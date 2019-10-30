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  • Фомина, потерявшего два литра крови в матче с молодежкой «Спартака», перевели на реабилитацию. Игрок в удовлетворительном состоянии

Фомина, потерявшего два литра крови в матче с молодежкой «Спартака», перевели на реабилитацию. Игрок в удовлетворительном состоянии

30 октября 2019, 12:28
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«Рубин» рассказал о состоянии здоровья футболиста молодежного состава Вячеслава Фомина. Игрока перевели на реабилитацию.

«Вячеслава Фомина сегодня выписали из Домодедовской центральной городской больницы и перевели в реабилитационный центр в Подмосковье.

Слава направлен в терапевтическое отделение для восстановительного лечения, сейчас он находится в удовлетворительном состоянии, швы сняты», – информирует пресс-служба.

Источник: твиттер «Рубина»
Россия. Премьер-лига Россия. Молодежное первенство Рубин Рубин (мол)
Комментарии (2)
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Добрый Бобер
1572428563
Отличная новость!
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Plyash
1572457705
Держись, Слава. До свадьбы заживёт.
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