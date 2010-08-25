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Азербайджан. Премьер-лига
Команды
Сабах
€ 13 млн
Сабах
Масазир
Азербайджан. Премьер-лига
Стадион:
Банк Республика Арена
Сайт:
http://sabahfc.az/
Тренер:
Вальдас Дамбраускас
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Таблица
Тренер «Манчестер Юнайтед» похвалил клуб из Азербайджана после разгрома
11 сентября
1
Лига чемпионов. «МЮ» разгромил «Сабах» (4:0), «Бавария» – «Буде-Глимт» Хайкина (5:0)
10 сентября
«Манчестер Юнайтед» – «Сабах»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 сентября 2026
10 сентября
Где смотреть матч «Манчестер Юнайтед» – «Сабах»: во сколько прямая трансляция: 10 сентября 2026
9 сентября
«Манчестер Юнайтед» – «Сабах»: кто победит в матче 1 тура Лиги чемпионов 2026/2027
9 сентября
«Зенит» объявил об уходе Ду Кейроса
1 сентября
4
Ду Кейрос может сменить «Зенит» на Лигу чемпионов
29 августа
2
В «Сабахе» прокомментировали результаты жеребьeвки общего этапа ЛЧ
29 августа
1
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги чемпионов-2026/27
27 августа
6
Пятеро россиян сыграют на общем этапе Лиги чемпионов
27 августа
1
В общем этапе ЛЧ сыграют четыре клуба-дебютанта
27 августа
1
Азербайджанский «Сабах» с тремя российскими футболистами впервые в истории вышел в общий этап ЛЧ
25 августа
10
Трансляция
«Сабах» – «Хапоэль БШ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2026
25 августа
«Сабах» – «Хапоэль Беер-Шева»: кто победит в матче плей-офф Лиги чемпионов 2026/2027
24 августа
Трансляция
«Хапоэль БШ» – «Сабах»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 августа 2026
19 августа
«Хапоэль Беер-Шева» – «Сабах»: кто победит в матче плей-офф Лиги чемпионов 2026/2027
18 августа
Определились все пары финального раунда квалификации Лиги чемпионов
12 августа
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«Сабах» – «Орхус»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2026
10 августа
Трансляция
«Орхус» – «Сабах»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 августа 2026
5 августа
«Орхус» – «Сабах»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2026
4 августа
Трансляция
«КуПС» – «Сабах»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 июля 2026
28 июля
«КуПС» – «Сабах»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2026/2027
27 июля
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«Ростов» подписал бразильского защитника
1 июля
«Ростов» подписал бразильского защитника
30 июня
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Бердыев вернул азербайджанский клуб в еврокубки спустя 32 года
21 мая
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Экс-спартаковец Гулиев вернулся в Россию
27 января
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Экс-хавбек «Спартака» перейдет в российский клуб из чемпионата Азербайджана
25 января
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39-летний Нани мог оказаться в другой стране СНГ
24 января
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«Рубин» продал узбекистанского полузащитника
6 января
Чалов, Кокорин и еще 10 россиян заявлены на матчи 3-го отборочного раунда еврокубков
2025.08.05 13:40
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