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    Английский фанат гоняет на матчи «Десны» из Шеффилда: посетил 60 стадионов, был в украинских селах, знаком с руководством

    Английский фанат гоняет на матчи «Десны» из Шеффилда: посетил 60 стадионов, был в украинских селах, знаком с руководством

    АПЛ – дорого, чемпионат Украины – приятно.

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    «Шахтер» держит в ЛЧ 20-летний парень. Выходит со скамейки для ключевых голов

    «Шахтер» держит в ЛЧ 20-летний парень. Выходит со скамейки для ключевых голов

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    Тайсон страдает в «Шахтере» не только из-за расизма. Давно хочет уйти, но не отпускают

    Тайсон страдает в «Шахтере» не только из-за расизма. Давно хочет уйти, но не отпускают

    Надоело играть в чемпионате Украины.

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    «Шахтер» и «Динамо» дали огня, сельский клуб попал в вышку, «Днепр» скатился до любителей и возродился

    «Шахтер» и «Динамо» дали огня, сельский клуб попал в вышку, «Днепр» скатился до любителей и возродился

    Сезон в Украине только стартовал, а Беседин уже нашел истории.

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    «Я влюблен в тактику». Новый тренер «Ромы» помешан на контроле мяча и высоком темпе

    «Я влюблен в тактику». Новый тренер «Ромы» помешан на контроле мяча и высоком темпе

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    Самая интересная группа ЛЧ зависит от военного положения на Украине
    Разбор

    Самая интересная группа ЛЧ зависит от военного положения на Украине

    «Шахтер» постоянно меняет домашний город.

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    На Украине будет чудной сезон. Одни клубы умирают, другие − везут иностранных тренеров

    На Украине будет чудной сезон. Одни клубы умирают, другие − везут иностранных тренеров

    Свежий Беседин − из Одессы и главного дерби страны.

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    Кто такой Паулу Фонсека и почему его хотел «Зенит»

    Кто такой Паулу Фонсека и почему его хотел «Зенит»

    Скоро этот мужчина станет звездой.

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    «Интер» покупает вратаря из Луганска. Кто он?
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    «Интер» покупает вратаря из Луганска. Кто он?

    Андрей Лунин скоро станет звездой.

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    Главный талант украинского футбола прямо сейчас. Он станет звездой
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    Главный талант украинского футбола прямо сейчас. Он станет звездой

    В киевском «Динамо» солирует молодой Цыганков.

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    «Пока в нашей стране не наступит мир, мы не можем биться друг с другом». Как проходит главное дерби Украины
    Репортаж

    «Пока в нашей стране не наступит мир, мы не можем биться друг с другом». Как проходит главное дерби Украины

    Батлы между киевским «Динамо» и донецким «Шахтером» − самое шумное, что есть в украинском футболе. По просьбе «Бомбардира» Сергей Беседин побывал в Одессе, где главные клубы страны разыграли Суперкубок, но вместо жестких споров увидел неожиданное единство.

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    Ярмоленко и еще 5 игроков из чемпионата Украины, которые могут усилить клубы РФПЛ
    Приезжайте

    Ярмоленко и еще 5 игроков из чемпионата Украины, которые могут усилить клубы РФПЛ

    «Зенит» интересуется любимчиками Мирчи Луческу. «Бомбардир» отобрал футболистов из Украины, которые могут принести пользу командам Премьер-Лиги.

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    Глупейшая ошибка вратаря в Суперкубке Украины
    Видео

    Глупейшая ошибка вратаря в Суперкубке Украины

    «Шахтер» подарил сопернику победу.

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    Турнирная таблица
    И В Н П Мячи О
    1Кривбасс17104331:1734
    2Днепр-117104326:1634
    3Полесье1795324:1232
    4Шахтер Дн1594226:1331
    5Динамо К1491433:1828
    6Рух1759324:1924
    7Ворскла1765617:2423
    8Черноморец Од1672725:2323
    9Колос1649311:1021
    10ЛНЗ1655617:1820
    11Александрия1644812:2016
    12Металлист 192517431015:2715
    13Верес1635815:2414
    14Оболонь1635810:2214
    15Заря1425714:1911
    16Минай150696:246
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