Лучшие бомбардиры в истории «Реала»: кто из действующих игроков гонится за достижением Роналду
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|О
|1
|Бавария
|6
|5
|1
|0
|12:6
|16
|2
|Копенгаген
|6
|2
|2
|2
|8:8
|8
|3
|Галатасарай
|6
|1
|2
|3
|10:13
|5
|4
|Манчестер Юн
|6
|1
|1
|4
|12:15
|4
|5
|Арсенал
|6
|4
|1
|1
|16:4
|13
|6
|ПСВ
|6
|2
|3
|1
|8:10
|9
|7
|Ланс
|6
|2
|2
|2
|6:11
|8
|8
|Севилья
|6
|0
|2
|4
|7:12
|2
|9
|Реал
|6
|6
|0
|0
|16:7
|18
|10
|Наполи
|6
|3
|1
|2
|10:9
|10
|11
|Брага
|6
|1
|1
|4
|6:12
|4
|12
|Унион
|6
|0
|2
|4
|6:10
|2
|13
|Реал Сосьедад
|6
|3
|3
|0
|7:2
|12
|14
|Интер
|6
|3
|3
|0
|8:5
|12
|15
|Бенфика
|6
|1
|1
|4
|7:11
|4
|16
|Зальцбург
|6
|1
|1
|4
|4:8
|4
|17
|Атлетико М
|6
|4
|2
|0
|17:6
|14
|18
|Лацио
|6
|3
|1
|2
|7:7
|10
|19
|Фейеноорд
|6
|2
|0
|4
|9:10
|6
|20
|Селтик
|6
|1
|1
|4
|5:15
|4
|21
|Боруссия Д
|6
|3
|2
|1
|7:4
|11
|22
|ПСЖ
|6
|2
|2
|2
|9:8
|8
|23
|Милан
|6
|2
|2
|2
|5:8
|8
|24
|Ньюкасл
|6
|1
|2
|3
|6:7
|5
|25
|Манчестер Сити
|6
|6
|0
|0
|18:7
|18
|26
|РБ Лейпциг
|6
|4
|0
|2
|13:10
|12
|27
|Янг Бойз
|6
|1
|1
|4
|7:13
|4
|28
|Црвена Звезда
|6
|0
|1
|5
|7:15
|1
|29
|Барселона
|6
|4
|0
|2
|12:6
|12
|30
|Порту
|6
|4
|0
|2
|15:8
|12
|31
|Шахтер Дн
|6
|3
|0
|3
|10:12
|9
|32
|Антверпен
|6
|1
|0
|5
|6:17
|3
|Игрок
|Команда
|Голы
|1
|де Йонг
|ПСВ
|7
|2
|Джиджа
|Карабах
|5
|3
|Гризманн
|Атлетико
|5
|4
|Мората
|Атлетико
|5
|5
|Хойлунд
|Манчестер Юнайтед
|5
|Игрок
|Команда
|Пасы
|1
|Орта
|Брага
|8
|2
|Бакайоко
|ПСВ
|5
|3
|Сака
|Арсенал
|4
|4
|Гонсалвеш
|Копенгаген
|4
|5
|Винисиус
|Реал
|3