Английский фанат гоняет на матчи «Десны» из Шеффилда: посетил 60 стадионов, был в украинских селах, знаком с руководством
АПЛ – дорого, чемпионат Украины – приятно.
«Пока в нашей стране не наступит мир, мы не можем биться друг с другом». Как проходит главное дерби Украины
Батлы между киевским «Динамо» и донецким «Шахтером» − самое шумное, что есть в украинском футболе. По просьбе «Бомбардира» Сергей Беседин побывал в Одессе, где главные клубы страны разыграли Суперкубок, но вместо жестких споров увидел неожиданное единство.
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|О
|1
|Кривбасс
|17
|10
|4
|3
|31:17
|34
|2
|Днепр-1
|17
|10
|4
|3
|26:16
|34
|3
|Полесье
|17
|9
|5
|3
|24:12
|32
|4
|Шахтер Дн
|15
|9
|4
|2
|26:13
|31
|5
|Динамо К
|14
|9
|1
|4
|33:18
|28
|6
|Рух
|17
|5
|9
|3
|24:19
|24
|7
|Ворскла
|17
|6
|5
|6
|17:24
|23
|8
|Черноморец Од
|16
|7
|2
|7
|25:23
|23
|9
|Колос
|16
|4
|9
|3
|11:10
|21
|10
|ЛНЗ
|16
|5
|5
|6
|17:18
|20
|11
|Александрия
|16
|4
|4
|8
|12:20
|16
|12
|Металлист 1925
|17
|4
|3
|10
|15:27
|15
|13
|Верес
|16
|3
|5
|8
|15:24
|14
|14
|Оболонь
|16
|3
|5
|8
|10:22
|14
|15
|Заря
|14
|2
|5
|7
|14:19
|11
|16
|Минай
|15
|0
|6
|9
|6:24
|6
|Игрок
|Команда
|Голы
|1
|Кожушко
|Кривбасс
|7
|2
|Ванат
|Динамо
|7
|3
|Филиппов
|Днепр-1
|6
|4
|Штогрин
|Черноморец
|6
|5
|Задерака
|Кривбасс
|6
|Игрок
|Команда
|Пасы
|1
|Буяльский
|Динамо
|5
|2
|Стецков
|Кривбасс
|5
|3
|Адамюк
|Днепр-1
|4
|4
|Дибанго
|Кривбасс
|4
|5
|Пихаленок
|Днепр-1
|4