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РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
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Трансферы ФНЛ

Арсенал
Тула
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Уридия Г.
Спартак К
Свободный агент
08.07.26 / -
ЦФ Жамалетдинов Т.
Челябинск
Свободный агент
04.07.26 / -
ЦФ Мелекесцев Т.
Текстильщик
Свободный агент
03.07.26 / 30.06.28
АП Шамкин Д.
Торпедо
Свободный агент
01.07.26 / -
ЛЗ Крашевский Я.
Нижний Новгород
Аренда
01.07.26 / 30.06.27
ЦЗ Алехин А.
Родина-2
Аренда
01.07.26 / 30.06.27
АП Бирюков А.
Родина-2
Аренда
01.07.26 / 30.06.27
ЦЗ Гоцук К.
Торпедо
Свободный агент
01.07.26 / -
ОП Енин И.
Спартак К
Свободный агент
01.07.26 / -
ЦФ Магомедов Р.
Нефтехимик
Свободный агент
01.07.26 / -
ЦП Жигулев И.
Черноморец
Свободный агент
01.07.26 / -
ПВ Давидян Д.
Ротор
Свободный агент
01.07.26 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ОП Ахлинви М.
Без клуба
Свободный агент
05.07.26 / -
АП Азявин И.
Шинник
Свободный агент
02.07.26 / 30.06.28
ПЗ Суханов А.
КАМАЗ
Свободный агент
01.07.26 / 30.06.27
ЦФ Максимов М.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ЦФ Мирзов Р.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ЦП Гулиев А.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ЦЗ Ботака-Иобома Э.
Ленинградец
Свободный агент
01.07.26 / -
ЦЗ Пуцко А.
КДВ
Свободный агент
01.07.26 / -
ПВ Цараев А.
Ротор
Свободный агент
01.07.26 / -
ЦЗ Ботака-Иобома Э.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / 30.06.27
ПВ Попов А.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ЦЗ Пуцко А.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / 31.12.26
ПВ Цараев А.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / 30.06.28
ВР Сангаре Д.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
Волга
Ульяновск
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Быков А.
Сокол
Свободный агент
04.07.26 / 30.06.28
ЦФ Степанов К.
Балтика
Аренда
01.07.26 / 30.06.27
АП Ливаднов В.
Ростов-2
Свободный агент
01.07.26 / -
ВР Шакеров Р.
Калуга
Свободный агент
01.07.26 / 30.06.27
ПВ Багателия Л.
Факел
50 тыс €
01.07.26 / -
ЛВ Никитин А.
Нефтехимик
Свободный агент
01.07.26 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Мурза А.
Велес
Свободный агент
01.07.26 / -
ВР Довгаль А.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ПВ Воронин Е.
КАМАЗ
Свободный агент
01.07.26 / -
ЦФ Мурза А.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / 30.06.28
ЦЗ Тихий Д.
Урал
Свободный агент
01.07.26 / 30.06.27
ЦФ Руденко В.
Сокол
Свободный агент
01.07.26 / -
ЦФ Каменщиков Д.
Челябинск
Свободный агент
01.07.26 / -
ПВ Воронин Е.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / 30.06.27
ЦФ Руденко В.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / 30.06.27
Енисей
Красноярск
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦП Кокоев Д.
Нефтехимик
18 тыс €
03.07.26 / -
ПВ Тлехугов М.
Спартак К
Свободный агент
02.07.26 / -
ВР Опарин М.
Урал
Свободный агент
01.07.26 / 30.06.27
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Раткович Л.
Кызылкум
Свободный агент
08.07.26 / -
ЦФ Раткович Л.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
АП Зазвонкин И.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ЦЗ Эмерсон
Ротор
Свободный агент
01.07.26 / -
ПВ Тихонов М.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ЦФ Гилязетдинов А.
Уфа
Свободный агент
01.07.26 / -
ЛВ Погосов А.
Торпедо
Свободный агент
01.07.26 / -
ВР Шамов Е.
Спартак К
Свободный агент
01.07.26 / -
ВР Шамов Е.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / 30.06.28
КАМАЗ
Набережные Челны
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ОП Кокотун А.
Ростов-2
Свободный агент
10.07.26 / 30.06.27
ЦЗ Ткачук Р.
Торпедо Миасс
Свободный агент
07.07.26 / 30.06.27
ЦП Шавель М.
Тверь
6 тыс €
05.07.26 / 30.06.27
ЦЗ Тоневицкий Е.
Черноморец
Свободный агент
04.07.26 / 30.06.27
ЦФ Гулько И.
Оренбург
Аренда
04.07.26 / 30.06.27
ПЗ Суханов А.
Арсенал
Свободный агент
01.07.26 / 30.06.27
ПВ Мосейчук И.
Кубань
Свободный агент
01.07.26 / -
ЦФ Богданец М.
Краснодар-2
Свободный агент
01.07.26 / -
ПВ Воронин Е.
Волга
Свободный агент
01.07.26 / -
ОП Лайкин М.
Спартак
Свободный агент
01.07.26 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Маругин Д.
Текстильщик
Свободный агент
12.07.26 / -
ЛЗ Семенов А.
Динамо Вл
Свободный агент
01.07.26 / -
АП Абдуллаев С.
Нефтехимик
Свободный агент
01.07.26 / -
ЦФ Караев Д.
Спартак К
100 тыс €
01.07.26 / -
АП Абдуллаев С.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / 30.06.27
ЦЗ Маругин Д.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / 30.06.27
ОП Абдуллахи С.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ЛЗ Семенов А.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / 30.06.27
Нефтехимик
Нижнекамск
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ВР Ежов И.
Рубин-2
Свободный агент
06.07.26 / 30.06.27
ЦЗ Сухорученко М.
Амкар-Пермь
Свободный агент
03.07.26 / 30.06.27
ЛВ Пузанов С.
Черноморец
Свободный агент
02.07.26 / 30.06.27
ОП Алейников В.
СКА-Хабаровск
Свободный агент
02.07.26 / -
ВР Исмагилов А.
Рубин
Свободный агент
02.07.26 / -
ПВ Мукба Э.
Рубин
Аренда
02.07.26 / 30.06.27
АП Бондарь А.
Ростов-2
Аренда
01.07.26 / 30.06.27
ОП Пяткин И.
Тюмень
Свободный агент
01.07.26 / -
АП Абдуллаев С.
КАМАЗ
Свободный агент
01.07.26 / -
АП Тешкин А.
Рубин-2
Аренда
01.07.26 / 30.06.27
ЦЗ Хомуха И.
Уфа
Свободный агент
01.07.26 / -
ЦЗ Печенкин Н.
Сокол
Свободный агент
01.07.26 / -
ОП Васильев Н.
Рубин
Аренда
01.07.26 / 30.06.27
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦП Кокоев Д.
Енисей
18 тыс €
03.07.26 / -
ВР Присяжненко Н.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ЦП Кокоев Д.
Без клуба
18 тыс €
01.07.26 / 30.06.27
ВР Кашинцев Т.
Сокол
Свободный агент
01.07.26 / -
ПЗ Кахидзе А.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ПЗ Валиахметов Э.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ВР Кашинцев Т.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / 30.06.27
ЛВ Никитин А.
Волга
Свободный агент
01.07.26 / -
ЦФ Магомедов Р.
Арсенал
Свободный агент
01.07.26 / -
АП Шильцов К.
Балтика
Свободный агент
01.07.26 / 30.06.30
Нижний Новгород
Нижний Новгород
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
АП Соколов А.
Чайка
Свободный агент
11.07.26 / 30.06.29
ЛВ Ищенко Н.
Чайка
Свободный агент
11.07.26 / 30.06.29
ЛЗ Крутовских А.
Спартак-2
Свободный агент
11.07.26 / 30.06.29
ВР Фадеев С.
Чайка
Свободный агент
11.07.26 / 30.06.29
ЦФ Сарвели В.
Локомотив
Свободный агент
02.07.26 / -
ЦП Гайнуллин Р.
Чертаново
12 тыс €
01.07.26 / -
ЛЗ Гудков Я.
Челябинск
350 тыс €
01.07.26 / -
АП Комиссаров Т.
Челябинск
470 тыс €
01.07.26 / -
ВР Имамов И.
СКА-Хабаровск
Свободный агент
01.07.26 / -
ЦЗ Кирш И.
Зенит-2
260 тыс €
01.07.26 / 09.07.26
ЦЗ Евгеньев Р.
Крылья Советов
Свободный агент
01.07.26 / -
ЛЗ Шильников Г.
Ротор
585 тыс €
01.07.26 / -
ОП Тимофеев А.
Локомотив
Свободный агент
01.07.26 / -
ЦФ Пополитов Г.
ЦСКА
Аренда
01.07.26 / 30.06.27
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ВР Фадеев С.
Текстильщик
Аренда
12.07.26 / 30.06.27
ЛЗ Крутовских А.
Текстильщик
Аренда
12.07.26 / 30.06.27
ЛВ Лесовой Д.
Динамо Мх
Аренда
11.07.26 / 30.06.27
ЛЗ Кастильо Х.
Без клуба
Свободный агент
10.07.26 / -
ЦЗ Кирш И.
Балтика
700 тыс €
09.07.26 / -
ЦФ Урванцев М.
Челябинск
Аренда
08.07.26 / 30.06.27
ЦЗ Кирш И.
Балтика
700 тыс €
07.07.26 / 30.06.30
ЦП Гайнуллин Р.
Чертаново
Аренда
02.07.26 / 31.12.26
ВР Кошкин Е.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ОП Мухин А.
Сокол
Свободный агент
01.07.26 / -
ЛВ Сефас Р.
Карабах
880 тыс €
01.07.26 / -
ЛЗ Крашевский Я.
Арсенал
Аренда
01.07.26 / 30.06.27
ЛЗ Шнапцев М.
Балтика
500 тыс €
01.07.26 / -
ВР Лукьянов В.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
Ротор
Волгоград
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Хубулов А.
Динамо-2
Свободный агент
08.07.26 / 30.06.29
ОП Горелов П.
Оренбург
230 тыс €
03.07.26 / 30.06.29
ЦФ Эльдарушев А.
Балтика
120 тыс €
03.07.26 / 30.06.28
ПВ Ревазов А.
Оренбург
Аренда
03.07.26 / 30.06.27
ЛЗ Поярков Н.
Сокол
Свободный агент
02.07.26 / 30.06.28
ОП Аюпов Т.
Урал
Свободный агент
01.07.26 / -
ЦП Умников М.
Краснодар
Аренда
01.07.26 / 30.06.27
ПВ Цараев А.
Арсенал
Свободный агент
01.07.26 / -
ЦЗ Эмерсон
Енисей
Свободный агент
01.07.26 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЛЗ Шильников Г.
Нижний Новгород
585 тыс €
01.07.26 / -
ЦЗ Коротков А.
Урал
Свободный агент
01.07.26 / -
ПВ Сафронов И.
Челябинск
Свободный агент
01.07.26 / -
ПВ Давидян Д.
Арсенал
Свободный агент
01.07.26 / -
ОП Макаров С.
Челябинск
Свободный агент
01.07.26 / -
ЦЗ Фомин Д.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ЦП Макаров А.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ОП Багиев С.
Торпедо
Аренда
11.07.26 / 30.06.27
ОП Горелишвили М.
Ленинградец
Свободный агент
08.07.26 / -
ОП Блиев Э.
Спартак-Нальчик
Свободный агент
02.07.26 / 30.06.28
ЦЗ Ужгин М.
Текстильщик
Свободный агент
01.07.26 / -
ЦП Маркитесов Д.
Родина-2
Свободный агент
01.07.26 / -
ЦП Школик И.
Ленинградец
Свободный агент
01.07.26 / 30.06.27
ВР Штепа М.
Черноморец
Свободный агент
01.07.26 / -
ЦЗ Мухин А.
Ростов
Свободный агент
01.07.26 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ПЗ Гурбан Г.
Динамо Мн
Свободный агент
04.07.26 / 31.12.27
ВР Кузнецов А.
Ленинградец
Свободный агент
03.07.26 / -
ОП Алейников В.
Нефтехимик
Свободный агент
02.07.26 / -
ПЗ Гурбан Г.
Динамо Мн
Свободный агент
01.07.26 / -
ВР Кузнецов А.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / 30.06.27
ЦП Гаглоев А.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ОП Емельянов Р.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ОП Алейников В.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / 30.06.27
ЦП Тур Ж.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ОП Анисимов А.
Сокол
Свободный агент
01.07.26 / -
ВР Имамов И.
Нижний Новгород
Свободный агент
01.07.26 / -
ВР Имамов И.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / 30.06.27
ПЗ Гурбан Г.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ПЗ Мастерной В.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
Сочи
Сочи
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЛЗ Калинин И.
Пансерраикос
Свободный агент
04.07.26 / -
ВР Силев Д.
Сочи-2
?
01.07.26 / -
ОП Носатый М.
Сочи-2
?
01.07.26 / -
ЦП Мециев А.
Сочи-2
?
01.07.26 / -
АП Кузьмин М.
Акрон
Свободный агент
01.07.26 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЛВ Аносов Д.
Волгарь
Аренда
12.07.26 / 30.06.27
ЦП Коваленко А.
Локомотив
Аренда
01.07.26 / 30.06.27
ЛВ Крамарич М.
Крылья Советов
Свободный агент
01.07.26 / -
ЦФ Ильин В.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ВР Дюпин Ю.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ЛВ Камано Ф.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ЛВ Крамарич М.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / 30.06.29
Спартак К
Кострома
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Каптилович Д.
Чайка
Свободный агент
10.07.26 / 30.06.27
ЦП Киракосян Д.
Алашкерт
Свободный агент
10.07.26 / 30.06.27
ЦП Мохаммад А.
Кайсар
Свободный агент
02.07.26 / -
ЛЗ Тарасов А.
Ростов
Аренда
01.07.26 / 30.06.27
ОП Никифоров М.
Динамо-2
Свободный агент
01.07.26 / -
ПЗ Маляров К.
Шинник
70 тыс €
01.07.26 / -
ЦФ Караев Д.
КАМАЗ
100 тыс €
01.07.26 / -
ЦП Камилов В.
Уфа
Свободный агент
01.07.26 / -
ВР Шамов Е.
Енисей
Свободный агент
01.07.26 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Уридия Г.
Арсенал
Свободный агент
08.07.26 / -
ЛЗ Лях В.
Динамо-Брест
Свободный агент
07.07.26 / -
ЦФ Уридия Г.
Без клуба
Свободный агент
06.07.26 / 30.06.27
ЦП Садов Д.
Велес
Свободный агент
05.07.26 / -
ПВ Тлехугов М.
Енисей
Свободный агент
02.07.26 / -
ЦП Садов Д.
Без клуба
Свободный агент
02.07.26 / 30.06.27
ЛЗ Игнатьев М.
Рубин
150 тыс €
01.07.26 / 30.06.29
ПВ Тлехугов М.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / 30.06.28
ВР Саппа Д.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ОП Енин И.
Арсенал
Свободный агент
01.07.26 / -
ЦП Гогич Ф.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ПВ Пантелич Д.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ПЗ Киселев Г.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ЛЗ Лях В.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / 31.12.27
Торпедо
Москва
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ВР Мокроусов С.
Ростов-2
30 тыс €
07.07.26 / 30.06.29
ЦЗ Бозов Н.
Балтика
Аренда
01.07.26 / 30.06.27
ПЗ Корнюшин Д.
Шинник
Свободный агент
01.07.26 / -
ВР Ладоха Д.
Родина-2
Аренда
01.07.26 / 30.06.27
ЛВ Погосов А.
Енисей
Свободный агент
01.07.26 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Сысоев Е.
Сокол
Свободный агент
13.07.26 / -
ВР Волков М.
Текстильщик
Свободный агент
12.07.26 / -
ОП Багиев С.
СКА-Хабаровск
Аренда
11.07.26 / 30.06.27
ЦП Калайда Д.
Без клуба
Свободный агент
07.07.26 / -
ЦФ Сысоев Е.
Без клуба
Свободный агент
07.07.26 / 30.06.27
ВР Волков М.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / 30.06.27
ПВ Ревазов А.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
АП Шамкин Д.
Арсенал
Свободный агент
01.07.26 / -
ПЗ Савичев К.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ЛВ Алессон
Мирассол
500 тыс €
01.07.26 / -
ЦЗ Гоцук К.
Арсенал
Свободный агент
01.07.26 / -
ЦЗ Гоцук К.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / 30.06.28
Урал
Екатеринбург
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦП Скоропупов И.
Урал-2
?
01.07.26 / -
ПЗ Сатучин П.
Урал-2
?
01.07.26 / -
ЦЗ Тихий Д.
Волга
Свободный агент
01.07.26 / 30.06.27
АП Байрамян Х.
Ростов
Свободный агент
01.07.26 / 30.06.27
ЦФ Боков Д.
Динамо-2
Аренда
01.07.26 / 30.06.27
ЦЗ Коротков А.
Ротор
Свободный агент
01.07.26 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ВР Мамин А.
Волгарь
Аренда
10.07.26 / 30.06.27
ОП Аюпов Т.
Ротор
Свободный агент
01.07.26 / -
ОП Аюпов Т.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / 30.06.27
ПЗ Маргасов Т.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ЦФ Марков Е.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ВР Опарин М.
Енисей
Свободный агент
01.07.26 / 30.06.27
ВР Опарин М.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ЦЗ Филипенко Е.
Завершил
Завершил
01.07.26 / -
Уфа
Уфа
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
АП Шипунов Т.
Шинник
Свободный агент
09.07.26 / -
АП Исаев Ш.
Динамо Мх
Свободный агент
04.07.26 / 30.06.27
ЦЗ Агапов И.
ЦСКА
Свободный агент
03.07.26 / 30.06.27
ЦП Тарба З.
Черноморец
Свободный агент
01.07.26 / -
ЦФ Гилязетдинов А.
Енисей
Свободный агент
01.07.26 / -
ВР Крайков Т.
Сокол
Свободный агент
01.07.26 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ВР Чернов А.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ПВ Перченок А.
Сокол
Свободный агент
01.07.26 / -
ЦП Камилов В.
Спартак К
Свободный агент
01.07.26 / -
ЦЗ Хомуха И.
Нефтехимик
Свободный агент
01.07.26 / -
ЦЗ Хомуха И.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / 30.06.27
ПВ Перченок А.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / 30.06.27
ПЗ Шляков Е.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ВР Ломаев И.
Челябинск
Свободный агент
01.07.26 / 30.06.27
Челябинск
Челябинск
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Урванцев М.
Нижний Новгород
Аренда
08.07.26 / 30.06.27
ЦЗ Придава Н.
Родина-2
Аренда
04.07.26 / 30.06.27
ЦЗ Лысцов В.
Шинник
Свободный агент
03.07.26 / 30.06.27
ВР Переверзев М.
Чертаново
12 тыс €
02.07.26 / 31.12.28
ОП Борисов Г.
Чертаново
12 тыс €
02.07.26 / 31.12.28
ЦЗ Бем А.
Тюмень
Свободный агент
01.07.26 / -
ЦФ Каменщиков Д.
Волга
Свободный агент
01.07.26 / -
ВР Ломаев И.
Уфа
Свободный агент
01.07.26 / 30.06.27
ПВ Сафронов И.
Ротор
Свободный агент
01.07.26 / -
ОП Макаров С.
Ротор
Свободный агент
01.07.26 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Ульяновский В.
Торпедо Миасс
Аренда
09.07.26 / 30.06.27
ЦФ Жамалетдинов Т.
Арсенал
Свободный агент
04.07.26 / -
ЦП Емельянов Д.
Ленинградец
Свободный агент
04.07.26 / 30.06.27
ЦП Маляров Н.
Без клуба
Завершил
01.07.26 / -
ЛЗ Гудков Я.
Нижний Новгород
350 тыс €
01.07.26 / -
АП Комиссаров Т.
Нижний Новгород
470 тыс €
01.07.26 / -
ЛВ Пушкарев Д.
Шинник
Аренда
01.07.26 / 30.06.27
ЦФ Жамалетдинов Т.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / 30.06.27
ЦЗ Жиров А.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ЦФ Эза В.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
Шинник
Ярославль
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЛЗ Чистяков Н.
Черноморец
Свободный агент
08.07.26 / 30.06.28
ЛЗ Караев М.
Сибирь
Свободный агент
08.07.26 / 30.06.28
ЦЗ Шмаков И.
Сибирь
Свободный агент
07.07.26 / 30.06.27
АП Азявин И.
Арсенал
Свободный агент
02.07.26 / 30.06.28
ЛВ Пушкарев Д.
Челябинск
Аренда
01.07.26 / 30.06.27
ЦП Антонов А.
Черноморец
Свободный агент
01.07.26 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
АП Шипунов Т.
Уфа
Свободный агент
09.07.26 / -
ЦФ Стефанович И.
Ленинградец
Свободный агент
04.07.26 / 30.06.27
ЦЗ Лысцов В.
Челябинск
Свободный агент
03.07.26 / 30.06.27
АП Шипунов Т.
Без клуба
Свободный агент
02.07.26 / 30.06.27
ЛВ Никитин К.
Без клуба
Свободный агент
02.07.26 / -
ПВ Малахов А.
Сокол
Свободный агент
01.07.26 / -
ПЗ Корнюшин Д.
Торпедо
Свободный агент
01.07.26 / -
ПЗ Маляров К.
Спартак К
70 тыс €
01.07.26 / -
ПЗ Корнюшин Д.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / 30.06.27
ЦП Голубев А.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
Баланс лиги
ПоказателиСумма
Доходы5,04 млн €
Расходы2,33 млн €
Общий баланс2,72 млн €
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