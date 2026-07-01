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РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
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Трансферы чемпионата Казахстана

Актобе
Актобе
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
АП Зария Г.
Динамо Тб
Свободный агент
01.07.26 / -
ОП Атанасов Я.
Ларисса
Свободный агент
13.06.26 / 31.12.27
АП Зария Г.
Динамо Тб
Свободный агент
10.06.26 / 31.12.26
ЦЗ Митрович Д.
Раднички 1923
Свободный агент
18.04.26 / -
ЦЗ Эрланов Т.
Тобол
Свободный агент
09.02.26 / -
АП Кенесов А.
Астана
Свободный агент
08.02.26 / 31.12.26
ЛВ Топалов Д.
Шахтер
Свободный агент
05.02.26 / -
ОП Альварес П.
Карпаты
Свободный агент
05.02.26 / 31.12.26
ЦЗ Эрланов Т.
Тобол
Свободный агент
28.01.26 / 31.12.26
ЦП Малангу М.
Окжетпес
Свободный агент
13.01.26 / 31.12.26
ЦФ Латурнус В.
Актобе-М
?
01.01.26 / 31.12.27
ЦП Кикбаев М.
Актобе-М
?
01.01.26 / -
ВР Заруцкий А.
Кайрат
Свободный агент
01.01.26 / -
ЦЗ Ордец И.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ОП Корзун Н.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ОП Байдавлетов А.
Каспий
Аренда
12.06.26 / 31.12.26
АП Кенесов А.
Туран
Аренда
11.06.26 / 31.12.26
ЦФ Абдулла А.
Атырау
Свободный агент
02.04.26 / 31.12.26
ОП Рабиу М.
Атырау
Свободный агент
11.03.26 / 31.12.26
ЦФ Умаев И.
Каспий
Свободный агент
21.02.26 / -
ЦФ Абдулла А.
Без клуба
Свободный агент
17.02.26 / -
ОП Рабиу М.
Без клуба
Свободный агент
29.01.26 / -
ПВ Думбуя А.
Без клуба
Свободный агент
29.01.26 / -
ЦФ Швырев В.
Иртыш
Свободный агент
27.01.26 / -
ВР Влад А.
Без клуба
Свободный агент
26.01.26 / 27.03.26
ЦЗ Анджелкович Н.
Циндао Хайню
Свободный агент
23.01.26 / 31.12.26
ЦП Бердибек Д.
Каспий
Аренда
21.01.26 / 31.12.26
ЦФ Омиртаев О.
Окжетпес
Свободный агент
17.01.26 / -
ЦФ Швырев В.
Без клуба
Свободный агент
16.01.26 / 10.07.26
ЦФ Умаев И.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
ЦФ Омиртаев О.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
ЛЗ Вэтэжелу Б.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЛВ Жан Х.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ПЗ Скворцов Л.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 03.06.26
ЦЗ Касым А.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЦП Уче Х.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЦЗ Анджелкович Н.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
Алтай
Оскемен
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Лобжанидзе Э.
Женис
Свободный агент
19.06.26 / -
ПВ Подстрелов Д.
Динамо Мн
Свободный агент
19.06.26 / -
АП Назымханов А.
Елимай
Аренда
02.03.26 / 31.12.26
ЦЗ Мицевич Н.
Раднички
Свободный агент
24.02.26 / 31.12.26
ОП Ямбор Н.
Без клуба
Свободный агент
20.02.26 / -
ЦФ Стоисавлевич Д.
Петровац
Свободный агент
17.02.26 / 31.12.26
ВР Коновалов И.
Динамо Мн
Свободный агент
15.02.26 / -
ЦФ Митрофанов Д.
Улытау
Свободный агент
08.02.26 / 31.12.26
ЦЗ Одеойибо С.
Елимай
Свободный агент
02.02.26 / -
ПВ Попов С.
Кайрат-Жастар
17 тыс €
08.01.26 / 31.12.26
ЛЗ Горшунов Е.
Кызыл-Жар
Свободный агент
05.01.26 / 31.12.26
ПЗ Шмидт Д.
Жетысу
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ВР Коновалов И.
Елимай
Свободный агент
01.07.26 / 31.12.26
ЛЗ Реджепов Т.
Кайсар
Свободный агент
11.06.26 / 31.12.26
ЛВ Атыханов Р.
Окжетпес
Свободный агент
02.04.26 / 31.12.26
ЛВ Нуртаев О.
Батыр
Свободный агент
01.04.26 / 31.12.26
ЦП Сейткалиев А.
Атырау
Свободный агент
05.03.26 / -
ЦФ Мухит А.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЛВ Атыханов Р.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЛВ Нуртаев О.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЦП Сейткалиев А.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
ЛЗ Маликов Б.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
Астана
Астана
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ПВ Марат Д.
Тобол
Аренда
07.07.26 / 31.12.26
ЦЗ Миладинович И.
Елимай
Свободный агент
06.07.26 / -
ЦП Меркель А.
Женис
Свободный агент
19.06.26 / -
ПВ Караман Д.
Женис
Свободный агент
02.03.26 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЛВ Жаксылык Н.
Кайсар
Аренда
04.07.26 / 31.12.26
ЛЗ Аманович А.
Ордабасы
Свободный агент
05.03.26 / 31.12.26
АП Грипши Н.
Рубин
390 тыс €
19.02.26 / 30.06.29
АП Кенесов А.
Актобе
Свободный агент
08.02.26 / 31.12.26
ЦФ Жоффри Ч.
Крылья Советов
330 тыс €
30.01.26 / 31.12.27
ЛВ Камай Д.
Нови Пазар
Свободный агент
19.01.26 / 08.07.26
ЛВ Шомко Д.
Без клуба
Свободный агент
14.01.26 / -
ПЗ Быстров М.
Женис
Свободный агент
06.01.26 / 31.12.26
АП Эбонг М.
ЦСКА София
425 тыс €
01.01.26 / 31.12.28
ЦЗ Марочкин А.
Тобол
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
АП Исламхан Б.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
Атырау
Атырау
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Абдулла А.
Актобе
Свободный агент
02.04.26 / 31.12.26
ОП Рабиу М.
Актобе
Свободный агент
11.03.26 / 31.12.26
ЦФ Юсов Д.
Улытау
Свободный агент
05.03.26 / -
ЦП Сейткалиев А.
Алтай
Свободный агент
05.03.26 / -
ЛЗ Такулов С.
Жетысу
Свободный агент
05.03.26 / 31.12.26
ЦФ Орынбасар Д.
Жетысу
Свободный агент
05.03.26 / 31.12.26
ЦЗ Жумагали С.
Хан-Тенгри
Свободный агент
05.03.26 / 31.12.26
ЦП Шаихов Б.
Жетысу
Свободный агент
27.02.26 / 31.12.26
ЦФ Труфанов Я.
Кайрат
?
24.02.26 / -
ЦФ Жумабек А.
Ордабасы
Свободный агент
20.02.26 / 31.12.26
ПЗ Ткаченко Е.
Кайрат
12 тыс €
18.02.26 / 31.12.26
ЦЗ Яшин Д.
Машал
Свободный агент
12.02.26 / 01.07.26
ЛЗ Калмуратов К.
Кайсар
Свободный агент
12.02.26 / -
ОП Нойок А.
Кызыл-Жар
Свободный агент
11.02.26 / 08.07.26
ЦЗ Хвалько Е.
Тобол
Свободный агент
09.02.26 / -
ЦЗ Сатанов С.
Окжетпес
Свободный агент
27.01.26 / 31.12.26
ПЗ Ткаченко Е.
Кайрат
12 тыс €
23.01.26 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ОП Нойок А.
Без клуба
Свободный агент
08.07.26 / -
ЦФ Юсов Д.
Без клуба
Свободный агент
06.07.26 / -
ЦЗ Яшин Д.
Славия-Мозырь
Свободный агент
04.07.26 / 31.12.26
ЦЗ Яшин Д.
Славия-Мозырь
Свободный агент
01.07.26 / -
ЦЗ Юденков Р.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / 31.12.26
ЦЗ Юденков Р.
Иртыш
Свободный агент
11.06.26 / -
ЦЗ Хадаркевич Р.
Иртыш
Свободный агент
01.03.26 / 01.07.26
ЛВ Яковлев В.
Нафтан
Свободный агент
26.02.26 / 31.12.26
ЦФ Згурский Л.
Истиклол
Свободный агент
14.02.26 / -
ЦФ Чунчуков Ц.
Спартак Варна
Свободный агент
03.02.26 / -
ЦП Абубакар Р.
Машал
Свободный агент
01.02.26 / -
ЛВ Стасевич И.
Без клуба
Свободный агент
27.01.26 / -
ОП Совпель В.
Окжетпес
Свободный агент
26.01.26 / -
ЦЗ Керимжанов О.
Кызыл-Жар
Свободный агент
26.01.26 / 31.12.26
ПЗ Кыбырай Е.
Тараз
Свободный агент
17.01.26 / -
ЦЗ Ахтамов Ф.
Баркчи
Свободный агент
15.01.26 / 31.12.26
ВР Сулеймен А.
Тараз
Свободный агент
15.01.26 / -
ПЗ Кыбырай Е.
Тараз
Свободный агент
08.01.26 / 31.12.26
ПВ Смыков К.
Тараз
Свободный агент
07.01.26 / 31.12.26
ОП Совпель В.
Без клуба
Свободный агент
06.01.26 / 31.12.26
ВР Сулеймен А.
Без клуба
Свободный агент
06.01.26 / 31.12.26
ПЗ Кыбырай Е.
Без клуба
Свободный агент
06.01.26 / -
ЦЗ Урда Д.
Без клуба
Свободный агент
06.01.26 / -
ЦЗ Рыжук Д.
Без клуба
Свободный агент
06.01.26 / -
ЛВ Яковлев В.
Без клуба
Свободный агент
06.01.26 / -
ЦФ Згурский Л.
Без клуба
Свободный агент
06.01.26 / 31.12.26
ЦЗ Хадаркевич Р.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ПЗ Ахаев Б.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ОП Миложко Г.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЦП Каямба Ж.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЦП Абубакар Р.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.27
ЦФ Чунчуков Ц.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 30.06.27
Елимай
Семей
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Миттендорфер М.
Копер
Свободный агент
02.07.26 / 31.12.27
ВР Коновалов И.
Алтай
Свободный агент
01.07.26 / 31.12.26
ЦЗ Танасиевич С.
Нью-Йорк Сити
Свободный агент
27.06.26 / -
ЦЗ Габриэл И.
Навбахор
Свободный агент
03.02.26 / 31.12.26
ЛЗ Ндреца Э.
Эгнатия
70 тыс €
20.01.26 / 02.07.26
ЦЗ Миладинович И.
Тобол
Свободный агент
18.01.26 / 06.07.26
АП Илич Х.
Без клуба
Свободный агент
07.01.26 / 31.12.26
ЦФ Жаксылыков А.
Кайсар
Свободный агент
01.01.26 / -
ОП Аширбек А.
Окжетпес
Свободный агент
01.01.26 / -
ЦП Оразов Р.
Силькеборг
50 тыс €
01.01.26 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Миладинович И.
Астана
Свободный агент
06.07.26 / -
ЦЗ Миладинович И.
Без клуба
Свободный агент
05.07.26 / 31.12.26
ЛЗ Ндреца Э.
Эгнатия
Свободный агент
02.07.26 / -
ВР Стойкович В.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ЛЗ Ндреца Э.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
АП Назымханов А.
Алтай
Аренда
02.03.26 / 31.12.26
ВР Коваль М.
Черноморец
Свободный агент
10.02.26 / -
ЦЗ Одеойибо С.
Алтай
Свободный агент
02.02.26 / -
ОП Давид М.
Ихуд Бней Сахнин
Свободный агент
28.01.26 / 30.06.26
ЛВ Кенжебек Г.
Ахмат
Свободный агент
10.01.26 / -
ЛЗ Советказы Н.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЛЗ Ролон К.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ВР Коваль М.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
ЛВ Кенжебек Г.
Ахмат
Свободный агент
01.01.26 / 30.06.30
ОП Давид М.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЦЗ Одеойибо С.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
ЦЗ Чаласан Н.
Андижан
Свободный агент
01.01.26 / -
Женис
Астана
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЛВ Наумец В.
Ордабасы
Свободный агент
19.06.26 / 31.12.26
ЛЗ Кпозо П.
Баник
Свободный агент
13.06.26 / -
ЦФ Сантана Э.
Кайрат
Свободный агент
30.03.26 / -
ВР Сотник И.
Батыр
Свободный агент
27.02.26 / 31.12.26
ЦФ Маделхан Б.
Жетысай
Свободный агент
25.02.26 / 31.12.26
ЦЗ Турсынбай С.
Ордабасы
Свободный агент
15.02.26 / 31.12.26
ЦФ Айеде С.
Нови Пазар
Свободный агент
07.02.26 / 23.06.26
ЛВ Имнадзе Л.
Ордабасы
Свободный агент
03.02.26 / 31.12.26
ВР Плотников М.
Славия-Мозырь
Свободный агент
18.01.26 / -
ЦЗ Аскаров М.
Туран
Свободный агент
08.01.26 / 31.12.26
ПЗ Быстров М.
Астана
Свободный агент
06.01.26 / 31.12.26
ЦП Ульшин А.
Кызыл-Жар
Свободный агент
04.01.26 / 03.06.26
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦП Меркель А.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / 31.12.26
ЦФ Лобжанидзе Э.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / 31.12.26
ЦФ Айеде С.
Иртыш
Свободный агент
23.06.26 / 31.12.26
ЦП Меркель А.
Астана
Свободный агент
19.06.26 / -
ЦФ Лобжанидзе Э.
Алтай
Свободный агент
19.06.26 / -
ЦП Ульшин А.
Шахтер Караганда
Свободный агент
03.06.26 / 31.12.26
ПВ Караман Д.
Астана
Свободный агент
02.03.26 / -
ВР Жомарт Д.
Каспий
Свободный агент
11.02.26 / -
ПЗ Ром М.
Хорезм
Свободный агент
26.01.26 / -
ВР Жомарт Д.
Каспий
Свободный агент
26.01.26 / 31.12.26
ПВ Караман Д.
Без клуба
Свободный агент
26.01.26 / 31.12.26
ПЗ Муканов С.
Окжетпес
Свободный агент
13.01.26 / 31.12.26
ВР Игнатович С.
Торпедо-БелАЗ
Свободный агент
10.01.26 / 31.12.26
ВР Абалора Р.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ОП Жунусов А.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЦФ Ануарбеков Н.
Жетысу
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
ЛЗ Балтабеков А.
Жетысу
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
ЦЗ Набиханов А.
Каспий
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
ПЗ Ром М.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
ЛЗ Совет С.
Кайсар
Свободный агент
01.01.26 / -
ПВ Адиль А.
Кызыл-Жар
Свободный агент
01.01.26 / -
ЦФ Садовский В.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 16.06.26
Жетысу
Талдыкорган
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Биркурманов М.
Кайрат-Жастар
Аренда
03.04.26 / 31.12.26
ЦЗ Луна Д.
Балтика
Свободный агент
02.04.26 / 31.12.26
АП Ковачевич М.
Единство Биело-Поле
Свободный агент
05.03.26 / 04.07.26
ЦП Мосиашвили Ц.
Тобол
Свободный агент
05.03.26 / -
ЦЗ Пайович Й.
Улытау
Свободный агент
03.03.26 / -
ЛВ Йованович С.
Окжетпес
Свободный агент
02.03.26 / -
ЦП Уманиязов М.
Актобе-М
Свободный агент
27.01.26 / 31.12.26
ВР Сикач С.
Динамо Тб
Свободный агент
24.01.26 / -
ЦП Жакипбаев М.
Кызыл-Жар
Свободный агент
17.01.26 / 31.12.26
ЦП Адахаджиев А.
Окжетпес
Свободный агент
12.01.26 / 31.12.26
ЛВ Абзалов Ш.
Туран
Свободный агент
11.01.26 / 31.12.26
ВР Подымский Д.
Окжетпес
Свободный агент
11.01.26 / 31.12.26
ЦФ Ануарбеков Н.
Женис
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
АП Мужиков С.
Окжетпес
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
ЦЗ Орынбасар Р.
Туран
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
ЛЗ Балтабеков А.
Женис
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
ПП Добай А.
Иртыш
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
ЦЗ Аслан Р.
Каспий
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
АП Ковачевич М.
Единство Биело-Поле
Свободный агент
04.07.26 / -
ЛЗ Такулов С.
Атырау
Свободный агент
05.03.26 / 31.12.26
ЦФ Орынбасар Д.
Атырау
Свободный агент
05.03.26 / 31.12.26
ПЗ Ахмедов А.
Шахтер Караганда
Свободный агент
01.03.26 / 01.07.26
ЦП Шаихов Б.
Атырау
Свободный агент
27.02.26 / 31.12.26
ВР Кавлинов Д.
Истиклол
Свободный агент
25.02.26 / 31.12.26
ЛВ Айманов А.
Шахтер Караганда
Свободный агент
16.02.26 / 31.12.27
ЦЗ Ковель М.
Динамо-Брест
Свободный агент
02.02.26 / -
ВР Голубничий М.
Окжетпес
Свободный агент
01.02.26 / -
ОП Мухаметханов Ж.
Окжетпес
Свободный агент
30.01.26 / 31.12.26
ЦП Сериккул Р.
Улытау
Свободный агент
14.01.26 / 31.12.26
ПЗ Шмидт Д.
Алтай
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
ЦЗ Ковель М.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
Иртыш
Павлодар
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ПВ Султаниязов З.
Ордабасы
Свободный агент
04.07.26 / -
ЦФ Айеде С.
Женис
Свободный агент
23.06.26 / 31.12.26
ПЗ Маликайдар С.
Улытау
Свободный агент
20.06.26 / 31.12.26
ЦЗ Юденков Р.
Атырау
Свободный агент
11.06.26 / -
ЦП Халматов М.
Ордабасы
Аренда
11.06.26 / 31.12.26
ВР Рахметулла Е.
Тараз
Свободный агент
03.04.26 / 31.12.26
ПВ По Ж.
Без клуба
Свободный агент
05.03.26 / -
ЦП Буранчиев А.
Кызыл-Жар
Свободный агент
05.03.26 / 31.12.26
ВР Ботнарь В.
СКА-Хабаровск
Аренда
05.03.26 / 31.12.26
ЦП Шимамура Ю.
Земплин Михаловце
Свободный агент
03.03.26 / 31.12.26
ЦФ Нурлан А.
Батыр
Свободный агент
01.03.26 / 31.12.26
ЦЗ Хадаркевич Р.
Атырау
Свободный агент
01.03.26 / 01.07.26
ЦП Байбосынов Н.
Тараз
Аренда
25.02.26 / 31.12.26
ОП Жарынбетов С.
Кызыл-Жар
Свободный агент
22.02.26 / 31.12.26
ЦП Раскатов В.
Каспий
Свободный агент
20.02.26 / 31.12.26
ЛЗ Стефен Г.
Без клуба
Свободный агент
06.02.26 / 31.12.26
ЛЗ Ибрахим Ф.
Динамо Мн
Свободный агент
05.02.26 / -
ЦФ Турлыбек М.
Каспий
Свободный агент
04.02.26 / -
ЛВ Седько П.
Торпедо-БелАЗ
Свободный агент
30.01.26 / -
ЦФ Швырев В.
Актобе
Свободный агент
27.01.26 / -
ПЗ Нечаев Д.
Торпедо-БелАЗ
Свободный агент
27.01.26 / -
ЦФ Климович В.
Торпедо-БелАЗ
Свободный агент
27.01.26 / -
ЛЗ Каримов Р.
Кайрат
Аренда 9 тыс €
26.01.26 / -
ЦП Оматай М.
Кайрат-Жастар
25 тыс €
26.01.26 / -
ЛЗ Каримов Р.
Кайрат-Жастар
Аренда 9 тыс €
26.01.26 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ПЗ Нечаев Д.
Без клуба
Свободный агент
13.07.26 / -
ЦФ Швырев В.
Без клуба
Свободный агент
10.07.26 / -
ЦЗ Хадаркевич Р.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ЛВ Седько П.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / 31.12.26
ЦФ Турлыбек М.
Туран
Свободный агент
01.07.26 / 31.12.26
ЛВ Седько П.
Каспий
Свободный агент
20.06.26 / -
ЦФ Климович В.
Каспий
Свободный агент
12.06.26 / 31.12.26
ЦФ Турлыбек М.
Туран
Свободный агент
07.06.26 / -
ЦЗ Сатышев А.
Туран
Свободный агент
01.04.26 / -
ПВ Тунгышбаев Е.
Туран
Свободный агент
01.03.26 / 31.12.26
ЦЗ Сатышев А.
Туран
Свободный агент
01.03.26 / 31.12.26
ВР Калмыков Н.
Туран
Свободный агент
01.03.26 / 31.12.26
ЛВ Герасимов М.
Туран
Свободный агент
01.03.26 / 31.12.26
АП Васильев В.
Окжетпес
Свободный агент
13.02.26 / 31.12.26
ЦП Енсебаев М.
Окжетпес
Свободный агент
27.01.26 / -
ЦЗ Елемес Н.
Каспий
Свободный агент
26.01.26 / 31.12.26
ЦП Бурибаев Н.
Окжетпес
Свободный агент
24.01.26 / -
ЛФ Воменко В.
Окжетпес
Свободный агент
21.01.26 / 31.12.26
АП Васильев В.
Без клуба
Свободный агент
12.01.26 / -
ПВ Тунгышбаев Е.
Без клуба
Свободный агент
12.01.26 / -
ЛФ Воменко В.
Без клуба
Свободный агент
12.01.26 / -
ЦП Бурибаев Н.
Без клуба
Свободный агент
12.01.26 / 31.12.26
ЦП Енсебаев М.
Без клуба
Свободный агент
12.01.26 / 31.12.26
ЦЗ Елемес Н.
Без клуба
Свободный агент
12.01.26 / -
ЛЗ Суюмбаев Г.
Завершил
Завершил
01.01.26 / -
ЦФ Смаилов А.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЦЗ Попов А.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЦЗ Нырков Д.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЛВ Какенов Д.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЦЗ Сатышев А.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ВР Калмыков Н.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЛВ Герасимов М.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЛП Ваганов М.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ПП Добай А.
Жетысу
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
ПЗ Есимов Р.
Завершил
Завершил
01.01.26 / -
Кайрат
Алматы
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Гуал М.
Риу Аве
Свободный агент
12.06.26 / 31.12.27
ЛФ Юккола О.
Ильвес
250 тыс €
11.02.26 / 31.12.27
ЛЗ Каримов Р.
Кайрат-Жастар
?
01.01.26 / 31.12.26
ВР Калмурза Ш.
Кайрат-Жастар
?
01.01.26 / 31.12.28
АП Туякбаев А.
Кайрат-Жастар
?
01.01.26 / 31.12.27
ЦП Оксанен Я.
КуПС
Свободный агент
01.01.26 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Сатпаев Д.
Челси
2,40 млн €
12.08.26 / -
ЦП Глейзер Д.
Маккаби
250 тыс €
08.07.26 / 30.06.28
ЦФ Багдат Р.
Кайсар
Аренда
02.07.26 / 31.12.26
ЦФ Сантана Э.
Женис
Свободный агент
30.03.26 / -
АП Зария Г.
Динамо Тб
Свободный агент
06.03.26 / -
ЦФ Труфанов Я.
Атырау
?
24.02.26 / -
ПЗ Ткаченко Е.
Атырау
12 тыс €
18.02.26 / 31.12.26
ЦЗ Аскаров С.
Кайсар
Аренда
17.02.26 / 31.12.26
ЦП Гвилия В.
МЛ Витебск
Свободный агент
09.02.26 / -
ЦЗ Сорокин Е.
Чэнду Жунчэн
Свободный агент
05.02.26 / -
ПВ Станоев Ю.
Университатя Клуж
Свободный агент
30.01.26 / 30.06.28
ЦП Гвилия В.
Без клуба
Свободный агент
29.01.26 / 31.12.28
ЦЗ Сорокин Е.
Без клуба
Свободный агент
29.01.26 / -
ЛЗ Каримов Р.
Иртыш
Аренда 9 тыс €
26.01.26 / -
ПЗ Ткаченко Е.
Атырау
12 тыс €
23.01.26 / -
ЦЗ Арад О.
ФКСБ
Свободный агент
20.01.26 / 30.06.28
ЦЗ Арад О.
Без клуба
Свободный агент
07.01.26 / -
АП Зария Г.
Без клуба
Свободный агент
06.01.26 / 10.06.26
ВР Заруцкий А.
Актобе
Свободный агент
01.01.26 / -
ЦФ Пауло Ж.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЦФ Сантана Э.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
ВР Заруцкий А.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
Кайсар
Кызылорда
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЛВ Жаксылык Н.
Астана
Аренда
04.07.26 / 31.12.26
ЦФ Багдат Р.
Кайрат
Аренда
02.07.26 / 31.12.26
ЦП Букорац С.
Напредак
Свободный агент
16.06.26 / 31.12.26
ЛЗ Реджепов Т.
Алтай
Свободный агент
11.06.26 / 31.12.26
ЦЗ Аскаров С.
Кайрат
Аренда
17.02.26 / 31.12.26
ЦП Мохаммад А.
Балтика
Свободный агент
10.02.26 / -
ЦП Жумабеков С.
Окжетпес
Свободный агент
27.01.26 / -
ПП Мозес В.
Без клуба
Свободный агент
24.01.26 / 31.12.26
ЛВ Тажибай Б.
Окжетпес
Свободный агент
06.01.26 / 31.12.26
ЛВ Жумат М.
Тараз
Свободный агент
02.01.26 / 31.12.26
ЦФ Еркен А.
Батыр
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.27
АП Чучкич Н.
Окжетпес
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
ЦЗ Идрисов Н.
Окжетпес
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
ЛВ Мухаммед А.
Окжетпес
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
ПВ Конлимкос Б.
Каспий
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
ВР Ковач А.
Хатлон
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
ЛЗ Совет С.
Женис
Свободный агент
01.01.26 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ПВ Серикулы Д.
Без клуба
Свободный агент
09.07.26 / -
ЦП Мохаммад А.
Спартак К
Свободный агент
02.07.26 / -
ЦП Мохаммад А.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / 30.06.27
ЦП Абикен А.
Кызыл-Жар
Свободный агент
25.06.26 / 31.12.26
ПЗ Амирсеитов И.
Хан-Тенгри
Свободный агент
01.04.26 / -
ЦФ Еркен А.
Туран
Аренда
01.04.26 / 31.12.26
ЦЗ Мурзагалиев Т.
Туран
Аренда
01.04.26 / 31.12.26
ОП Нарзилдаев Д.
Туран
Свободный агент
01.04.26 / 31.12.26
ЦП Тузакбаев А.
Туран
Свободный агент
01.03.26 / -
ЦФ Махан О.
Туран
Свободный агент
01.03.26 / -
ЦФ Айманов М.
Туран
Свободный агент
01.03.26 / 31.12.26
ЛВ Жалмукан Д.
Туран
Свободный агент
01.03.26 / 31.12.26
ЦФ Бактыбай С.
Туран
Свободный агент
01.03.26 / 31.12.26
ОП Курманбекулы Б.
Туран
Свободный агент
01.03.26 / 31.12.26
ЦЗ Султанов К.
Туран
Свободный агент
01.03.26 / 31.12.26
ЛЗ Калмуратов К.
Атырау
Свободный агент
12.02.26 / -
ПЗ Амирсеитов И.
Без клуба
Свободный агент
05.01.26 / 31.12.26
ОП Курманбекулы Б.
Без клуба
Свободный агент
05.01.26 / -
ЦП Тузакбаев А.
Без клуба
Свободный агент
05.01.26 / 31.12.26
ЛВ Алтынбеков Э.
Без клуба
Свободный агент
05.01.26 / -
ЛЗ Калмуратов К.
Без клуба
Свободный агент
05.01.26 / 31.12.26
ЦЗ Божко Р.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЦЗ Семченков Д.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЦФ Махан О.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
ЦФ Бактыбай С.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ВР Мокин А.
Без клуба
Завершил
01.01.26 / -
ЦФ Торекул Э.
Тараз
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
ЦФ Айманов М.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЛВ Жалмукан Д.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЦЗ Султанов К.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЦФ Жаксылыков А.
Елимай
Свободный агент
01.01.26 / -
ЛВ Губарев Н.
Кызыл-Жар
Свободный агент
01.01.26 / -
Каспий
Актау
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЛВ Седько П.
Иртыш
Свободный агент
20.06.26 / -
ЦП Усенов Д.
Тобол
Свободный агент
20.06.26 / 31.12.26
ЦП Абылайхан Р.
Улытау
Свободный агент
12.06.26 / 31.12.26
ОП Байдавлетов А.
Актобе
Аренда
12.06.26 / 31.12.26
ЦФ Климович В.
Иртыш
Свободный агент
12.06.26 / 31.12.26
ЛЗ Бекмырза А.
Хан-Тенгри
Свободный агент
02.04.26 / 31.12.26
ЦЗ Серикбай А.
Кызыл-Жар
Аренда
01.04.26 / -
ЦЗ Моргаду Б.
Дегерфорс
Свободный агент
05.03.26 / 31.12.26
ЦФ Ндомбаси Н.
Кривбасс
Свободный агент
04.03.26 / -
ОП Струмия Л.
Будучность
Свободный агент
21.02.26 / -
ЦФ Умаев И.
Актобе
Свободный агент
21.02.26 / -
ВР Жомарт Д.
Женис
Свободный агент
11.02.26 / -
ВР Жомарт Д.
Женис
Свободный агент
26.01.26 / 31.12.26
ЦП Есимбеков Д.
Черноморец
Свободный агент
26.01.26 / -
ЦЗ Елемес Н.
Иртыш
Свободный агент
26.01.26 / 31.12.26
ЦП Бердибек Д.
Актобе
Аренда
21.01.26 / 31.12.26
ЦФ Зульфикаров Б.
Туран
Свободный агент
01.01.26 / 12.06.26
ЦЗ Набиханов А.
Женис
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ОП Струмия Л.
Лиепая
Свободный агент
01.07.26 / -
ОП Струмия Л.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / 31.12.26
ЦФ Зульфикаров Б.
Улытау
Свободный агент
12.06.26 / 31.12.26
ПЗ Шамши С.
Туран
Свободный агент
01.04.26 / 31.12.26
АП Нургалиев Е.
Окжетпес
Свободный агент
20.03.26 / -
ЦФ Оралбай Е.
Туран
Свободный агент
01.03.26 / 31.12.26
ЦЗ Таипов К.
Шахтер Караганда
Свободный агент
01.03.26 / 31.12.26
ЦП Раскатов В.
Иртыш
Свободный агент
20.02.26 / 31.12.26
ЦФ Турлыбек М.
Иртыш
Свободный агент
04.02.26 / -
ВР Пасеченко А.
Тараз
Свободный агент
15.01.26 / 31.12.26
ЦФ Оралбай Е.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЦФ Арменов А.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ВР Муханов О.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЦЗ Таипов К.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЦП Шахметов М.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
АП Нургалиев Е.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
ЦЗ Айтбаев Б.
Тараз
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
ЦФ Турлыбек М.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 07.06.26
ЛЗ Курбанов Т.
Кызыл-Жар
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
ЦЗ Серикбай А.
Кызыл-Жар
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
АП Байтана Б.
Тараз
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
ПВ Конлимкос Б.
Кайсар
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
ПВ Кожамберды Ж.
Тараз
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
ЦЗ Аслан Р.
Жетысу
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
Кызыл-Жар
Петропавловск
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЛФ Латифи Л.
Шкендия
Свободный агент
02.07.26 / -
ЦП Абикен А.
Кайсар
Свободный агент
25.06.26 / 31.12.26
ЦФ Баокен С.
Без клуба
Свободный агент
18.04.26 / 31.12.26
ВР Ерниязов С.
Хан-Тенгри
Свободный агент
12.02.26 / 31.12.26
ПВ Гомис О.
Динамо Тб
Свободный агент
05.02.26 / -
ЦП Бьярталид Й.
Фредрикстад
Свободный агент
02.02.26 / -
ОП Пишчевич Н.
Будучность
Свободный агент
30.01.26 / -
ЦЗ Галабов П.
Данди
Свободный агент
29.01.26 / -
ЦЗ Керимжанов О.
Атырау
Свободный агент
26.01.26 / 31.12.26
ЦП Перцух Ю.
Туран
Свободный агент
20.01.26 / 31.12.27
ЦФ Валгушев Г.
Кайрат-Жастар
Свободный агент
17.01.26 / 31.12.27
ЦП Макаренко Е.
Без клуба
Свободный агент
13.01.26 / -
ЦП Чирков Р.
Туран
Свободный агент
09.01.26 / 31.12.26
ВР Челядник Д.
Ордабасы
Свободный агент
08.01.26 / -
ОП Крайсник Д.
Радник Биелина
Свободный агент
07.01.26 / 09.07.26
ЦЗ Сламбеков Д.
Улытау
Свободный агент
06.01.26 / 31.12.27
ЛЗ Курбанов Т.
Каспий
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
ЦЗ Серикбай А.
Каспий
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
ПВ Адиль А.
Женис
Свободный агент
01.01.26 / -
ЛВ Губарев Н.
Кайсар
Свободный агент
01.01.26 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ОП Крайсник Д.
Без клуба
Свободный агент
09.07.26 / -
ЦЗ Галабов П.
Без клуба
Свободный агент
07.07.26 / -
ПВ Гомис О.
Без клуба
Свободный агент
02.07.26 / -
ВР Бабаханов Д.
Тараз
Свободный агент
01.04.26 / 31.12.26
ЦЗ Серикбай А.
Каспий
Аренда
01.04.26 / -
ЦП Буранчиев А.
Иртыш
Свободный агент
05.03.26 / 31.12.26
ОП Жарынбетов С.
Иртыш
Свободный агент
22.02.26 / 31.12.26
ОП Нойок А.
Атырау
Свободный агент
11.02.26 / 08.07.26
ЦЗ Туре А.
Динамо Мн
Свободный агент
06.02.26 / -
ОП Сабино Р.
Хорезм
Свободный агент
30.01.26 / -
ЦФ Жангылышбай Т.
Окжетпес
Свободный агент
18.01.26 / 31.12.26
ЦП Жакипбаев М.
Жетысу
Свободный агент
17.01.26 / 31.12.26
ЛЗ Васильев А.
Неман
Свободный агент
15.01.26 / 31.12.26
ВР Лобанцев М.
Окжетпес
Свободный агент
14.01.26 / -
ВР Лобанцев М.
Без клуба
Свободный агент
14.01.26 / 31.12.26
ЛЗ Горшунов Е.
Алтай
Свободный агент
05.01.26 / 31.12.26
ЦП Ульшин А.
Женис
Свободный агент
04.01.26 / 03.06.26
ОП Жарынбетов С.
Без клуба
Свободный агент
04.01.26 / -
ЦЗ Шадманов Б.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЛВ Молдабаев Ж.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ВР Бабаханов Д.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ПЗ Мирошниченко Д.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЛВ Валиуллин Р.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЦЗ Туре А.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
ОП Сабино Р.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.27
Окжетпес
Кокшетау
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Садовский В.
Без клуба
Свободный агент
16.06.26 / 31.12.26
ПВ Умаров Ш.
Бунедкор
Свободный агент
12.06.26 / 31.12.26
ЛВ Атыханов Р.
Алтай
Свободный агент
02.04.26 / 31.12.26
ЦП Абдуманнонов Б.
Динамо Сам
Аренда
01.04.26 / 31.12.26
АП Нургалиев Е.
Каспий
Свободный агент
20.03.26 / -
ЦЗ Жаксылыков Ж.
Тараз
Свободный агент
25.02.26 / 31.12.26
ЦЗ Кузьмичев И.
Локомотив
Свободный агент
16.02.26 / -
АП Васильев В.
Иртыш
Свободный агент
13.02.26 / 31.12.26
ВР Голубничий М.
Жетысу
Свободный агент
01.02.26 / -
ОП Мухаметханов Ж.
Жетысу
Свободный агент
30.01.26 / 31.12.26
ЦП Енсебаев М.
Иртыш
Свободный агент
27.01.26 / -
ОП Совпель В.
Атырау
Свободный агент
26.01.26 / -
ЦП Бурибаев Н.
Иртыш
Свободный агент
24.01.26 / -
ЦП Бородин Д.
Торпедо-БелАЗ
Свободный агент
23.01.26 / -
ЛФ Воменко В.
Иртыш
Свободный агент
21.01.26 / 31.12.26
ЦФ Жангылышбай Т.
Кызыл-Жар
Свободный агент
18.01.26 / 31.12.26
ЦФ Омиртаев О.
Актобе
Свободный агент
17.01.26 / -
ВР Лобанцев М.
Кызыл-Жар
Свободный агент
14.01.26 / -
ПЗ Муканов С.
Женис
Свободный агент
13.01.26 / 31.12.26
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Флюк Ш.
Туран
Свободный агент
01.04.26 / 31.12.26
ЦФ Прокопенко В.
Шахтер Караганда
Свободный агент
17.03.26 / -
ЛВ Йованович С.
Жетысу
Свободный агент
02.03.26 / -
АП Порох З.
Туран
Свободный агент
01.03.26 / 31.12.26
ЦП Жумабеков С.
Кайсар
Свободный агент
27.01.26 / -
ЦЗ Сатанов С.
Атырау
Свободный агент
27.01.26 / 31.12.26
ПВ Жумат Д.
Тобол
Свободный агент
16.01.26 / -
ЦП Малангу М.
Актобе
Свободный агент
13.01.26 / 31.12.26
ВР Толепберген К.
Без клуба
Свободный агент
13.01.26 / -
ПЗ Шамши Б.
Без клуба
Свободный агент
13.01.26 / -
ЦЗ Абилгазы С.
Без клуба
Свободный агент
13.01.26 / -
ПЗ Гунченко В.
Без клуба
Свободный агент
13.01.26 / -
ПВ Жумат Д.
Без клуба
Свободный агент
13.01.26 / 31.12.26
ЦП Малангу М.
Без клуба
Свободный агент
13.01.26 / -
ЛВ Йованович С.
Без клуба
Свободный агент
13.01.26 / 31.12.26
ЦФ Прокопенко В.
Без клуба
Свободный агент
13.01.26 / 31.12.26
ЦФ Флюк Ш.
Без клуба
Свободный агент
13.01.26 / -
ЦП Адахаджиев А.
Жетысу
Свободный агент
12.01.26 / 31.12.26
ПВ Марат Д.
Тобол
Свободный агент
12.01.26 / 31.12.26
ВР Подымский Д.
Жетысу
Свободный агент
11.01.26 / 31.12.26
ЦП Жумабеков С.
Без клуба
Свободный агент
10.01.26 / 31.12.26
ЛВ Тажибай Б.
Кайсар
Свободный агент
06.01.26 / 31.12.26
АП Чучкич Н.
Кайсар
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
ЦЗ Идрисов Н.
Кайсар
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
ЛВ Мухаммед А.
Кайсар
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
АП Мужиков С.
Жетысу
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
ЦЗ Даиров Н.
Тараз
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
ОП Аширбек А.
Елимай
Свободный агент
01.01.26 / -
Ордабасы
Шымкент
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Йонсен Б.
Аль-Вахда
Свободный агент
12.06.26 / 31.12.26
ЛФ Натель Л.
АЕЛ
400 тыс €
01.04.26 / 31.12.27
АП Абагна Д.
АПОЭЛ
600 тыс €
18.03.26 / 31.12.27
ЛЗ Аманович А.
Астана
Свободный агент
05.03.26 / 31.12.26
ЦЗ Килама Г.
Без клуба
Свободный агент
25.02.26 / 31.12.26
ЦФ Митков Д.
Ботев
Свободный агент
05.02.26 / -
ЦФ Токтыбай Б.
Академия Онтустик
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
ОП Серик Н.
Академия Онтустик
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
ЦФ Токтыбай М.
Академия Онтустик
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ПВ Султаниязов З.
Иртыш
Свободный агент
04.07.26 / -
ПВ Султаниязов З.
Без клуба
Свободный агент
04.07.26 / 31.12.26
ЛВ Наумец В.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ЦЗ Мудрак В.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ЦЗ Мудрак В.
Иберия 1999
Свободный агент
27.06.26 / 31.12.26
ЛВ Наумец В.
Женис
Свободный агент
19.06.26 / 31.12.26
ЦП Халматов М.
Иртыш
Аренда
11.06.26 / 31.12.26
ЦФ Нуралы Б.
Академия Онтустик
Свободный агент
01.03.26 / -
ЦФ Жумабек А.
Атырау
Свободный агент
20.02.26 / 31.12.26
ЦЗ Турсынбай С.
Женис
Свободный агент
15.02.26 / 31.12.26
ЛВ Имнадзе Л.
Женис
Свободный агент
03.02.26 / 31.12.26
ВР Челядник Д.
Кызыл-Жар
Свободный агент
08.01.26 / -
ЦЗ Мудрак В.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ВР Челядник Д.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
ЛЗ Антич Н.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЛВ Паулину Ж.
Без клуба
Свободный агент
31.12.25 / 01.07.26
Тобол
Костанай
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ПВ Чесноков И.
Хартс
400 тыс €
28.06.26 / 31.12.28
ЦЗ Сенхаджи Р.
Сумгаит
Свободный агент
13.06.26 / 31.12.26
ЦЗ Глущенков К.
Нижний Новгород
Свободный агент
27.02.26 / -
ЦФ Милованович У.
Шавиш
Свободный агент
25.02.26 / 31.12.26
ОП Мякиш М.
Динамо Мн
Свободный агент
09.02.26 / 31.12.26
ЦЗ Сиссе А.
Нови Пазар
70 тыс €
03.02.26 / 31.12.26
РФ Герра Л.
Депортес Лимаче
Свободный агент
23.01.26 / 31.12.26
ПВ Жумат Д.
Окжетпес
Свободный агент
16.01.26 / -
ПВ Марат Д.
Окжетпес
Свободный агент
12.01.26 / 31.12.26
ЦП Талаль А.
Ахмат
Свободный агент
05.01.26 / 31.12.26
ЦЗ Марочкин А.
Астана
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ПВ Марат Д.
Астана
Аренда
07.07.26 / 31.12.26
ЦЗ Глущенков К.
Динамо-Брест
Свободный агент
04.07.26 / 31.12.26
ЦЗ Глущенков К.
Динамо-Брест
Свободный агент
01.07.26 / -
ЦП Усенов Д.
Каспий
Свободный агент
20.06.26 / 31.12.26
ЦП Мосиашвили Ц.
Жетысу
Свободный агент
05.03.26 / -
ЦЗ Хвалько Е.
Атырау
Свободный агент
09.02.26 / -
ЦЗ Эрланов Т.
Актобе
Свободный агент
09.02.26 / -
ЦЗ Эрланов Т.
Актобе
Свободный агент
28.01.26 / 31.12.26
ОП Эль-Мессауди А.
Циндао Хайню
Свободный агент
23.01.26 / -
ЦФ Сигневич Н.
Без клуба
Свободный агент
20.01.26 / -
ЦЗ Миладинович И.
Елимай
Свободный агент
18.01.26 / 06.07.26
ПВ Умаров Ш.
Бунедкор
Свободный агент
10.01.26 / 12.06.26
ПВ Чесноков И.
Хартс
Свободный агент
06.01.26 / 28.06.26
ЦП Мосиашвили Ц.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
ЦП Брага В.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЦЗ Хвалько Е.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
Улытау
Жезказган
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Кармона Д.
Монтана
Свободный агент
01.07.26 / -
ЦЗ Кармона Д.
Монтана
Свободный агент
26.06.26 / -
ЦФ Черняк И.
Широки Бриег
Свободный агент
26.06.26 / -
ЦФ Зульфикаров Б.
Каспий
Свободный агент
12.06.26 / 31.12.26
ЦФ Смит А.
Паневежис
Свободный агент
20.02.26 / -
ЦП Буньон А.
Слуцк
Свободный агент
08.02.26 / -
РФ Мартин Д.
Джюгас Тельшай
Свободный агент
06.02.26 / 31.12.26
ЦП Сериккул Р.
Жетысу
Свободный агент
14.01.26 / 31.12.26
ЦФ Коспайев Е.
Жетысай
Свободный агент
14.01.26 / 31.12.26
ПЗ Маликайдар С.
Туран
Свободный агент
13.01.26 / 20.06.26
ВР Закиров Т.
Туран
Свободный агент
06.01.26 / 31.12.26
ЦФ Муканбетжанов А.
Тараз
Свободный агент
06.01.26 / 31.12.26
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ПЗ Маликайдар С.
Иртыш
Свободный агент
20.06.26 / 31.12.26
ЦП Абылайхан Р.
Каспий
Свободный агент
12.06.26 / 31.12.26
ЦЗ Рзатаев Б.
Тараз
Свободный агент
01.04.26 / 31.12.26
ЦФ Юсов Д.
Атырау
Свободный агент
05.03.26 / -
ЦЗ Пайович Й.
Жетысу
Свободный агент
03.03.26 / -
ЦФ Митрофанов Д.
Алтай
Свободный агент
08.02.26 / 31.12.26
ЦФ Молдакараев Ж.
Тараз
Свободный агент
05.02.26 / -
ЦЗ Сламбеков Д.
Кызыл-Жар
Свободный агент
06.01.26 / 31.12.27
ВР Павлов С.
Без клуба
Свободный агент
06.01.26 / -
ЦЗ Терехов Я.
Без клуба
Свободный агент
06.01.26 / -
ЦЗ Рзатаев Б.
Без клуба
Свободный агент
06.01.26 / -
ЦП Тулеев А.
Без клуба
Свободный агент
06.01.26 / -
ЦЗ Каррильо Х.
Без клуба
Свободный агент
06.01.26 / 01.07.26
ЦФ Молдакараев Ж.
Без клуба
Свободный агент
06.01.26 / 31.12.26
ЦЗ Пайович Й.
Без клуба
Свободный агент
06.01.26 / 31.12.26
ЦФ Юсов Д.
Без клуба
Свободный агент
06.01.26 / 06.07.26
ЦФ Митрофанов Д.
Без клуба
Свободный агент
06.01.26 / -
ЛЗ Мауленов Д.
Без клуба
Свободный агент
06.01.26 / -
Баланс лиги
ПоказателиСумма
Доходы3,83 млн €
Расходы1,92 млн €
Общий баланс1,90 млн €
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