Актобе
Актобе
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ОП Атанасов Я.
Свободный агент
13.06.26 / 31.12.27
ЦЗ Митрович Д.
Свободный агент
18.04.26 / -
Свободный агент
09.02.26 / -
Свободный агент
08.02.26 / 31.12.26
ЛВ Топалов Д.
Свободный агент
05.02.26 / -
ОП Альварес П.
Свободный агент
05.02.26 / 31.12.26
Свободный агент
28.01.26 / 31.12.26
Свободный агент
13.01.26 / 31.12.26
ЦФ Латурнус В.
?
01.01.26 / 31.12.27
ЦП Кикбаев М.
?
01.01.26 / -
Свободный агент
01.01.26 / -
ЦЗ Ордец И.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ОП Корзун Н.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
Аренда
12.06.26 / 31.12.26
Аренда
11.06.26 / 31.12.26
Свободный агент
02.04.26 / 31.12.26
Без клуба
Свободный агент
17.02.26 / -
Без клуба
Свободный агент
29.01.26 / -
ПВ Думбуя А.
Без клуба
Свободный агент
29.01.26 / -
ВР Влад А.
Без клуба
Свободный агент
26.01.26 / 27.03.26
Свободный агент
23.01.26 / 31.12.26
ЦП Бердибек Д.
Аренда
21.01.26 / 31.12.26
Свободный агент
17.01.26 / -
Без клуба
Свободный агент
16.01.26 / 10.07.26
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
ЛЗ Вэтэжелу Б.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЛВ Жан Х.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ПЗ Скворцов Л.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 03.06.26
ЦЗ Касым А.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЦП Уче Х.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
Алтай
Оскемен
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
Свободный агент
19.06.26 / -
Свободный агент
19.06.26 / -
Аренда
02.03.26 / 31.12.26
ЦЗ Мицевич Н.
Свободный агент
24.02.26 / 31.12.26
ОП Ямбор Н.
Без клуба
Свободный агент
20.02.26 / -
Свободный агент
17.02.26 / 31.12.26
Свободный агент
15.02.26 / -
Свободный агент
08.02.26 / 31.12.26
Свободный агент
02.02.26 / -
ПВ Попов С.
17 тыс €
08.01.26 / 31.12.26
ЛЗ Горшунов Е.
Свободный агент
05.01.26 / 31.12.26
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
Свободный агент
01.07.26 / 31.12.26
ЛЗ Реджепов Т.
Свободный агент
11.06.26 / 31.12.26
Свободный агент
02.04.26 / 31.12.26
ЛВ Нуртаев О.
Свободный агент
01.04.26 / 31.12.26
Свободный агент
05.03.26 / -
ЦФ Мухит А.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЛВ Нуртаев О.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
ЛЗ Маликов Б.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
Астана
Астана
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
Свободный агент
06.07.26 / -
Свободный агент
19.06.26 / -
Свободный агент
02.03.26 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЛВ Жаксылык Н.
Аренда
04.07.26 / 31.12.26
ЛЗ Аманович А.
Свободный агент
05.03.26 / 31.12.26
Свободный агент
08.02.26 / 31.12.26
ЦФ Жоффри Ч.
330 тыс €
30.01.26 / 31.12.27
ЛВ Камай Д.
Свободный агент
19.01.26 / 08.07.26
ЛВ Шомко Д.
Без клуба
Свободный агент
14.01.26 / -
ПЗ Быстров М.
Свободный агент
06.01.26 / 31.12.26
АП Эбонг М.
425 тыс €
01.01.26 / 31.12.28
ЦЗ Марочкин А.
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
АП Исламхан Б.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
Атырау
Атырау
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
Свободный агент
02.04.26 / 31.12.26
Свободный агент
05.03.26 / -
ЛЗ Такулов С.
Свободный агент
05.03.26 / 31.12.26
ЦФ Орынбасар Д.
Свободный агент
05.03.26 / 31.12.26
ЦЗ Жумагали С.
Свободный агент
05.03.26 / 31.12.26
ЦФ Труфанов Я.
?
24.02.26 / -
ЦФ Жумабек А.
Свободный агент
20.02.26 / 31.12.26
12 тыс €
18.02.26 / 31.12.26
Свободный агент
12.02.26 / -
Свободный агент
09.02.26 / -
ЦЗ Сатанов С.
Свободный агент
27.01.26 / 31.12.26
12 тыс €
23.01.26 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
Без клуба
Свободный агент
08.07.26 / -
Без клуба
Свободный агент
06.07.26 / -
Свободный агент
04.07.26 / 31.12.26
Свободный агент
01.07.26 / -
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / 31.12.26
Свободный агент
11.06.26 / -
Свободный агент
01.03.26 / 01.07.26
ЛВ Яковлев В.
Свободный агент
26.02.26 / 31.12.26
ЦФ Згурский Л.
Свободный агент
14.02.26 / -
ЦФ Чунчуков Ц.
Свободный агент
03.02.26 / -
ЦП Абубакар Р.
Свободный агент
01.02.26 / -
ЛВ Стасевич И.
Без клуба
Свободный агент
27.01.26 / -
Свободный агент
26.01.26 / -
Свободный агент
26.01.26 / 31.12.26
Свободный агент
17.01.26 / -
ЦЗ Ахтамов Ф.
Свободный агент
15.01.26 / 31.12.26
ВР Сулеймен А.
Свободный агент
15.01.26 / -
Свободный агент
08.01.26 / 31.12.26
Без клуба
Свободный агент
06.01.26 / 31.12.26
ВР Сулеймен А.
Без клуба
Свободный агент
06.01.26 / 31.12.26
Без клуба
Свободный агент
06.01.26 / -
ЦЗ Урда Д.
Без клуба
Свободный агент
06.01.26 / -
ЦЗ Рыжук Д.
Без клуба
Свободный агент
06.01.26 / -
ЛВ Яковлев В.
Без клуба
Свободный агент
06.01.26 / -
ЦФ Згурский Л.
Без клуба
Свободный агент
06.01.26 / 31.12.26
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ПЗ Ахаев Б.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ОП Миложко Г.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЦП Каямба Ж.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЦП Абубакар Р.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.27
ЦФ Чунчуков Ц.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 30.06.27
Елимай
Семей
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
Свободный агент
02.07.26 / 31.12.27
Свободный агент
01.07.26 / 31.12.26
Свободный агент
27.06.26 / -
ЦЗ Габриэл И.
Свободный агент
03.02.26 / 31.12.26
Свободный агент
18.01.26 / 06.07.26
АП Илич Х.
Без клуба
Свободный агент
07.01.26 / 31.12.26
Свободный агент
01.01.26 / -
ОП Аширбек А.
Свободный агент
01.01.26 / -
ЦП Оразов Р.
50 тыс €
01.01.26 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
Свободный агент
06.07.26 / -
Без клуба
Свободный агент
05.07.26 / 31.12.26
ВР Стойкович В.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
Аренда
02.03.26 / 31.12.26
ВР Коваль М.
Свободный агент
10.02.26 / -
Свободный агент
02.02.26 / -
ОП Давид М.
Свободный агент
28.01.26 / 30.06.26
ЛВ Кенжебек Г.
Свободный агент
10.01.26 / -
ЛЗ Советказы Н.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЛЗ Ролон К.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ВР Коваль М.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
ЛВ Кенжебек Г.
Свободный агент
01.01.26 / 30.06.30
ОП Давид М.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
ЦЗ Чаласан Н.
Свободный агент
01.01.26 / -
Женис
Астана
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
Свободный агент
30.03.26 / -
ЦФ Маделхан Б.
Свободный агент
25.02.26 / 31.12.26
ЦЗ Турсынбай С.
Свободный агент
15.02.26 / 31.12.26
Свободный агент
07.02.26 / 23.06.26
ЛВ Имнадзе Л.
Свободный агент
03.02.26 / 31.12.26
ВР Плотников М.
Свободный агент
18.01.26 / -
ЦЗ Аскаров М.
Свободный агент
08.01.26 / 31.12.26
ПЗ Быстров М.
Свободный агент
06.01.26 / 31.12.26
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / 31.12.26
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / 31.12.26
Свободный агент
19.06.26 / -
Свободный агент
19.06.26 / -
Свободный агент
03.06.26 / 31.12.26
Свободный агент
02.03.26 / -
Без клуба
Свободный агент
26.01.26 / 31.12.26
ПЗ Муканов С.
Свободный агент
13.01.26 / 31.12.26
ВР Игнатович С.
Свободный агент
10.01.26 / 31.12.26
ВР Абалора Р.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ОП Жунусов А.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
ЦЗ Набиханов А.
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
ПЗ Ром М.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
ЦФ Садовский В.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 16.06.26
Жетысу
Талдыкорган
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
Аренда
03.04.26 / 31.12.26
АП Ковачевич М.
Свободный агент
05.03.26 / 04.07.26
Свободный агент
05.03.26 / -
Свободный агент
03.03.26 / -
Свободный агент
02.03.26 / -
ЦП Уманиязов М.
Свободный агент
27.01.26 / 31.12.26
ЦП Жакипбаев М.
Свободный агент
17.01.26 / 31.12.26
Свободный агент
12.01.26 / 31.12.26
ЛВ Абзалов Ш.
Свободный агент
11.01.26 / 31.12.26
ВР Подымский Д.
Свободный агент
11.01.26 / 31.12.26
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
АП Мужиков С.
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
ЦЗ Орынбасар Р.
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
АП Ковачевич М.
Свободный агент
04.07.26 / -
ЛЗ Такулов С.
Свободный агент
05.03.26 / 31.12.26
ЦФ Орынбасар Д.
Свободный агент
05.03.26 / 31.12.26
ПЗ Ахмедов А.
Свободный агент
01.03.26 / 01.07.26
ВР Кавлинов Д.
Свободный агент
25.02.26 / 31.12.26
ЛВ Айманов А.
Свободный агент
16.02.26 / 31.12.27
ЦЗ Ковель М.
Свободный агент
02.02.26 / -
Свободный агент
01.02.26 / -
Свободный агент
30.01.26 / 31.12.26
ЦП Сериккул Р.
Свободный агент
14.01.26 / 31.12.26
ЦЗ Ковель М.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
Иртыш
Павлодар
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
Свободный агент
04.07.26 / -
Свободный агент
20.06.26 / 31.12.26
Свободный агент
11.06.26 / -
ЦП Халматов М.
Аренда
11.06.26 / 31.12.26
Свободный агент
03.04.26 / 31.12.26
ПВ По Ж.
Без клуба
Свободный агент
05.03.26 / -
ЦП Буранчиев А.
Свободный агент
05.03.26 / 31.12.26
ВР Ботнарь В.
Аренда
05.03.26 / 31.12.26
ЦП Шимамура Ю.
Свободный агент
03.03.26 / 31.12.26
Свободный агент
01.03.26 / 01.07.26
Аренда
25.02.26 / 31.12.26
Свободный агент
22.02.26 / 31.12.26
ЦП Раскатов В.
Свободный агент
20.02.26 / 31.12.26
ЛЗ Стефен Г.
Без клуба
Свободный агент
06.02.26 / 31.12.26
ЛЗ Ибрахим Ф.
Свободный агент
05.02.26 / -
Свободный агент
04.02.26 / -
Свободный агент
30.01.26 / -
ПЗ Нечаев Д.
Свободный агент
27.01.26 / -
Свободный агент
27.01.26 / -
Аренда 9 тыс €
26.01.26 / -
ЦП Оматай М.
25 тыс €
26.01.26 / -
Аренда 9 тыс €
26.01.26 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ПЗ Нечаев Д.
Без клуба
Свободный агент
13.07.26 / -
Без клуба
Свободный агент
10.07.26 / -
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / 31.12.26
Свободный агент
01.07.26 / 31.12.26
Свободный агент
12.06.26 / 31.12.26
Свободный агент
07.06.26 / -
Свободный агент
01.04.26 / -
Свободный агент
01.03.26 / 31.12.26
Свободный агент
01.03.26 / 31.12.26
ВР Калмыков Н.
Свободный агент
01.03.26 / 31.12.26
ЛВ Герасимов М.
Свободный агент
01.03.26 / 31.12.26
Свободный агент
13.02.26 / 31.12.26
Свободный агент
27.01.26 / -
Свободный агент
24.01.26 / -
Свободный агент
21.01.26 / 31.12.26
Без клуба
Свободный агент
12.01.26 / -
Без клуба
Свободный агент
12.01.26 / -
Без клуба
Свободный агент
12.01.26 / -
Без клуба
Свободный агент
12.01.26 / 31.12.26
Без клуба
Свободный агент
12.01.26 / 31.12.26
Без клуба
Свободный агент
12.01.26 / -
ЛЗ Суюмбаев Г.
Завершил
Завершил
01.01.26 / -
ЦФ Смаилов А.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЦЗ Попов А.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЦЗ Нырков Д.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЛВ Какенов Д.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ВР Калмыков Н.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЛВ Герасимов М.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЛП Ваганов М.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ПЗ Есимов Р.
Завершил
Завершил
01.01.26 / -
Кайрат
Алматы
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
?
01.01.26 / 31.12.26
ВР Калмурза Ш.
?
01.01.26 / 31.12.28
АП Туякбаев А.
?
01.01.26 / 31.12.27
ЦП Оксанен Я.
Свободный агент
01.01.26 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Сатпаев Д.
2,40 млн €
12.08.26 / -
ЦП Глейзер Д.
250 тыс €
08.07.26 / 30.06.28
Свободный агент
30.03.26 / -
ЦФ Труфанов Я.
?
24.02.26 / -
12 тыс €
18.02.26 / 31.12.26
ЦЗ Аскаров С.
Аренда
17.02.26 / 31.12.26
ЦП Гвилия В.
Свободный агент
09.02.26 / -
ЦЗ Сорокин Е.
Свободный агент
05.02.26 / -
ПВ Станоев Ю.
Свободный агент
30.01.26 / 30.06.28
ЦП Гвилия В.
Без клуба
Свободный агент
29.01.26 / 31.12.28
ЦЗ Сорокин Е.
Без клуба
Свободный агент
29.01.26 / -
Аренда 9 тыс €
26.01.26 / -
12 тыс €
23.01.26 / -
ЦЗ Арад О.
Без клуба
Свободный агент
07.01.26 / -
Без клуба
Свободный агент
06.01.26 / 10.06.26
Свободный агент
01.01.26 / -
ЦФ Пауло Ж.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
Кайсар
Кызылорда
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЛВ Жаксылык Н.
Аренда
04.07.26 / 31.12.26
ЦП Букорац С.
Свободный агент
16.06.26 / 31.12.26
ЛЗ Реджепов Т.
Свободный агент
11.06.26 / 31.12.26
ЦЗ Аскаров С.
Аренда
17.02.26 / 31.12.26
Свободный агент
10.02.26 / -
Свободный агент
27.01.26 / -
ПП Мозес В.
Без клуба
Свободный агент
24.01.26 / 31.12.26
ЛВ Тажибай Б.
Свободный агент
06.01.26 / 31.12.26
ЦЗ Идрисов Н.
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
ЛВ Мухаммед А.
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
ПВ Конлимкос Б.
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ПВ Серикулы Д.
Без клуба
Свободный агент
09.07.26 / -
Свободный агент
02.07.26 / -
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / 30.06.27
Свободный агент
01.04.26 / -
Аренда
01.04.26 / 31.12.26
Свободный агент
01.04.26 / 31.12.26
ЦП Тузакбаев А.
Свободный агент
01.03.26 / -
ЦФ Айманов М.
Свободный агент
01.03.26 / 31.12.26
ЛВ Жалмукан Д.
Свободный агент
01.03.26 / 31.12.26
ЦФ Бактыбай С.
Свободный агент
01.03.26 / 31.12.26
Свободный агент
01.03.26 / 31.12.26
ЦЗ Султанов К.
Свободный агент
01.03.26 / 31.12.26
Свободный агент
12.02.26 / -
Без клуба
Свободный агент
05.01.26 / 31.12.26
Без клуба
Свободный агент
05.01.26 / -
ЦП Тузакбаев А.
Без клуба
Свободный агент
05.01.26 / 31.12.26
Без клуба
Свободный агент
05.01.26 / -
Без клуба
Свободный агент
05.01.26 / 31.12.26
ЦЗ Божко Р.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЦЗ Семченков Д.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЦФ Махан О.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
ЦФ Бактыбай С.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ВР Мокин А.
Без клуба
Завершил
01.01.26 / -
ЦФ Торекул Э.
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
ЦФ Айманов М.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЛВ Жалмукан Д.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЦЗ Султанов К.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
Свободный агент
01.01.26 / -
ЛВ Губарев Н.
Свободный агент
01.01.26 / -
Каспий
Актау
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦП Абылайхан Р.
Свободный агент
12.06.26 / 31.12.26
Аренда
12.06.26 / 31.12.26
Свободный агент
12.06.26 / 31.12.26
ЛЗ Бекмырза А.
Свободный агент
02.04.26 / 31.12.26
Аренда
01.04.26 / -
ЦЗ Моргаду Б.
Свободный агент
05.03.26 / 31.12.26
ЦФ Ндомбаси Н.
Свободный агент
04.03.26 / -
Свободный агент
21.02.26 / -
ЦП Есимбеков Д.
Свободный агент
26.01.26 / -
ЦП Бердибек Д.
Аренда
21.01.26 / 31.12.26
Свободный агент
01.01.26 / 12.06.26
ЦЗ Набиханов А.
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
Свободный агент
01.07.26 / -
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / 31.12.26
Свободный агент
12.06.26 / 31.12.26
Свободный агент
20.03.26 / -
ЦФ Оралбай Е.
Свободный агент
01.03.26 / 31.12.26
ЦЗ Таипов К.
Свободный агент
01.03.26 / 31.12.26
ЦП Раскатов В.
Свободный агент
20.02.26 / 31.12.26
Свободный агент
04.02.26 / -
ВР Пасеченко А.
Свободный агент
15.01.26 / 31.12.26
ЦФ Оралбай Е.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЦФ Арменов А.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ВР Муханов О.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЦЗ Таипов К.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЦП Шахметов М.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
ЦЗ Айтбаев Б.
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 07.06.26
ЛЗ Курбанов Т.
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
АП Байтана Б.
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
ПВ Конлимкос Б.
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
Кызыл-Жар
Петропавловск
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Баокен С.
Без клуба
Свободный агент
18.04.26 / 31.12.26
ВР Ерниязов С.
Свободный агент
12.02.26 / 31.12.26
ЦП Бьярталид Й.
Свободный агент
02.02.26 / -
ОП Пишчевич Н.
Свободный агент
30.01.26 / -
ЦЗ Галабов П.
Свободный агент
29.01.26 / -
Свободный агент
26.01.26 / 31.12.26
ЦФ Валгушев Г.
Свободный агент
17.01.26 / 31.12.27
ЦП Макаренко Е.
Без клуба
Свободный агент
13.01.26 / -
Свободный агент
08.01.26 / -
ОП Крайсник Д.
Свободный агент
07.01.26 / 09.07.26
ЦЗ Сламбеков Д.
Свободный агент
06.01.26 / 31.12.27
ЛЗ Курбанов Т.
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
ЛВ Губарев Н.
Свободный агент
01.01.26 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ОП Крайсник Д.
Без клуба
Свободный агент
09.07.26 / -
ЦЗ Галабов П.
Без клуба
Свободный агент
07.07.26 / -
ПВ Гомис О.
Без клуба
Свободный агент
02.07.26 / -
ВР Бабаханов Д.
Свободный агент
01.04.26 / 31.12.26
Аренда
01.04.26 / -
ЦП Буранчиев А.
Свободный агент
05.03.26 / 31.12.26
Свободный агент
22.02.26 / 31.12.26
Свободный агент
18.01.26 / 31.12.26
ЦП Жакипбаев М.
Свободный агент
17.01.26 / 31.12.26
ЛЗ Васильев А.
Свободный агент
15.01.26 / 31.12.26
Свободный агент
14.01.26 / -
Без клуба
Свободный агент
14.01.26 / 31.12.26
ЛЗ Горшунов Е.
Свободный агент
05.01.26 / 31.12.26
Без клуба
Свободный агент
04.01.26 / -
ЦЗ Шадманов Б.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЛВ Молдабаев Ж.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ВР Бабаханов Д.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЛВ Валиуллин Р.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЦЗ Туре А.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
ОП Сабино Р.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.27
Окжетпес
Кокшетау
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Садовский В.
Без клуба
Свободный агент
16.06.26 / 31.12.26
Свободный агент
02.04.26 / 31.12.26
Аренда
01.04.26 / 31.12.26
Свободный агент
20.03.26 / -
Свободный агент
25.02.26 / 31.12.26
ЦЗ Кузьмичев И.
Свободный агент
16.02.26 / -
Свободный агент
13.02.26 / 31.12.26
Свободный агент
01.02.26 / -
Свободный агент
30.01.26 / 31.12.26
Свободный агент
27.01.26 / -
Свободный агент
26.01.26 / -
Свободный агент
24.01.26 / -
ЦП Бородин Д.
Свободный агент
23.01.26 / -
Свободный агент
21.01.26 / 31.12.26
Свободный агент
18.01.26 / 31.12.26
Свободный агент
17.01.26 / -
Свободный агент
14.01.26 / -
ПЗ Муканов С.
Свободный агент
13.01.26 / 31.12.26
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
Свободный агент
17.03.26 / -
Свободный агент
02.03.26 / -
Свободный агент
27.01.26 / -
ЦЗ Сатанов С.
Свободный агент
27.01.26 / 31.12.26
Свободный агент
13.01.26 / 31.12.26
Без клуба
Свободный агент
13.01.26 / -
ПЗ Шамши Б.
Без клуба
Свободный агент
13.01.26 / -
ЦЗ Абилгазы С.
Без клуба
Свободный агент
13.01.26 / -
ПЗ Гунченко В.
Без клуба
Свободный агент
13.01.26 / -
Без клуба
Свободный агент
13.01.26 / 31.12.26
Без клуба
Свободный агент
13.01.26 / -
Без клуба
Свободный агент
13.01.26 / 31.12.26
Без клуба
Свободный агент
13.01.26 / 31.12.26
ЦФ Флюк Ш.
Без клуба
Свободный агент
13.01.26 / -
Свободный агент
12.01.26 / 31.12.26
ВР Подымский Д.
Свободный агент
11.01.26 / 31.12.26
Без клуба
Свободный агент
10.01.26 / 31.12.26
ЛВ Тажибай Б.
Свободный агент
06.01.26 / 31.12.26
ЦЗ Идрисов Н.
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
ЛВ Мухаммед А.
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
АП Мужиков С.
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
ОП Аширбек А.
Свободный агент
01.01.26 / -
Ордабасы
Шымкент
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЛЗ Аманович А.
Свободный агент
05.03.26 / 31.12.26
ЦЗ Килама Г.
Без клуба
Свободный агент
25.02.26 / 31.12.26
ЦФ Токтыбай Б.
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
ОП Серик Н.
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
ЦФ Токтыбай М.
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
Свободный агент
04.07.26 / -
Без клуба
Свободный агент
04.07.26 / 31.12.26
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
Свободный агент
27.06.26 / 31.12.26
ЦП Халматов М.
Аренда
11.06.26 / 31.12.26
ЦФ Нуралы Б.
Свободный агент
01.03.26 / -
ЦФ Жумабек А.
Свободный агент
20.02.26 / 31.12.26
ЦЗ Турсынбай С.
Свободный агент
15.02.26 / 31.12.26
ЛВ Имнадзе Л.
Свободный агент
03.02.26 / 31.12.26
Свободный агент
08.01.26 / -
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
ЛЗ Антич Н.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЛВ Паулину Ж.
Без клуба
Свободный агент
31.12.25 / 01.07.26
Тобол
Костанай
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ПВ Чесноков И.
400 тыс €
28.06.26 / 31.12.28
ЦЗ Сенхаджи Р.
Свободный агент
13.06.26 / 31.12.26
Свободный агент
27.02.26 / -
Свободный агент
25.02.26 / 31.12.26
ЦЗ Сиссе А.
70 тыс €
03.02.26 / 31.12.26
РФ Герра Л.
Свободный агент
23.01.26 / 31.12.26
ЦЗ Марочкин А.
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
Свободный агент
04.07.26 / 31.12.26
Свободный агент
01.07.26 / -
Свободный агент
05.03.26 / -
Свободный агент
09.02.26 / -
Свободный агент
09.02.26 / -
Свободный агент
28.01.26 / 31.12.26
Свободный агент
23.01.26 / -
ЦФ Сигневич Н.
Без клуба
Свободный агент
20.01.26 / -
Свободный агент
18.01.26 / 06.07.26
ПВ Чесноков И.
Свободный агент
06.01.26 / 28.06.26
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
ЦП Брага В.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
Улытау
Жезказган
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Кармона Д.
Свободный агент
01.07.26 / -
ЦЗ Кармона Д.
Свободный агент
26.06.26 / -
ЦФ Черняк И.
Свободный агент
26.06.26 / -
Свободный агент
12.06.26 / 31.12.26
РФ Мартин Д.
Свободный агент
06.02.26 / 31.12.26
ЦП Сериккул Р.
Свободный агент
14.01.26 / 31.12.26
ЦФ Коспайев Е.
Свободный агент
14.01.26 / 31.12.26
Свободный агент
13.01.26 / 20.06.26
ВР Закиров Т.
Свободный агент
06.01.26 / 31.12.26
Свободный агент
06.01.26 / 31.12.26
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
Свободный агент
20.06.26 / 31.12.26
ЦП Абылайхан Р.
Свободный агент
12.06.26 / 31.12.26
ЦЗ Рзатаев Б.
Свободный агент
01.04.26 / 31.12.26
Свободный агент
03.03.26 / -
Свободный агент
08.02.26 / 31.12.26
Свободный агент
05.02.26 / -
ЦЗ Сламбеков Д.
Свободный агент
06.01.26 / 31.12.27
ВР Павлов С.
Без клуба
Свободный агент
06.01.26 / -
ЦЗ Терехов Я.
Без клуба
Свободный агент
06.01.26 / -
ЦЗ Рзатаев Б.
Без клуба
Свободный агент
06.01.26 / -
ЦП Тулеев А.
Без клуба
Свободный агент
06.01.26 / -
ЦЗ Каррильо Х.
Без клуба
Свободный агент
06.01.26 / 01.07.26
Без клуба
Свободный агент
06.01.26 / 31.12.26
Без клуба
Свободный агент
06.01.26 / 31.12.26
Без клуба
Свободный агент
06.01.26 / 06.07.26
Без клуба
Свободный агент
06.01.26 / -
ЛЗ Мауленов Д.
Без клуба
Свободный агент
06.01.26 / -