«Локомотив» и «Крылья Советов» совершат обмен футболистами

«Локомотив» и «Крылья Советов» произведут обмен футболистами, сообщает Metaratings.

Московский клуб получит 19-летнего полузащитника Артeма Соколова в обмен на 20-летнего опорника Сергея Бабкина, права на которого перейдут «Крыльям Советов».

Бабкин, арендованный у «Локо», провeл 12 матчей за «Крылья» в этом сезоне.

На счету Соколова 15 матчей.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно