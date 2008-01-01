Быстров разогрел противостояние «Спартака» и «Зенита»: уехал в Москву от Петржелы, а потом вернулся за большие деньги
Карпин говорил, что возвращение Быстрова в «Зенит» курировали «сверху»
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|О
|1
|Динамо Мх
|20
|11
|4
|5
|21:10
|37
|2
|Химки
|20
|10
|6
|4
|30:20
|36
|3
|Акрон
|20
|10
|5
|5
|27:15
|35
|4
|Тюмень
|20
|10
|5
|5
|28:17
|35
|5
|Арсенал Т
|20
|9
|8
|3
|26:15
|35
|6
|Алания
|20
|8
|8
|4
|24:22
|32
|7
|Родина
|20
|7
|7
|6
|30:19
|28
|8
|Торпедо М
|20
|7
|6
|7
|19:20
|27
|9
|КАМАЗ
|20
|6
|7
|7
|19:19
|25
|10
|Енисей
|20
|7
|3
|10
|27:29
|24
|11
|Шинник
|20
|6
|6
|8
|25:32
|24
|12
|Нефтехимик
|20
|6
|6
|8
|15:20
|24
|13
|СКА-Хабаровск
|20
|6
|6
|8
|19:22
|24
|14
|Ленинградец
|20
|6
|5
|9
|16:22
|23
|15
|Кубань
|20
|5
|5
|10
|17:26
|20
|16
|Сокол
|20
|5
|5
|10
|18:35
|20
|17
|Волгарь
|20
|4
|7
|9
|17:26
|19
|18
|Черноморец Нв
|20
|3
|9
|8
|17:26
|18
|Игрок
|Команда
|Голы
|1
|Окоронкво
|Арсенал
|13
|2
|Тимошенко
|Родина
|11
|3
|Машуков
|Алания
|10
|4
|Андреев
|Шинник, Родина
|7
|5
|Руденко
|Химки
|7
|Игрок
|Команда
|Пасы
|1
|Юдинцев
|Родина
|1
|2
|Касаткин
|Нефтехимик, Тюмень
|1
|3
|Бегун
|СКА-Хабаровск
|1
|4
|Абдоков
|Кубань
|1
|5
|Шавлохов
|Алания
|1