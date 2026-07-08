Арсенал
Тула
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
Свободный агент
04.07.26 / -
Свободный агент
03.07.26 / 30.06.28
Аренда
01.07.26 / 30.06.27
АП Бирюков А.
Аренда
01.07.26 / 30.06.27
ЦФ Магомедов Р.
Свободный агент
01.07.26 / -
ЦП Жигулев И.
Свободный агент
01.07.26 / -
ПВ Давидян Д.
Свободный агент
01.07.26 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ОП Ахлинви М.
Без клуба
Свободный агент
05.07.26 / -
ПЗ Суханов А.
Свободный агент
01.07.26 / 30.06.27
ЦФ Максимов М.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ЦФ Мирзов Р.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ЦП Гулиев А.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
Свободный агент
01.07.26 / -
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / 30.06.27
ПВ Попов А.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ЦЗ Пуцко А.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / 31.12.26
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / 30.06.28
ВР Сангаре Д.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
Волга
Ульяновск
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Степанов К.
Аренда
01.07.26 / 30.06.27
АП Ливаднов В.
Свободный агент
01.07.26 / -
ВР Шакеров Р.
Свободный агент
01.07.26 / 30.06.27
ПВ Багателия Л.
50 тыс €
01.07.26 / -
ЛВ Никитин А.
Свободный агент
01.07.26 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ВР Довгаль А.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
Свободный агент
01.07.26 / -
ЦФ Мурза А.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / 30.06.28
ЦФ Руденко В.
Свободный агент
01.07.26 / -
Свободный агент
01.07.26 / -
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / 30.06.27
ЦФ Руденко В.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / 30.06.27
Енисей
Красноярск
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
18 тыс €
03.07.26 / -
Свободный агент
02.07.26 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Раткович Л.
Свободный агент
08.07.26 / -
ЦФ Раткович Л.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
АП Зазвонкин И.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ПВ Тихонов М.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
Свободный агент
01.07.26 / -
ЛВ Погосов А.
Свободный агент
01.07.26 / -
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / 30.06.28
КАМАЗ
Набережные Челны
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ОП Кокотун А.
Свободный агент
10.07.26 / 30.06.27
ЦЗ Ткачук Р.
Свободный агент
07.07.26 / 30.06.27
Свободный агент
04.07.26 / 30.06.27
ПЗ Суханов А.
Свободный агент
01.07.26 / 30.06.27
ПВ Мосейчук И.
Свободный агент
01.07.26 / -
ЦФ Богданец М.
Свободный агент
01.07.26 / -
Свободный агент
01.07.26 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Маругин Д.
Свободный агент
12.07.26 / -
ЛЗ Семенов А.
Свободный агент
01.07.26 / -
Свободный агент
01.07.26 / -
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / 30.06.27
ЦЗ Маругин Д.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / 30.06.27
ОП Абдуллахи С.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ЛЗ Семенов А.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / 30.06.27
Нефтехимик
Нижнекамск
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
Свободный агент
03.07.26 / 30.06.27
ЛВ Пузанов С.
Свободный агент
02.07.26 / 30.06.27
Свободный агент
02.07.26 / -
ВР Исмагилов А.
Свободный агент
02.07.26 / -
АП Бондарь А.
Аренда
01.07.26 / 30.06.27
Свободный агент
01.07.26 / -
ЦЗ Печенкин Н.
Свободный агент
01.07.26 / -
ОП Васильев Н.
Аренда
01.07.26 / 30.06.27
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
Без клуба
18 тыс €
01.07.26 / 30.06.27
ВР Кашинцев Т.
Свободный агент
01.07.26 / -
ПЗ Кахидзе А.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ВР Кашинцев Т.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / 30.06.27
ЛВ Никитин А.
Свободный агент
01.07.26 / -
ЦФ Магомедов Р.
Свободный агент
01.07.26 / -
АП Шильцов К.
Свободный агент
01.07.26 / 30.06.30
Нижний Новгород
Нижний Новгород
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
АП Соколов А.
Свободный агент
11.07.26 / 30.06.29
Свободный агент
11.07.26 / 30.06.29
ЦФ Сарвели В.
Свободный агент
02.07.26 / -
ЦП Гайнуллин Р.
12 тыс €
01.07.26 / -
470 тыс €
01.07.26 / -
Свободный агент
01.07.26 / -
ЦЗ Евгеньев Р.
Свободный агент
01.07.26 / -
ЛЗ Шильников Г.
585 тыс €
01.07.26 / -
ОП Тимофеев А.
Свободный агент
01.07.26 / -
ЦФ Пополитов Г.
Аренда
01.07.26 / 30.06.27
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ВР Фадеев С.
Аренда
12.07.26 / 30.06.27
Аренда
12.07.26 / 30.06.27
ЛВ Лесовой Д.
Аренда
11.07.26 / 30.06.27
ЛЗ Кастильо Х.
Без клуба
Свободный агент
10.07.26 / -
ЦФ Урванцев М.
Аренда
08.07.26 / 30.06.27
ЦП Гайнуллин Р.
Аренда
02.07.26 / 31.12.26
ВР Кошкин Е.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
Аренда
01.07.26 / 30.06.27
ЛЗ Шнапцев М.
500 тыс €
01.07.26 / -
ВР Лукьянов В.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
Ротор
Волгоград
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Хубулов А.
Свободный агент
08.07.26 / 30.06.29
ОП Горелов П.
230 тыс €
03.07.26 / 30.06.29
120 тыс €
03.07.26 / 30.06.28
ПВ Ревазов А.
Аренда
03.07.26 / 30.06.27
ЛЗ Поярков Н.
Свободный агент
02.07.26 / 30.06.28
ЦП Умников М.
Аренда
01.07.26 / 30.06.27
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЛЗ Шильников Г.
585 тыс €
01.07.26 / -
ЦЗ Коротков А.
Свободный агент
01.07.26 / -
ПВ Сафронов И.
Свободный агент
01.07.26 / -
ПВ Давидян Д.
Свободный агент
01.07.26 / -
ОП Макаров С.
Свободный агент
01.07.26 / -
ЦЗ Фомин Д.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ЦП Макаров А.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
Свободный агент
08.07.26 / -
ОП Блиев Э.
Свободный агент
02.07.26 / 30.06.28
ЦЗ Ужгин М.
Свободный агент
01.07.26 / -
Свободный агент
01.07.26 / -
ЦП Школик И.
Свободный агент
01.07.26 / 30.06.27
ВР Штепа М.
Свободный агент
01.07.26 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ВР Кузнецов А.
Свободный агент
03.07.26 / -
Свободный агент
02.07.26 / -
ВР Кузнецов А.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / 30.06.27
ЦП Гаглоев А.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ОП Емельянов Р.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / 30.06.27
ЦП Тур Ж.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ОП Анисимов А.
Свободный агент
01.07.26 / -
Свободный агент
01.07.26 / -
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / 30.06.27
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ПЗ Мастерной В.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
Сочи
Сочи
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЛЗ Калинин И.
Свободный агент
04.07.26 / -
ОП Носатый М.
?
01.07.26 / -
АП Кузьмин М.
Свободный агент
01.07.26 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦП Коваленко А.
Аренда
01.07.26 / 30.06.27
ЛВ Крамарич М.
Свободный агент
01.07.26 / -
ЦФ Ильин В.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ВР Дюпин Ю.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ЛВ Камано Ф.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ЛВ Крамарич М.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / 30.06.29
Спартак К
Кострома
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
Свободный агент
10.07.26 / 30.06.27
ЦП Киракосян Д.
Свободный агент
10.07.26 / 30.06.27
ЦП Мохаммад А.
Свободный агент
02.07.26 / -
ЛЗ Тарасов А.
Аренда
01.07.26 / 30.06.27
ОП Никифоров М.
Свободный агент
01.07.26 / -
ПЗ Маляров К.
70 тыс €
01.07.26 / -
ЦП Камилов В.
Свободный агент
01.07.26 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЛЗ Лях В.
Свободный агент
07.07.26 / -
Без клуба
Свободный агент
06.07.26 / 30.06.27
Свободный агент
02.07.26 / -
ЦП Садов Д.
Без клуба
Свободный агент
02.07.26 / 30.06.27
ЛЗ Игнатьев М.
150 тыс €
01.07.26 / 30.06.29
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / 30.06.28
ВР Саппа Д.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ЦП Гогич Ф.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ПВ Пантелич Д.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ПЗ Киселев Г.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ЛЗ Лях В.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / 31.12.27
Торпедо
Москва
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ВР Мокроусов С.
30 тыс €
07.07.26 / 30.06.29
Свободный агент
01.07.26 / -
ЛВ Погосов А.
Свободный агент
01.07.26 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ВР Волков М.
Свободный агент
12.07.26 / -
ОП Багиев С.
Аренда
11.07.26 / 30.06.27
ЦП Калайда Д.
Без клуба
Свободный агент
07.07.26 / -
ЦФ Сысоев Е.
Без клуба
Свободный агент
07.07.26 / 30.06.27
ВР Волков М.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / 30.06.27
ПВ Ревазов А.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ПЗ Савичев К.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / 30.06.28
Урал
Екатеринбург
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
?
01.07.26 / -
ПЗ Сатучин П.
?
01.07.26 / -
АП Байрамян Х.
Свободный агент
01.07.26 / 30.06.27
ЦЗ Коротков А.
Свободный агент
01.07.26 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / 30.06.27
ПЗ Маргасов Т.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ЦФ Марков Е.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ЦЗ Филипенко Е.
Завершил
Завершил
01.07.26 / -
Уфа
Уфа
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
Свободный агент
09.07.26 / -
ЦП Тарба З.
Свободный агент
01.07.26 / -
Свободный агент
01.07.26 / -
ВР Крайков Т.
Свободный агент
01.07.26 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ВР Чернов А.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ПВ Перченок А.
Свободный агент
01.07.26 / -
ЦП Камилов В.
Свободный агент
01.07.26 / -
Свободный агент
01.07.26 / -
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / 30.06.27
ПВ Перченок А.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / 30.06.27
ПЗ Шляков Е.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
Челябинск
Челябинск
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Урванцев М.
Аренда
08.07.26 / 30.06.27
ЦЗ Придава Н.
Аренда
04.07.26 / 30.06.27
12 тыс €
02.07.26 / 31.12.28
ОП Борисов Г.
12 тыс €
02.07.26 / 31.12.28
Свободный агент
01.07.26 / -
ПВ Сафронов И.
Свободный агент
01.07.26 / -
ОП Макаров С.
Свободный агент
01.07.26 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
Аренда
09.07.26 / 30.06.27
Свободный агент
04.07.26 / -
ЦП Емельянов Д.
Свободный агент
04.07.26 / 30.06.27
ЦП Маляров Н.
Без клуба
Завершил
01.07.26 / -
ЛЗ Гудков Я.
350 тыс €
01.07.26 / -
470 тыс €
01.07.26 / -
ЛВ Пушкарев Д.
Аренда
01.07.26 / 30.06.27
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / 30.06.27
ЦЗ Жиров А.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ЦФ Эза В.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
Шинник
Ярославль
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЛЗ Чистяков Н.
Свободный агент
08.07.26 / 30.06.28
ЛВ Пушкарев Д.
Аренда
01.07.26 / 30.06.27
ЦП Антонов А.
Свободный агент
01.07.26 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
Свободный агент
09.07.26 / -
Свободный агент
04.07.26 / 30.06.27
Без клуба
Свободный агент
02.07.26 / 30.06.27
ЛВ Никитин К.
Без клуба
Свободный агент
02.07.26 / -
ПВ Малахов А.
Свободный агент
01.07.26 / -
Свободный агент
01.07.26 / -
ПЗ Маляров К.
70 тыс €
01.07.26 / -
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / 30.06.27
ЦП Голубев А.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -