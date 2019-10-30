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    Фомина, потерявшего два литра крови в матче с молодежкой «Спартака», перевели на реабилитацию. Игрок в удовлетворительном состоянии

    «Рубин» рассказал о состоянии здоровья футболиста молодежного состава Вячеслава Фомина. Игрока перевели на реабилитацию.

    «Вячеслава Фомина сегодня выписали из Домодедовской центральной городской больницы и перевели в реабилитационный центр в Подмосковье.

    Слава направлен в терапевтическое отделение для восстановительного лечения, сейчас он находится в удовлетворительном состоянии, швы сняты», – информирует пресс-служба.

    Источник: твиттер «Рубина»

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    30.10.2019 12:28
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