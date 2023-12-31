Cезон:
Команда:
Тур/Стадия:
Украина. Премьер-лига (2023/2024), 17 тур
|11 декабря, понедельник
|16:00
|Динамо
|2:0
|Оболонь
|11 декабря, понедельник
|15:00
|Металлист 1925
|0:3
|Александрия
|10 декабря, воскресенье
|16:00
|Черноморец
|1:0
|Колос
|10 декабря, воскресенье
|14:00
|Ворскла
|1:1
|Рух
|9 декабря, суббота
|16:00
|Кривбасс
|2:2
|Заря
|9 декабря, суббота
|14:00
|ЛНЗ
|Минай
|8 декабря, пятница
|18:00
|Шахтер
|2:0
|Верес
|8 декабря, пятница
|16:00
|Полесье
|1:1
|Днепр-1
Украина. Премьер-лига (2023/2024), 3 тур
|7 декабря, четверг
|16:00
|Динамо
|4:2
|Металлист 1925
|14 августа, понедельник
|17:00
|Шахтер
|2:1
|Александрия
|13 августа, воскресенье
|17:00
|Кривбасс
|2:0
|ЛНЗ
|13 августа, воскресенье
|15:00
|Ворскла
|1:2
|Заря
|13 августа, воскресенье
|13:00
|Минай
|1:1
|Днепр-1
|12 августа, суббота
|17:00
|Колос
|2:0
|Верес
|12 августа, суббота
|17:00
|Полесье
|0:1
|Рух
|12 августа, суббота
|15:00
|Черноморец
|2:0
|Оболонь
Украина. Премьер-лига (2023/2024), 16 тур
|4 декабря, понедельник
|14:00
|Заря
|0:0
|Рух
|3 декабря, воскресенье
|18:00
|Шахтер
|2:0
|Металлист 1925
|3 декабря, воскресенье
|16:00
|Черноморец
|1:3
|ЛНЗ
|3 декабря, воскресенье
|14:00
|Минай
|Динамо
|2 декабря, суббота
|18:00
|Днепр-1
|1:2
|Ворскла
|2 декабря, суббота
|16:00
|Кривбасс
|2:1
|Александрия
|2 декабря, суббота
|14:00
|Колос
|0:0
|Оболонь
|1 декабря, пятница
|18:00
|Полесье
|1:1
|Верес
Украина. Премьер-лига (2023/2024), 15 тур
|27 ноября, понедельник
|18:00
|Днепр-1
|5:2
|Черноморец
|26 ноября, воскресенье
|16:00
|Александрия
|Оболонь
|26 ноября, воскресенье
|16:00
|Динамо
|2:0
|Рух
|25 ноября, суббота
|18:00
|Ворскла
|0:0
|ЛНЗ
|25 ноября, суббота
|16:00
|Верес
|4:2
|Металлист 1925
|25 ноября, суббота
|14:00
|Минай
|0:1
|Кривбасс
|25 ноября, суббота
|00:00
|Колос
|Заря
|24 ноября, пятница
|20:00
|Шахтер
|0:0
|Полесье
Украина. Премьер-лига (2023/2024), 14 тур
|12 ноября, воскресенье
|20:00
|Шахтер
|1:3
|Днепр-1
|12 ноября, воскресенье
|18:00
|Черноморец
|2:2
|Рух
|12 ноября, воскресенье
|15:00
|Заря
|1:2
|ЛНЗ
|12 ноября, воскресенье
|14:00
|Кривбасс
|0:2
|Динамо
|11 ноября, суббота
|18:00
|Александрия
|1:0
|Верес
|11 ноября, суббота
|16:00
|Полесье
|2:1
|Металлист 1925
|11 ноября, суббота
|14:00
|Оболонь
|0:1
|Ворскла
|10 ноября, пятница
|18:00
|Колос
|2:0
|Минай
Украина. Премьер-лига (2023/2024), 13 тур
|6 ноября, понедельник
|20:00
|Рух
|2:2
|Оболонь
|6 ноября, понедельник
|18:00
|Днепр-1
|1:0
|Александрия
|6 ноября, понедельник
|16:00
|Полесье
|1:1
|Кривбасс
|5 ноября, воскресенье
|18:00
|Верес
|2:1
|Заря
|5 ноября, воскресенье
|16:00
|Металлист 1925
|2:1
|Черноморец
|5 ноября, воскресенье
|14:00
|Минай
|0:0
|Ворскла
|4 ноября, суббота
|14:00
|ЛНЗ
|1:1
|Колос
|3 ноября, пятница
|18:00
|Динамо
|0:1
|Шахтер
Украина. Премьер-лига (2023/2024), 5 тур
|1 ноября, среда
|19:00
|Рух
|0:2
|Днепр-1
|28 августа, понедельник
|17:00
|Оболонь
|0:0
|Кривбасс
|27 августа, воскресенье
|17:00
|Динамо
|Верес
|27 августа, воскресенье
|17:00
|Ворскла
|2:1
|Черноморец
|27 августа, воскресенье
|15:00
|Колос
|0:2
|Шахтер
|27 августа, воскресенье
|13:00
|Минай
|1:1
|Заря
|26 августа, суббота
|17:00
|Александрия
|0:3
|Полесье
|26 августа, суббота
|15:00
|ЛНЗ
|0:1
|Металлист 1925
Украина. Премьер-лига (2023/2024), 12 тур
|29 октября, воскресенье
|16:00
|Ворскла
|1:1
|Металлист 1925
|29 октября, воскресенье
|14:00
|ЛНЗ
|3:0
|Оболонь
|29 октября, воскресенье
|14:00
|Минай
|0:0
|Верес
|28 октября, суббота
|18:00
|Рух
|0:0
|Александрия
|28 октября, суббота
|17:00
|Черноморец
|Шахтер
|28 октября, суббота
|16:00
|Заря
|0:1
|Полесье
|28 октября, суббота
|15:00
|Колос
|1:1
|Динамо
|28 октября, суббота
|13:00
|Кривбасс
|3:0
|Днепр-1
Украина. Премьер-лига (2023/2024), 1 тур
|25 октября, среда
|15:00
|Ворскла
|2:3
|Днепр-1
|30 июля, воскресенье
|19:00
|Александрия
|1:0
|Кривбасс
|30 июля, воскресенье
|17:00
|Динамо
|4:1
|Минай
|30 июля, воскресенье
|15:00
|ЛНЗ
|0:2
|Черноморец
|29 июля, суббота
|17:00
|Металлист 1925
|1:2
|Шахтер
|29 июля, суббота
|15:00
|Рух
|2:1
|Заря
|28 июля, пятница
|19:00
|Верес
|0:2
|Полесье
|28 июля, пятница
|17:00
|Оболонь
|0:0
|Колос
Украина. Премьер-лига (2023/2024), 11 тур
|22 октября, воскресенье
|17:00
|Динамо
|0:1
|Днепр-1
|22 октября, воскресенье
|15:00
|Ворскла
|0:3
|Полесье
|22 октября, воскресенье
|13:00
|Верес
|2:5
|Рух
|21 октября, суббота
|19:00
|Александрия
|0:1
|Колос
|21 октября, суббота
|17:00
|Шахтер
|3:0
|ЛНЗ
|21 октября, суббота
|15:00
|Черноморец
|3:0
|Минай
|20 октября, пятница
|19:00
|Металлист 1925
|1:3
|Кривбасс
|20 октября, пятница
|17:00
|Оболонь
|2:4
|Заря
Украина. Премьер-лига (2023/2024), 10 тур
|8 октября, воскресенье
|17:00
|Кривбасс
|1:0
|Черноморец
|8 октября, воскресенье
|15:00
|Рух
|0:0
|Минай
|8 октября, воскресенье
|13:00
|Оболонь
|1:0
|Металлист 1925
|7 октября, суббота
|17:00
|Колос
|0:0
|Ворскла
|7 октября, суббота
|15:00
|ЛНЗ
|0:0
|Александрия
|7 октября, суббота
|13:00
|Днепр-1
|2:0
|Верес
|7 октября, суббота
|00:00
|Заря
|Шахтер
|6 октября, пятница
|15:00
|Полесье
|3:2
|Динамо
Украина. Премьер-лига (2023/2024), 9 тур
|2 октября, понедельник
|17:00
|Днепр-1
|1:0
|Металлист 1925
|1 октября, воскресенье
|19:00
|Динамо
|4:2
|Александрия
|1 октября, воскресенье
|17:00
|Колос
|0:0
|Полесье
|1 октября, воскресенье
|15:00
|Кривбасс
|1:3
|Рух
|1 октября, воскресенье
|13:00
|Минай
|0:1
|Оболонь
|30 сентября, суббота
|19:00
|Черноморец
|0:0
|Заря
|30 сентября, суббота
|17:00
|Шахтер
|1:2
|Ворскла
|30 сентября, суббота
|15:00
|Верес
|0:0
|ЛНЗ
Украина. Премьер-лига (2023/2024), 8 тур
|24 сентября, воскресенье
|17:00
|Металлист 1925
|0:0
|Колос
|24 сентября, воскресенье
|15:00
|Заря
|0:1
|Днепр-1
|23 сентября, суббота
|19:00
|Рух
|1:1
|Шахтер
|23 сентября, суббота
|17:00
|Ворскла
|1:4
|Кривбасс
|23 сентября, суббота
|15:00
|Полесье
|2:1
|Минай
|23 сентября, суббота
|13:00
|ЛНЗ
|2:4
|Динамо
|22 сентября, пятница
|19:00
|Александрия
|1:5
|Черноморец
|22 сентября, пятница
|17:00
|Оболонь
|0:0
|Верес
Украина. Премьер-лига (2023/2024), 7 тур
|18 сентября, понедельник
|17:00
|Динамо
|2:0
|Ворскла
|17 сентября, воскресенье
|17:00
|Кривбасс
|2:1
|Верес
|17 сентября, воскресенье
|15:00
|Днепр-1
|1:1
|Колос
|17 сентября, воскресенье
|13:00
|ЛНЗ
|2:1
|Рух
|16 сентября, суббота
|19:00
|Александрия
|1:1
|Минай
|16 сентября, суббота
|17:00
|Шахтер
|1:0
|Оболонь
|16 сентября, суббота
|15:00
|Черноморец
|1:0
|Полесье
|15 сентября, пятница
|18:30
|Металлист 1925
|2:1
|Заря
Украина. Премьер-лига (2023/2024), 6 тур
|3 сентября, воскресенье
|19:00
|Рух
|1:1
|Металлист 1925
|3 сентября, воскресенье
|17:00
|Колос
|0:3
|Кривбасс
|3 сентября, воскресенье
|13:00
|Днепр-1
|0:0
|ЛНЗ
|2 сентября, суббота
|17:00
|Ворскла
|1:0
|Александрия
|2 сентября, суббота
|15:00
|Полесье
|2:0
|Оболонь
|2 сентября, суббота
|13:00
|Минай
|1:4
|Шахтер
|2 сентября, суббота
|00:00
|Заря
|Динамо
|1 сентября, пятница
|17:00
|Верес
|3:1
|Черноморец
Украина. Премьер-лига (2023/2024), 4 тур
|20 августа, воскресенье
|19:00
|Кривбасс
|3:3
|Шахтер
|20 августа, воскресенье
|17:00
|Черноморец
|3:2
|Динамо
|20 августа, воскресенье
|15:00
|Днепр-1
|1:2
|Оболонь
|19 августа, суббота
|19:00
|Рух
|1:1
|Колос
|19 августа, суббота
|17:00
|Металлист 1925
|1:0
|Минай
|19 августа, суббота
|15:00
|Верес
|1:2
|Ворскла
|18 августа, пятница
|19:00
|Заря
|0:0
|Александрия
|18 августа, пятница
|17:00
|ЛНЗ
|1:2
|Полесье
Украина. Премьер-лига (2023/2024), 2 тур
|6 августа, воскресенье
|19:00
|Рух
|4:1
|Ворскла
|6 августа, воскресенье
|17:00
|Колос
|2:0
|Черноморец
|6 августа, воскресенье
|17:00
|Заря
|1:3
|Кривбасс
|6 августа, воскресенье
|15:00
|Днепр-1
|2:1
|Полесье
|5 августа, суббота
|19:00
|Александрия
|1:0
|Металлист 1925
|5 августа, суббота
|15:00
|Минай
|0:3
|ЛНЗ
|4 августа, пятница
|17:00
|Оболонь
|2:4
|Динамо
|2 августа, среда
|17:00
|Верес
|1:1
|Шахтер
Нет завершенных матчей