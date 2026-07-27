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«КуПС» – «Сабах»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2026/2027

27 июля 2026 8:16
КуПС - Сабах
28 июл. 2026, вторник 18:00 | Лига чемпионов, 2 раунд
Перейти в онлайн матча
2.20
Победа «Сабаха»
Сделать ставку

Ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между «КуПС» и «Сабахом» пройдет 28 июля 2026 года в Куопио на стадионе «Кескускенття». Финский клуб уступил в первом матче со счетом 0:1, но сохраняет шансы на проход, особенно с учетом своей результативной игры в атаке в последних матчах. Азербайджанский клуб, напротив, одержал минимальную победу дома и теперь сделает ставку на оборону и контратаки, чтобы сохранить преимущество. Сможет ли «КуПС» использовать поддержку родных трибун и свою голевую серию (восемь матчей из десяти с забитыми мячами), чтобы отыграть дефицит и пройти в следующий раунд, или «Сабах» продолжит свою победную серию в Лиге чемпионов и добьется успеха на выезде? Кто окажется сильнее в этом противостоянии и почему матч обещает быть напряженным?

Кто победит в матче

«КуПС» подходит к ответной игре с хорошей атакующей статистикой: в последних пяти матчах команда забила девять голов (в среднем 1.80 за игру) и забивает в восьми из десяти последних встреч. В домашнем чемпионате финны действуют уверенно, а их форма в последних турах (победа над ВПС со счетом 3:1) подтверждает атакующий потенциал. Однако в первом матче против «Сабаха» «КуПС» не смог забить, что указывает на проблемы против организованной обороны соперника. В среднем за последние пять игр команда пропускает 1.00 гола, что может стать проблемой, если гости сумеют забить на выезде. Домашняя поддержка и необходимость отыгрываться должны добавить мотивации, но оборона «КуПС» не выглядит непробиваемой, а гости умеют играть на контратаках.

«Сабах» подходит к игре с психологическим преимуществом после победы в первом матче и серией из трех побед в Лиге чемпионов подряд, при этом команда забивает в каждом из этих матчей. В последних пяти встречах гости забили семь голов (в среднем 1.40 за игру) и пропустили шесть (1.20 в среднем), что говорит о достаточно сбалансированной игре. В еврокубках «Сабах» уже прошел «Нью Сэйнтс» в первом раунде, показав уверенную игру как дома (2:0), так и в гостях (2:1). Опыт выступлений в еврокубках и умение сохранять преимущество в двухматчевых противостояниях являются важными козырями гостей. В первом матче они доказали, что могут сдерживать атаку «КуПС», и теперь будут действовать от обороны, рассчитывая на быстрые выпады.

С учетом всех факторов мы считаем, что «Сабах» имеет преимущество, несмотря на домашний статус «КуПС». Азербайджанский клуб показал, что способен нейтрализовать атаку соперника и забить в гостях, а его опыт в еврокубках должен помочь удержать победный счет. «КуПС» будет атаковать, но его оборона уязвима, и гости наверняка воспользуются свободными зонами на контратаках. Победа «Сабаха» или ничья с голами обеих команд выглядит наиболее вероятным исходом.

Форма и история личных встреч

В единственном очном матче этих команд «Сабах» одержал победу со счетом 1:0, что дает гостям психологическое преимущество. Текущая форма «Сабаха» в Лиге чемпионов (три победы подряд) и их умение забивать в каждом еврокубковом матче указывают на то, что они способны добиться результата и на выезде. «КуПС», напротив, имеет голевую серию в чемпионате, но против организованной обороны соперника в первом матче не смог реализовать свои моменты.

Личные встречи
0% (0)
0% (0)
100% (1)
0
Забитых мячей
1
0
В среднем за матч
1
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч:  1:0
Лига чемпионов, 2 раунд
Сабах
1 : 0
21.07.2026
КуПС

Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
КуПС
1
Йоханнес Крайдль
ВР
25
Клинтон Антви
ЛЗ
4
Касим Адамс
ЦЗ
28
Brahima Magassa
ЦЗ
29
Akseli Viljami Puukko
ПЗ
8
Петтери Пеннанен
ЦП
10
Valentín Román Gasc
ЦП
24
Bob Nii Armah
ЦП
16
Томми Йюрю
ЦП
9
Густав Энгвалль
ЦФ
20
Петр Пажишек
ЦФ
Главный тренер
Яни Хонкаваара
Сабах
92
Стас Покатилов
ВР
27
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
5
Рахман Дашдемиров
ЦЗ
3
Стив Сольве
ЦЗ
80
Аким Зедадка
ПЗ
7
Умарали Рахмоналиев
ЦП
13
Иван Лепиница
ЦП
21
Велько Симич
ЦП
10
Алексей Исаев
ЦП
11
Кахим Пэррис
ЦП
20
Джой-Лэнс Миккельс
ЦФ
Главный тренер
Вальдас Дамбраускас
4-4-2
1
Крайдль
25
Антви
4
Адамс
28
Magassa
29
Puukko
8
Пеннанен
24
Armah
16
Йюрю
10
Gasc
20
Пажишек
9
Энгвалль
4-5-1
92
Покатилов
80
Зедадка
5
Дашдемиров
3
Сольве
27
Пухач
7
Рахмоналиев
21
Симич
10
Исаев
11
Пэррис
13
Лепиница
20
Миккельс
Остались в запасе
КуПС
Сабах
Главный тренер
Яни Хонкаваара
Главный тренер
Вальдас Дамбраускас
Главный тренер
Яни Хонкаваара
Главный тренер
Вальдас Дамбраускас

Прогноз на победителя

Мы ожидаем, что «Сабах» сумеет не проиграть «КуПС» в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, сохранив преимущество, добытое в первой встрече. Гости имеют опыт еврокубков, уверенную игру в обороне и способность забивать на контратаках, тогда как хозяевам придется рисковать, что может привести к голам в их ворота. Учитывая, что «Сабах» забивает в восьми последних матчах, а «КуПС» пропускает в среднем один гол за игру, гости должны реализовать свои моменты. Ставка на победу «Сабаха» за 2.2 выглядит обоснованной и соответствует нашему прогнозу. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2-го квалификационного раунда между «КуПС» и «Сабахом» состоится 28 июля 2026 года в Куопио на стадионе «Кескускенття» и начнется в 18:00 по московскому времени. Матч будет транслировать БЕТСИТИ.

«КуПС» – «Сабах»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2026/2027

2.20
Победа «Сабаха»
Сделать ставку
Автор: Ланьков Роман
Лига чемпионов Сабах КуПС
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