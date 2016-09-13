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Команды
ЦСКА
€ 114 млн
ПФК ЦСКА
Москва
РПЛ 2026/2027
Стадион:
ВЭБ Арена
Сайт:
http://www.pfc-cska.com
Тренер:
Дмитрий Игдисамов
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Расписание
Таблица
Карасева уличили в «абсолютном непрофессионализме»
Вчера, 22:52
1
Акинфеев сделал заявление о прощальном матче
Вчера, 21:47
1
Экс-арбитр Федотов – о футболисте РПЛ: «Он бандит-рецидивист»
Вчера, 20:57
4
Акинфеев раскрыл, чем занимается в период восстановления после травмы
Вчера, 19:17
Пономарев тремя словами описал ничью ЦСКА с «Рубином»
Вчера, 18:25
1
Газзаев призвал наказать игрока ЦСКА
Вчера, 16:29
Букмекеры определили фаворита РПЛ после 8 туров – это не «Краснодар»
Вчера, 15:30
16
Фото
Рейтинг клубов РПЛ по использованию российских футболистов в этом сезоне
Вчера, 14:30
17
Отказавший ЦСКА Банза подписал контракт с новым клубом
Вчера, 14:19
Заболотный сказал, в каком клубе – «Зените», ЦСКА или «Спартаке» – ему было комфортнее всего
Вчера, 12:06
3
Игрока ЦСКА призвали дисквалифицировать на 6 матчей за хамское поведение
Вчера, 09:56
6
Экс-игрок ЦСКА – об игре команды: «Кто вспомнит об этом, если команда станет чемпионом?»
Вчера, 08:42
1
«Пропустит почти четверть сезона»: игроку ЦСКА предрекли долгую дисквалификацию
13 сентября
1
Пономарев описал хамский поступок Рейса из ЦСКА двумя словами
13 сентября
2
«Сердце дрогнуло, побежал к бывшей»: Гурцкая – о побеге Олейникова из «Рубина» в ЦСКА
13 сентября
5
Игрока ЦСКА уличили в предательстве команды
13 сентября
1
Рейс извинился за грязь в матче с «Рубином»
13 сентября
3
Игрок ЦСКА выделил слабые стороны команды
13 сентября
1
ЦСКА призвали немедленно выгнать из команды основного защитника
13 сентября
7
Тренер ЦСКА двумя словами описал хамское поведение Рейса
13 сентября
3
Рабинер прокомментировал нападение на топ-судью РПЛ
13 сентября
2
Экс-игрок ЦСКА и «Зенита» Зделар нашел работу в СНГ
13 сентября
2
Лапочкин прокомментировал нападение на топ-судью РПЛ
13 сентября
16
Олейников – о побеге из «Рубина»: «Пусть будет на их совести»
13 сентября
3
Видео
Речь Игдисамова перед игроками ЦСКА после ничьей с «Рубином»
13 сентября
1
Тренер «Рубина» прокомментировал побег Олейникова в ЦСКА
13 сентября
2
Босс «Рубина» прокомментировал инцидент с Олейниковым
13 сентября
1
«Как же я устал»: Круговой – после ничьей ЦСКА с «Рубином»
13 сентября
11
Тренер ЦСКА отреагировал на грязное поведение Рейса в матче с «Рубином»
13 сентября
8
Олейников отреагировал на выходку «Рубина», назвавшего его чушпаном
13 сентября
9
1
2
3
4
5
Главные новости
Аленичев возвращается к тренерской работе, новичок «Краснодара», еще один соперник сборной России и другие новости
02:00
Мостовой определил тройку фаворитов «Золотого мяча»
01:40
Гурцкая – о ситуации с Андреем Мостовым: «Почему борец за справедливость Семак не сказал правду?»
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«Краснодар» подпишет экс-нападающего «Интера»
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Агент Мендеш спрогнозировал обладателя «Золотого мяча»: «Он лучший в мире с большим отрывом»
01:01
Фото
Кордоба пожаловался на судейство: «Все дозволено»
00:55
3
Гурцкая назвал тренера РПЛ, оказавшегося на грани увольнения
00:44
Газзаев – о российском футболисте: «Напоминает мне Зидана»
00:36
1
Семин составил топ-3 фаворитов «Золотого мяча»
00:15
У «Спартака» будет серьезный конкурент за Самородова зимой
Вчера, 23:57
1
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