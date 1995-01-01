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Главные новости
08:46
Джикия высказался о конкуренции с Бабичем в «Спартаке»
01:07
Гендиректор «Спартака» жестко отреагировал на заявление агента Джикии
3
00:44
Генич обратился к Джикии
5
00:29
В «Спартаке» ответили, в каком случае уволят Абаскаля
9
00:15
Условия перехода Ду Кейроса из «Зенита» в «Гремио»
2
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Все новости
09:18
Аленичев объяснил, почему не ходит на эфиры «Матч ТВ»
1
08:16
74-летний Боярский перенес операцию на сердце
00:29
В «Спартаке» ответили, в каком случае уволят Абаскаля
9
00:15
Условия перехода Ду Кейроса из «Зенита» в «Гремио»
2
9 февраля
23:58
Уткин – о Джикии и Абаскале: «Есть два варианта решения конфликта»
6
23:47
Смолов раскрыл, чем займется после завершения карьеры
2
23:35
Фанаты «Спартака» поддержали Джикию
2
22:54
Джикия ответил, рассчитывает ли он на увольнение Абаскаля из «Спартака»
5
22:47
Глава «Спартака» объяснил, почему клуб не отреагировал на скандальный жест Медведева
23
22:39
Семак высказался о слухах про Макарчука в «Зените»
4
22:31
Гендиректор «Спартака» ответил на вопросы о продлении контракта с Джикией
5
22:10
Абаскаль впервые отреагировал на заявление агента Джикии
9
21:55
Стало известно, готов ли «Зенит» отпустить Кругового в ЦСКА зимой
14
21:44
Джикия подробно рассказал о своих отношениях с Абаскалем
5
21:33
Видео
Угальде обратился к болельщикам «Спартака» после дебютного гола
13
21:21
Реакция Джикии на слова агента про его будущее в «Спартаке»
21
21:09
Победитель ЛЧ Майкон назвал лучшего бразильца в истории РПЛ
17
21:00
Семак высказался о решении Ду Кейроса покинуть «Зенит»
1
20:49
Видео
Дебютный гол Угальде за «Спартак»
2
20:35
Семак прокомментировал поражение «Зенита» от катарского «Аль-Райяна»
11
20:20
Защитник «Крыльев Советов» перешел в казахстанский клуб
1
20:02
Товарищеский матч. «Зенит» проиграл катарскому «Аль-Райяну» (2:4)
70
19:55
Канчельскис раскритиковал идею ввести синюю карточку в футболе
3
19:47
Кураньи – о «Динамо»: «Все пили, после побед ходили в ночные клубы»
19:30
Кудряшов нашел новую работу после завершения карьеры футболиста
1
19:19
Олич назвал главную проблему Дзагоева
2
19:01
Аленичев высказался о тренерских перспективах Мостового
1
18:46
«Зенит» досрочно выиграл Кубок равноправия
6
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