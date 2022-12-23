- 23 декабря 2022
- 00:10 Агент Шукурова раскрыл детали переговоров между «Химками» и «Неманом»
- 21 декабря 2022
- 23:30 «Химки» планируют подписать двух игроков из чемпионата Белоруссии 1
- 17 июля 2022
- 10:13 Видео «Витебск» забил «Неману» на 17-й секунде
- 00:46 Видео Игроки «Витебска» и «Немана» разбили головы в борьбе за мяч. Обоих пришлось заменить
- 5 июля 2022
- 23:37 «Неману» грозит техническое поражение за недобор белорусов на поле. Это второй такой случай в истории клуба
- 2 марта 2021
- 12:52 Фанаты девяти из 16 клубов высшей лиги Белоруссии объявили о бойкоте матчей по политическим мотивам 3
- 21 мая 2020
- 16:56 Tribuna: два игрока «Торпедо-БелАЗ» заболели коронавирусом, еще двое под подозрением 1
- 11 мая 2020
- 17:58 Матч «Минск» – «Неман» перенесли. У игрока подозревают коронавирус
- 9 мая 2020
- 23:35 Высшая лига. Новичок «Рух» победил ни разу не вылетавший «Неман», в матче шесть голов и удаление
- 17 апреля 2020
- 09:40 Матч «Динамо» Мн – «Неман» посетили 317 зрителей. Вместимость стадиона – более 22 тысяч 8
- 1 апреля 2020
- 23:21 Фанаты БАТЭ и других клубов призвали приостановить Высшую лигу и будут бойкотировать матчи 5
- 09:39 Фанаты «Немана»: «Мы призываем все фанатские движения Белоруссии бойкотировать матчи» 5
- 20 марта 2020
- 23:39 Игру «Ислочь» – «Неман» завтра в прямом эфире покажет федеральный канал «Матч ТВ» 18
- 5 ноября 2018
- 06:19 БАТЭ в 13-й раз подряд стал чемпионом Беларуси 3
- 11 августа 2018
- 17:17 Французским полузащитником «Немана» интересуются клубы из России 1
- 11 января 2016
- 13:44 Василючек отправится на тренировочный сбор с «Крыльями Советов» 2