Три года Бердыева после «Рубина»: работал в Казахстане и Иране, извинился перед Федуном и был близок к сборной
Карпин может возглавить «Анжи». Аршавин признан лучшим футболистом Казахстана. Дайджест событий дня
Стала известна зарплата, которую Аксель Витсель будет получать в Китае. «Анжи» рассматривает кандидатуру Валерия Карпина на пост главного тренера. «ПСЖ» провел презентацию Юлиана Дракслера. «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.
«Не всегда звезды что-то решают на поле». Репортаж из Казахстана, где доигрывает Аршавин
Куда поехали доигрывать Андрей Аршавин, Анатолий Тимощук и еще несколько десятков игроков из РФПЛ? Специально для «Бомбардира» Cергей Беседин побывал в столице Казахстана, где посмотрел, как там ходят на футбол добровольно-принудительно, чего ждут от Аршавина, и узнал, почему не любят Василия Уткина.
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|О
|1
|Ордабасы
|26
|18
|4
|4
|48:21
|58
|2
|Астана
|26
|16
|5
|5
|36:24
|53
|3
|Актобе
|26
|13
|11
|2
|44:23
|50
|4
|Кайрат
|26
|12
|8
|6
|43:33
|44
|5
|Кызыл-Жар
|26
|11
|6
|9
|25:23
|39
|6
|Кайсар
|26
|10
|6
|10
|31:30
|36
|7
|Тобол
|26
|9
|7
|10
|30:32
|34
|8
|Атырау
|26
|8
|10
|8
|24:27
|34
|9
|Мактаарал
|26
|8
|5
|13
|29:32
|29
|10
|Шахтер Кр
|26
|7
|8
|11
|31:36
|29
|11
|Жетысу
|26
|8
|5
|13
|27:38
|29
|12
|Окжетпес
|26
|7
|6
|13
|26:37
|27
|13
|Каспий
|26
|4
|8
|14
|28:44
|20
|14
|Аксу
|26
|5
|3
|18
|23:45
|18
|Игрок
|Команда
|Голы
|1
|Пауло
|Кайрат
|17
|2
|Тагыберген
|Ордабасы
|11
|3
|Шушеначев
|Кайрат
|8
|4
|Каримов
|Мактаарал
|8
|5
|Бородин
|Кайсар
|8
|Игрок
|Команда
|Пасы
|1
|Астанов
|Ордабасы, Астана
|2
|2
|Пайруз
|Мактаарал
|1
|3
|Каримов
|Мактаарал
|1
|4
|Сарсенов
|Окжетпес
|1
|5
|Таттыбаев
|Шахтер
|1