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Каспий – Ордабасы: кто победит в матче 17 тура Премьер-лиги 2026

10 июля 2026 10:00
Каспий - Ордабасы
11 июл. 2026, суббота 18:00 | Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
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2.30
Победа «Ордабасы» с форой (-1,5)
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Матч 17 тура Премьер-лиги Казахстана между «Каспий» и «Ордабасы» пройдет 11 июля 2026 года в Кызылорде на стадионе «Кайсар Арена». Хозяева находятся в зоне вылета на 14-м месте с 14 очками, но в прошлом туре неожиданно обыграли «Атырау» (2:1). Лидер чемпионата с 40 очками подходит к игре в феноменальной форме – семь побед подряд, причем в каждой из них команда забивает, а в трех последних не пропускает. Сможет ли «Каспий» преподнести сенсацию и отобрать очки у лидера, или «Ордабасы» продолжит свое победное шествие и укрепит лидерство?

Кто победит в матче

«Каспий» подходит к игре со скромной статистикой: пять голов в пяти последних матчах (в среднем 1,0 за игру) и шесть пропущенных (1,2). Команда одержала победу над «Атырау» (2:1) в прошлом туре, но до этого уступала «Ордабасы» (0:2) и «Кайсару» (1:2). Лучший бомбардир Ноа Нланду забил всего три гола за сезон, что отражает общую низкую эффективность атаки. В очных встречах с «Ордабасы» «Каспий» имеет серьезные проблемы – четыре поражения в пяти последних матчах, включая разгромы 0:2, 0:3 и 1:4, что создает колоссальное психологическое давление.

«Ордабасы» подходит к игре с впечатляющей статистикой: девять голов в пяти матчах (в среднем 1,8 за игру) и всего два пропущенных (0,4). Команда побеждает в семи последних матчах, забивает в каждом из них и не пропускает в трех последних. Лидер чемпионата уверенно обыграл «Улытау» (1:0) в прошлом туре, а также разгромил «Елимай» (3:1) и «Кайрат» (2:1) в предыдущих встречах. В очных встречах с «Каспием» «Ордабасы» имеет подавляющее преимущество – четыре победы в пяти последних матчах, что делает их явными фаворитами.

Итоговый вывод: «Ордабасы» превосходит «Каспий» по всем компонентам – атакующей мощи, надежности обороны и текущей форме. «Каспий» не показывает достаточной эффективности, чтобы конкурировать с лидером. Учитывая разницу в классе и историю личных встреч, победа «Ордабасы» выглядит безальтернативной. Наш прогноз – уверенная победа «Ордабасы».

Форма и история личных встреч

«Каспий» имеет лишь одну победу в пяти последних матчах и пропускает в среднем более гола за игру, тогда как «Ордабасы» побеждает в семи последних, забивает в каждой игре и не пропускает в трех. В очных встречах «Ордабасы» доминирует, выиграв четыре из пяти последних матчей, включая победы с крупным счетом. Это дает гостям серьезное психологическое преимущество и делает их фаворитами в этом противостоянии.

Личные встречи
27% (3)
18% (2)
55% (6)
10
Забитых мячей
19
0.91
В среднем за матч
1.73
3:2
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч:  3:2
Самая крупная ничья:  1:1
Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
Каспий
3 : 2
11.07.2026
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 14 тур
Ордабасы
2 : 0
20.06.2026
Каспий
Казахстан. Кубок, 1/8 финала
Ордабасы
3 : 0
30.04.2026
Каспий
Казахстан. Премьер-лига, 26 тур
Каспий
1 : 0
29.10.2023
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 1 тур
Ордабасы
3 : 1
04.03.2023
Каспий
Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
Ордабасы
4 : 1
04.07.2022
Каспий
Казахстан. Премьер-лига, 4 тур
Каспий
2 : 1
03.04.2022
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 22 тур
Ордабасы
1 : 1
27.09.2021
Каспий
Казахстан. Премьер-лига, 10 тур
Каспий
0 : 0
08.05.2021
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 15 тур
Каспий
1 : 2
26.10.2020
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 5 тур
Ордабасы
1 : 0
21.08.2020
Каспий
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Прогноз на победителя

«Ордабасы» демонстрирует идеальную форму, побеждая в семи последних матчах и не пропуская в трех, тогда как «Каспий» уступает в классе и стабильности. Учитывая разницу в классе и преимущество в очных встречах, победа «Ордабасы» с разницей минимум в два мяча выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа «Ордабасы» с форой (-1,5) с коэффициентом 2.30. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 17 тура Премьер-лиги Казахстана между «Каспий» и «Ордабасы» состоится 11 июля 2026 года в Кызылорде на стадионе «Кайсар Арена» и начнется в 18:00 по московскому времени. Матч будет транслировать БЕТСИТИ.

Каспий – Ордабасы: смотреть онлайн

2.30
Победа «Ордабасы» с форой (-1,5)
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Казахстан. Премьер-лига Ордабасы Каспий
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