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    Сейчас стал тренером «Сочи».

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    Насвай в тюбике, капельницы, договорняки, внук Назарбаева. Как устроен футбол Казахстана изнутри

    Истории от одного из главных спортжурналистов страны.

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    Говорят, в «Юве» конфликт: Дибала против Аллегри. Это правда?

    Жест Роналду на что-то намекнул.

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    Каким мы запомним Аршавина

    Каким мы запомним Аршавина

    Большой российский игрок завершает карьеру.

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    Мальчик без ног играет в футбол. Им восхищается Марадона
    Герой

    Мальчик без ног играет в футбол. Им восхищается Марадона

    В этом мире еще осталось место для героизма.

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    Аршавин дерется и продает бургеры. Как у него дела?
    Герой

    Аршавин дерется и продает бургеры. Как у него дела?

    В Казахстане российскую легенду будут помнить еще долго.

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    От Аршавина ушла жена, а он завершает карьеру. Это все правда?
    Светская хроника

    От Аршавина ушла жена, а он завершает карьеру. Это все правда?

    Лучший футболист в истории новейшей России остается важным ньюсмейкером. Правда, уже не на футбольном поле.

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    Карпин может возглавить «Анжи». Аршавин признан лучшим футболистом Казахстана. Дайджест событий дня
    Итоги дня

    Карпин может возглавить «Анжи». Аршавин признан лучшим футболистом Казахстана. Дайджест событий дня

    Стала известна зарплата, которую Аксель Витсель будет получать в Китае. «Анжи» рассматривает кандидатуру Валерия Карпина на пост главного тренера. «ПСЖ» провел презентацию Юлиана Дракслера. «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.

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    «Не всегда звезды что-то решают на поле». Репортаж из Казахстана, где доигрывает Аршавин
    Эксклюзив

    «Не всегда звезды что-то решают на поле». Репортаж из Казахстана, где доигрывает Аршавин

    Куда поехали доигрывать Андрей Аршавин, Анатолий Тимощук и еще несколько десятков игроков из РФПЛ? Специально для «Бомбардира» Cергей Беседин побывал в столице Казахстана, где посмотрел, как там ходят на футбол добровольно-принудительно, чего ждут от Аршавина, и узнал, почему не любят Василия Уткина.

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    Обработать в воздухе пяткой и забить. Каратэ-гол из провинции Казахстана

    Обработать в воздухе пяткой и забить. Каратэ-гол из провинции Казахстана

    Токтар Жангылышбай забивает редко, но очень красиво.

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    Турнирная таблица
    И В Н П Мячи О
    1Ордабасы26184448:2158
    2Астана26165536:2453
    3Актобе261311244:2350
    4Кайрат26128643:3344
    5Кызыл-Жар26116925:2339
    6Кайсар261061031:3036
    7Тобол26971030:3234
    8Атырау26810824:2734
    9Мактаарал26851329:3229
    10Шахтер Кр26781131:3629
    11Жетысу26851327:3829
    12Окжетпес26761326:3727
    13Каспий26481428:4420
    14Аксу26531823:4518
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