Фомин, потерявший два литра крови после матча со «Спартаком», пришeл в сознание и дышит самостоятельно
2019.10.20 12:27
9
Игрок «молодежки» «Рубина» Фомин, потерявший два литра крови после матча со «Спартаком», находится в стабильно тяжелом состоянии
2019.10.19 21:09
15
Игрок молодежки «Рубина» Фомин находится в критическом состоянии после матча со «Спартаком». Он потерял два литра крови
2019.10.19 17:14
16
Молодежное первенство. «Рубин» на выезде разгромил «Анжи»
2018.11.24 14:10
Молодежное первенство. «Локомотив» забил четыре гола «Рубину»
2018.11.11 12:52
Молодежное первенство. «Локомотив» победил «Анжи», ЦСКА и «Рубин» сыграли вничью, «Зенит» разгромил «Уфу»
2018.08.25 14:56
Молодежное первенство. «Спартак» сыграл вничью с «Краснодаром» и другие результаты
2018.08.18 18:07
Молодежное первенство. «Зенит» крупно проиграл «Рубину» и другие результаты
2018.08.12 13:25
Молодежное первенство. «Зенит» уступил «Арсеналу»и другие результаты
2018.08.04 13:59
Молодежное первенство. «Рубин» и «Краснодар» обменялись голами
2018.07.29 13:12
Молодежное первенство. «Краснодар» победил «Рубин» и выиграл турнир
2018.05.12 14:07
1
Молодежное первенство. «Уфа» сыграла вничью с «Рубином»
2018.05.06 13:59
Молодежное первенство. «Динамо» пропустило два мяча, но победило «Рубин»; «Уфа» не справилась со «СКА-Хабаровском»
2018.04.29 17:50
Молодежное первенство. «Зенит» победил «Арсенал» и другие результаты
2018.04.21 13:59
Молодежное первенство. «Локомотив» вырвал победу над «Динамо», «Амкар» переиграл «Рубин»
2018.04.13 15:58
Молодежное первенство. «Рубин» вдесятером вырвал ничью у «Ахмата»
2018.04.06 19:57
1
Молодежное первенство. «Рубин» обыграл «Урал» благодаря хет-трику Лобанова
2018.03.31 13:56
1
Молодежное первенство. Гол Прошлякова принес «Спартаку» победу над «Рубином»
2018.03.17 15:07
1
Молодежное первенство. «Тосно» одержал волевую победу над «Рубином»; «Амкар» обыграл «Арсенал»
2018.03.09 12:55
Молодежное первенство. «Рубин» ушел от поражения в Махачкале
2018.03.01 16:12
Молодежное первенство. «Урал» проиграл «Арсеналу», «Рубин» разгромил «СКА-Хабаровск»
2017.12.08 15:51
Молодежное первенство. «Локомотив» обыграл «Рубин»
2017.12.01 17:51
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