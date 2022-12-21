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    «Локомотив» и «Крылья Советов» совершат обмен футболистами

    «Локомотив» и «Крылья Советов» произведут обмен футболистами, сообщает Metaratings.

    Московский клуб получит 19-летнего полузащитника Артeма Соколова в обмен на 20-летнего опорника Сергея Бабкина, права на которого перейдут «Крыльям Советов».

    • Бабкин, арендованный у «Локо», провeл 12 матчей за «Крылья» в этом сезоне.
    • На счету Соколова 15 матчей.

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    Источник: Metaratings

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      soobreprep 46 минут назад

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      Рейтинг: +1409

      Красногвардейчик 1 час назад

      В КС шлак, из КС лучших

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