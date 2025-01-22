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PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Команды
Нижний Новгород
Артем Соколов
€ 400 тыс
Артем Соколов
Нижний Новгород
1 апреля 2003 (23), Якутск
#18 | Полузащитник
172 см
Россия
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Фото
«Спартак» расстался c игроком, который ушел в аренду транзитом через «Нижний»
15 июля
2
«Крылья Советов» отдадут в аренду экс-игрока молодежной сборной России
2025.01.22 12:31
Хавбек «Крыльев» ответил на вопрос о переходе в «Локомотив»
2024.01.31 08:32
Полузащитник «Пари НН» подтвердил трансфер в «Локомотив»
2023.04.23 11:24
Игрок «Пари НН» Соколов: «Мы бьемся за Юрана»
2023.04.16 11:00
«Локомотив» интересуется семью игроками «Крыльев Советов»
2023.03.16 15:59
5
«Локомотив» хочет до конца года усилиться пятью футболистами
2022.12.22 22:58
«Локомотив» и «Крылья Советов» совершат обмен футболистами
2022.12.21 17:46
1
«Локомотив» выкупит еще одного игрока «Крыльев» и отдаст его в аренду
2022.12.21 13:31
2
Три футболиста «Крыльев Советов» поедут на зимний сбор «Локомотива» («РБ Спорт»)
2022.12.17 12:42
5
18-летний Соколов на выходных подпишет контракт с «Крыльями». Зарплата – 500 тысяч рублей в месяц («РБ-Спорт»)
2022.01.21 12:00
3
«Крылья» подпишут Соколова из «Химок». Сегодня он прилетит на сборы в Турцию («РБ-Спорт»)
2022.01.18 08:52
«Рубин» не претендует на Соколова из «Химок». Он перейдет в «Крылья» («РБ-Спорт»)
2022.01.10 08:18
«Рубин» намерен перехватить у «Крыльев» 18-летнего Соколова из «Химок»
2022.01.08 10:51
«Крылья Советов» близки к покупке 18-летнего Соколова из «Химок»
2022.01.06 23:42
1
«Химки» объявили о переходе трeх игроков
2021.06.24 22:59
Дмитрий Попов: «Не интересовались Пиняевым. Он еще не дорос до «Спартака»
2021.06.14 18:37
5
Гендиректор «Химок» – о Пиняеве и Соколове: «Большая вероятность, что они перейдут к нам»
2021.05.19 00:59
16-летний Пиняев может перейти в «Химки». Им интересуются и другие клубы РПЛ
2021.04.27 21:53
2
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