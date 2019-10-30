Фомина, потерявшего два литра крови в матче с молодежкой «Спартака», перевели на реабилитацию. Игрок в удовлетворительном состоянии

«Рубин» рассказал о состоянии здоровья футболиста молодежного состава Вячеслава Фомина. Игрока перевели на реабилитацию.
«Вячеслава Фомина сегодня выписали из Домодедовской центральной городской больницы и перевели в реабилитационный центр в Подмосковье.
Слава направлен в терапевтическое отделение для восстановительного лечения, сейчас он находится в удовлетворительном состоянии, швы сняты», – информирует пресс-служба.
- «Спартак» записал видео в поддержку Фомина.
- После получения травмы состояние игрока оценивалось как стабильно тяжелое.
- Причина возникновения внутреннего кровотечения – падение животом на колено соперника.
Источник: твиттер «Рубина»