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    Как защитит себя клуб?

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    Сколько денег приносят Лига чемпионов, Лига Европы и Лига конференций УЕФА

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    Захарян против кумира, Хвича против «Реала», «Барса» и новая попытка попасть в плей-офф. Главные интриги группового этапа ЛЧ

    Захарян против кумира, Хвича против «Реала», «Барса» и новая попытка попасть в плей-офф. Главные интриги группового этапа ЛЧ

    Нас ждет много классных матчей.

    Итоги жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов-2023/24

    Итоги жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов-2023/24

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    Футбольные матчи
    Лига чемпионов, 1/8 финала
    13 февраля, вторник
    23:00
    Копенгаген
    Манчестер Сити
    Не начался
    П1
    11
    Х
    5.6
    П2
    1.27
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    23:00
    РБ Лейпциг
    Реал
    Не начался
    П1
    3.2
    Х
    3.8
    П2
    2.1
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    14 февраля, среда
    23:00
    Лацио
    Бавария
    Не начался
    П1
    5.9
    Х
    4.2
    П2
    1.55
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    23:00
    ПСЖ
    Реал Сосьедад
    Не начался
    П1
    1.62
    Х
    4
    П2
    5.3
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    20 февраля, вторник
    23:00
    Интер
    Атлетико М
    Не начался
    П1
    1.9
    Х
    3.6
    П2
    3.95
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    23:00
    ПСВ
    Боруссия Д
    Не начался
    П1
    2.1
    Х
    3.7
    П2
    3.25
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    21 февраля, среда
    23:00
    Порту
    Арсенал
    Не начался
    П1
    4.15
    Х
    3.55
    П2
    1.88
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    23:00
    Наполи
    Барселона
    Не начался
    П1
    2.6
    Х
    3.6
    П2
    2.55
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    5 марта, вторник
    23:00
    Реал Сосьедад
    ПСЖ
    Не начался
    23:00
    Бавария
    Лацио
    Не начался
    6 марта, среда
    23:00
    Реал
    РБ Лейпциг
    Не начался
    23:00
    Манчестер Сити
    Копенгаген
    Не начался
    12 марта, вторник
    23:00
    Арсенал
    Порту
    Не начался
    23:00
    Барселона
    Наполи
    Не начался
    13 марта, среда
    23:00
    Атлетико М
    Интер
    Не начался
    23:00
    Боруссия Д
    ПСВ
    Не начался
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    Через год ЛЧ изменится: не будет групп, вырастет число матчей. Клубы получат сильно больше денег

    Через год ЛЧ изменится: не будет групп, вырастет число матчей. Клубы получат сильно больше денег

    УЕФА внедрил «швейцарскую модель».

    Турнирная таблица
    И В Н П Мячи О
    1Бавария651012:616
    2Копенгаген62228:88
    3Галатасарай612310:135
    4Манчестер Юн611412:154
    5Арсенал641116:413
    6ПСВ62318:109
    7Ланс62226:118
    8Севилья60247:122
    9Реал660016:718
    10Наполи631210:910
    11Брага61146:124
    12Унион60246:102
    13Реал Сосьедад63307:212
    14Интер63308:512
    15Бенфика61147:114
    16Зальцбург61144:84
    17Атлетико М642017:614
    18Лацио63127:710
    19Фейеноорд62049:106
    20Селтик61145:154
    21Боруссия Д63217:411
    22ПСЖ62229:88
    23Милан62225:88
    24Ньюкасл61236:75
    25Манчестер Сити660018:718
    26РБ Лейпциг640213:1012
    27Янг Бойз61147:134
    28Црвена Звезда60157:151
    29Барселона640212:612
    30Порту640215:812
    31Шахтер Дн630310:129
    32Антверпен61056:173
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