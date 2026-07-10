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«Гомель» – «Неман»: кто победит в матче 15 тура Высшей лиги Беларуси 2026

10 июля 2026 10:46
Гомель - Неман
11 июл. 2026, суббота 20:45 | Беларусь. Высшая лига, 15 тур
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2.50
Победа «Гомеля»
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Матч 15 тура Высшей лиги Беларуси между «Гомель» и «Неман» пройдет 11 июля 2026 года в Гомеле на стадионе «Центральный». Хозяева находятся в верхней части таблицы на четвертом месте с 25 очками, не проигрывают в трех последних матчах и забивают в пяти последних. Гости расположились на восьмой строчке с 20 очками, проигрывают в трех последних матчах и пропускают в девяти последних. Сможет ли «Неман» прервать свою неудачную серию и навязать борьбу фавориту, или «Гомель» продолжит свое восхождение по турнирной таблице и добьется победы?

Кто победит в матче

«Гомель» подходит к игре с впечатляющей статистикой: пять голов в пяти последних матчах (в среднем 1,0 за игру) и всего три пропущенных (0,6). Команда не проигрывает в трех последних матчах, а в прошлом туре уверенно обыграла БАТЭ (1:0) на выезде. «Гомель» забивает в пяти последних матчах, что говорит о стабильной атакующей игре, а оборона выглядит надежной. В очных встречах с «Неманом» гомельчане имеют преимущество – две победы, одна ничья и одно поражение в последних четырех матчах, включая победы 3:1 и 1:0, что дает им серьезное психологическое преимущество перед этой игрой.

«Неман» подходит к игре с нестабильной статистикой: четыре гола в пяти матчах (в среднем 0,8 за игру) и девять пропущенных (1,8). Команда проигрывает в трех последних матчах и пропускает в девяти последних, что говорит о серьезных проблемах в обороне. В прошлом туре «Неман» уступил «Арсеналу Дзержинск» (0:1), а также потерпел поражения от «Днепра Могилев» (0:2) и «Динамо Минск» (1:3). Гости будут стремиться прервать свою неудачную серию, но против такого организованного соперника, как «Гомель», им будет сложно рассчитывать на положительный результат, особенно учитывая историю личных встреч.

Итоговый вывод: «Гомель» имеет преимущество в текущей форме и истории личных встреч, тогда как «Неман» переживает кризис и регулярно пропускает. Учитывая разницу в классе и домашнее преимущество, победа хозяев выглядит наиболее вероятным сценарием. Наш прогноз – победа «Гомеля».

Форма и история личных встреч

«Гомель» забивает в пяти последних матчах и имеет преимущество в очных встречах с «Неманом» – две победы, одна ничья и одно поражение в последних четырех матчах. «Неман» проигрывает в трех последних матчах и пропускает в девяти, что делает хозяев явными фаворитами в этом противостоянии.

Личные встречи
18% (6)
36% (12)
45% (15)
29
Забитых мячей
45
0.88
В среднем за матч
1.36
3:1
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  2:3
Самая крупная ничья:  3:3
Беларусь. Высшая лига, 15 тур
Гомель
1 : 1
11.07.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Гомель
3 : 1
24.09.2025
Неман
Беларусь. Высшая лига, 2 тур
Неман
0 : 1
30.03.2025
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Неман
1 : 0
11.08.2024
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 2 тур
Гомель
2 : 3
31.03.2024
Неман
Белоруссия. Высшая лига, 18 тур
Неман
2 : 2
22.08.2023
Гомель
Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
Гомель
3 : 3
09.04.2023
Неман
Белоруссия. Высшая лига, 28 тур
Неман
3 : 0
30.10.2022
Гомель
Белоруссия. Высшая лига, 13 тур
Гомель
0 : 0
03.07.2022
Неман
Белоруссия. Высшая лига, 19 тур
Неман
1 : 0
15.08.2021
Гомель
Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
Гомель
2 : 0
11.04.2021
Неман
Белоруссия. Высшая лига, 16 тур
Неман
1 : 1
19.07.2019
Гомель
Белоруссия. Высшая лига, 1 тур
Гомель
2 : 3
29.03.2019
Неман
Белоруссия. Высшая лига, 23 тур
Неман
2 : 0
01.10.2018
Гомель
Белоруссия. Высшая лига, 8 тур
Гомель
0 : 2
21.05.2018
Неман
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
3 : 0
21.10.2017
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 11 тур
Гомель
2 : 2
03.06.2017
Неман
Беларусь. Высшая лига, 15 тур
Неман
1 : 0
09.08.2015
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 2 тур
Гомель
0 : 0
18.04.2015
Неман
Беларусь. Высшая лига, 19 тур
Гомель
0 : 2
03.08.2014
Неман
Беларусь. Высшая лига, 8 тур
Неман
1 : 1
15.05.2014
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
1 : 2
10.11.2013
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Гомель
0 : 1
30.09.2013
Неман
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
Неман
2 : 0
10.08.2013
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 9 тур
Гомель
2 : 0
17.05.2013
Неман
Беларусь. Высшая лига, 32 тур
Гомель
0 : 1
17.11.2012
Неман
Беларусь. Высшая лига, 22 тур
Гомель
1 : 1
26.08.2012
Неман
Беларусь. Высшая лига, 11 тур
Неман
1 : 1
18.05.2012
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Неман
2 : 2
23.10.2011
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
Гомель
1 : 0
13.08.2011
Неман
Беларусь. Высшая лига, 10 тур
Неман
0 : 0
15.05.2011
Гомель
Чемпионат Белоруссии, 14 тур
Гомель
0 : 3
02.08.2009
Неман
Чемпионат Белоруссии, 1 тур
Неман
1 : 0
04.04.2009
Гомель
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Прогноз на победителя

«Гомель» имеет преимущество в текущей форме и очных встречах, тогда как «Неман» переживает кризис и не может найти свою игру. Учитывая эти факторы, победа «Гомеля» с разницей минимум в один мяч выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа «Гомеля» с коэффициентом 2,50. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 15 тура Высшей лиги Беларуси между «Гомель» и «Неман» состоится 11 июля 2026 года в Гомеле на стадионе «Центральный» и начнется в 20:45 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на канале «Беларусь 5».

«Гомель» – «Неман»: смотреть онлайн

2.50
Победа «Гомеля»
Сделать ставку
Автор: Мещеряков Денис
Беларусь. Высшая лига Неман Гомель
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14.07.2026
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3.20
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