«Локомотив» и «Крылья Советов» совершат обмен футболистами

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«Локомотив» и «Крылья Советов» произведут обмен футболистами, сообщает Metaratings.
Московский клуб получит 19-летнего полузащитника Артeма Соколова в обмен на 20-летнего опорника Сергея Бабкина, права на которого перейдут «Крыльям Советов».
- Бабкин, арендованный у «Локо», провeл 12 матчей за «Крылья» в этом сезоне.
- На счету Соколова 15 матчей.
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