Форварда «Спартака» сравнили с Кейном

Защитник «Родины» Артем Сокол оценил игру нападающего «Спартака» Манфреда Угальде.

Команды встретились в 1-м туре РПЛ.

«Спартак» победил со счетом 3:0.

Угальде становился лучшим бомбардиром РПЛ.

«Против нас Угальде цеплялся за мячи, скидывал партнeрам. Современный футбол выглядит так, что привычных форвардов почти не осталось. Может, только Холанд и Кейн.

То есть Угальде больше похож на Гарри Кейна в «Баварии»: опускается ниже и помогает в розыгрыше. И это самое тяжeлое, что получилось у «Спартака»: они постоянно меняются позициями, против этого очень сложно играть», – сказал Сокол.