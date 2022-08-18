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    Вальдас Дамбраускас

    Тренер
    Имя Вальдас
    Фамилия Дамбраускас
    Гражданство Литва
    Дата рождения 7 января 1977
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Лудогорец 2 1 0 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    18.08.2022 Лудогорец 1 : 0 Жальгирис
    25.08.2022 Жальгирис 3 : 3 Лудогорец
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