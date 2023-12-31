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    Украина. Премьер-лига - результаты

    Cезон:
    Команда:
    Тур/Стадия:
    Украина. Премьер-лига (2023/2024), 17 тур
    11 декабря, понедельник 16:00 Динамо 2:0 Оболонь
    11 декабря, понедельник 15:00 Металлист 1925 0:3 Александрия
    10 декабря, воскресенье 16:00 Черноморец 1:0 Колос
    10 декабря, воскресенье 14:00 Ворскла 1:1 Рух
    9 декабря, суббота 16:00 Кривбасс 2:2 Заря
    9 декабря, суббота 14:00 ЛНЗ Минай
    8 декабря, пятница 18:00 Шахтер 2:0 Верес
    8 декабря, пятница 16:00 Полесье 1:1 Днепр-1
    Украина. Премьер-лига (2023/2024), 3 тур
    7 декабря, четверг 16:00 Динамо 4:2 Металлист 1925
    14 августа, понедельник 17:00 Шахтер 2:1 Александрия
    13 августа, воскресенье 17:00 Кривбасс 2:0 ЛНЗ
    13 августа, воскресенье 15:00 Ворскла 1:2 Заря
    13 августа, воскресенье 13:00 Минай 1:1 Днепр-1
    12 августа, суббота 17:00 Колос 2:0 Верес
    12 августа, суббота 17:00 Полесье 0:1 Рух
    12 августа, суббота 15:00 Черноморец 2:0 Оболонь
    Украина. Премьер-лига (2023/2024), 16 тур
    4 декабря, понедельник 14:00 Заря 0:0 Рух
    3 декабря, воскресенье 18:00 Шахтер 2:0 Металлист 1925
    3 декабря, воскресенье 16:00 Черноморец 1:3 ЛНЗ
    3 декабря, воскресенье 14:00 Минай Динамо
    2 декабря, суббота 18:00 Днепр-1 1:2 Ворскла
    2 декабря, суббота 16:00 Кривбасс 2:1 Александрия
    2 декабря, суббота 14:00 Колос 0:0 Оболонь
    1 декабря, пятница 18:00 Полесье 1:1 Верес
    Украина. Премьер-лига (2023/2024), 15 тур
    27 ноября, понедельник 18:00 Днепр-1 5:2 Черноморец
    26 ноября, воскресенье 16:00 Александрия Оболонь
    26 ноября, воскресенье 16:00 Динамо 2:0 Рух
    25 ноября, суббота 18:00 Ворскла 0:0 ЛНЗ
    25 ноября, суббота 16:00 Верес 4:2 Металлист 1925
    25 ноября, суббота 14:00 Минай 0:1 Кривбасс
    25 ноября, суббота 00:00 Колос Заря
    24 ноября, пятница 20:00 Шахтер 0:0 Полесье
    Украина. Премьер-лига (2023/2024), 14 тур
    12 ноября, воскресенье 20:00 Шахтер 1:3 Днепр-1
    12 ноября, воскресенье 18:00 Черноморец 2:2 Рух
    12 ноября, воскресенье 15:00 Заря 1:2 ЛНЗ
    12 ноября, воскресенье 14:00 Кривбасс 0:2 Динамо
    11 ноября, суббота 18:00 Александрия 1:0 Верес
    11 ноября, суббота 16:00 Полесье 2:1 Металлист 1925
    11 ноября, суббота 14:00 Оболонь 0:1 Ворскла
    10 ноября, пятница 18:00 Колос 2:0 Минай
    Украина. Премьер-лига (2023/2024), 13 тур
    6 ноября, понедельник 20:00 Рух 2:2 Оболонь
    6 ноября, понедельник 18:00 Днепр-1 1:0 Александрия
    6 ноября, понедельник 16:00 Полесье 1:1 Кривбасс
    5 ноября, воскресенье 18:00 Верес 2:1 Заря
    5 ноября, воскресенье 16:00 Металлист 1925 2:1 Черноморец
    5 ноября, воскресенье 14:00 Минай 0:0 Ворскла
    4 ноября, суббота 14:00 ЛНЗ 1:1 Колос
    3 ноября, пятница 18:00 Динамо 0:1 Шахтер
    Украина. Премьер-лига (2023/2024), 5 тур
    1 ноября, среда 19:00 Рух 0:2 Днепр-1
    28 августа, понедельник 17:00 Оболонь 0:0 Кривбасс
    27 августа, воскресенье 17:00 Динамо Верес
    27 августа, воскресенье 17:00 Ворскла 2:1 Черноморец
    27 августа, воскресенье 15:00 Колос 0:2 Шахтер
    27 августа, воскресенье 13:00 Минай 1:1 Заря
    26 августа, суббота 17:00 Александрия 0:3 Полесье
    26 августа, суббота 15:00 ЛНЗ 0:1 Металлист 1925
    Украина. Премьер-лига (2023/2024), 12 тур
    29 октября, воскресенье 16:00 Ворскла 1:1 Металлист 1925
    29 октября, воскресенье 14:00 ЛНЗ 3:0 Оболонь
    29 октября, воскресенье 14:00 Минай 0:0 Верес
    28 октября, суббота 18:00 Рух 0:0 Александрия
    28 октября, суббота 17:00 Черноморец Шахтер
    28 октября, суббота 16:00 Заря 0:1 Полесье
    28 октября, суббота 15:00 Колос 1:1 Динамо
    28 октября, суббота 13:00 Кривбасс 3:0 Днепр-1
    Украина. Премьер-лига (2023/2024), 1 тур
    25 октября, среда 15:00 Ворскла 2:3 Днепр-1
    30 июля, воскресенье 19:00 Александрия 1:0 Кривбасс
    30 июля, воскресенье 17:00 Динамо 4:1 Минай
    30 июля, воскресенье 15:00 ЛНЗ 0:2 Черноморец
    29 июля, суббота 17:00 Металлист 1925 1:2 Шахтер
    29 июля, суббота 15:00 Рух 2:1 Заря
    28 июля, пятница 19:00 Верес 0:2 Полесье
    28 июля, пятница 17:00 Оболонь 0:0 Колос
    Украина. Премьер-лига (2023/2024), 11 тур
    22 октября, воскресенье 17:00 Динамо 0:1 Днепр-1
    22 октября, воскресенье 15:00 Ворскла 0:3 Полесье
    22 октября, воскресенье 13:00 Верес 2:5 Рух
    21 октября, суббота 19:00 Александрия 0:1 Колос
    21 октября, суббота 17:00 Шахтер 3:0 ЛНЗ
    21 октября, суббота 15:00 Черноморец 3:0 Минай
    20 октября, пятница 19:00 Металлист 1925 1:3 Кривбасс
    20 октября, пятница 17:00 Оболонь 2:4 Заря
    Украина. Премьер-лига (2023/2024), 10 тур
    8 октября, воскресенье 17:00 Кривбасс 1:0 Черноморец
    8 октября, воскресенье 15:00 Рух 0:0 Минай
    8 октября, воскресенье 13:00 Оболонь 1:0 Металлист 1925
    7 октября, суббота 17:00 Колос 0:0 Ворскла
    7 октября, суббота 15:00 ЛНЗ 0:0 Александрия
    7 октября, суббота 13:00 Днепр-1 2:0 Верес
    7 октября, суббота 00:00 Заря Шахтер
    6 октября, пятница 15:00 Полесье 3:2 Динамо
    Украина. Премьер-лига (2023/2024), 9 тур
    2 октября, понедельник 17:00 Днепр-1 1:0 Металлист 1925
    1 октября, воскресенье 19:00 Динамо 4:2 Александрия
    1 октября, воскресенье 17:00 Колос 0:0 Полесье
    1 октября, воскресенье 15:00 Кривбасс 1:3 Рух
    1 октября, воскресенье 13:00 Минай 0:1 Оболонь
    30 сентября, суббота 19:00 Черноморец 0:0 Заря
    30 сентября, суббота 17:00 Шахтер 1:2 Ворскла
    30 сентября, суббота 15:00 Верес 0:0 ЛНЗ
    Украина. Премьер-лига (2023/2024), 8 тур
    24 сентября, воскресенье 17:00 Металлист 1925 0:0 Колос
    24 сентября, воскресенье 15:00 Заря 0:1 Днепр-1
    23 сентября, суббота 19:00 Рух 1:1 Шахтер
    23 сентября, суббота 17:00 Ворскла 1:4 Кривбасс
    23 сентября, суббота 15:00 Полесье 2:1 Минай
    23 сентября, суббота 13:00 ЛНЗ 2:4 Динамо
    22 сентября, пятница 19:00 Александрия 1:5 Черноморец
    22 сентября, пятница 17:00 Оболонь 0:0 Верес
    Украина. Премьер-лига (2023/2024), 7 тур
    18 сентября, понедельник 17:00 Динамо 2:0 Ворскла
    17 сентября, воскресенье 17:00 Кривбасс 2:1 Верес
    17 сентября, воскресенье 15:00 Днепр-1 1:1 Колос
    17 сентября, воскресенье 13:00 ЛНЗ 2:1 Рух
    16 сентября, суббота 19:00 Александрия 1:1 Минай
    16 сентября, суббота 17:00 Шахтер 1:0 Оболонь
    16 сентября, суббота 15:00 Черноморец 1:0 Полесье
    15 сентября, пятница 18:30 Металлист 1925 2:1 Заря
    Украина. Премьер-лига (2023/2024), 6 тур
    3 сентября, воскресенье 19:00 Рух 1:1 Металлист 1925
    3 сентября, воскресенье 17:00 Колос 0:3 Кривбасс
    3 сентября, воскресенье 13:00 Днепр-1 0:0 ЛНЗ
    2 сентября, суббота 17:00 Ворскла 1:0 Александрия
    2 сентября, суббота 15:00 Полесье 2:0 Оболонь
    2 сентября, суббота 13:00 Минай 1:4 Шахтер
    2 сентября, суббота 00:00 Заря Динамо
    1 сентября, пятница 17:00 Верес 3:1 Черноморец
    Украина. Премьер-лига (2023/2024), 4 тур
    20 августа, воскресенье 19:00 Кривбасс 3:3 Шахтер
    20 августа, воскресенье 17:00 Черноморец 3:2 Динамо
    20 августа, воскресенье 15:00 Днепр-1 1:2 Оболонь
    19 августа, суббота 19:00 Рух 1:1 Колос
    19 августа, суббота 17:00 Металлист 1925 1:0 Минай
    19 августа, суббота 15:00 Верес 1:2 Ворскла
    18 августа, пятница 19:00 Заря 0:0 Александрия
    18 августа, пятница 17:00 ЛНЗ 1:2 Полесье
    Украина. Премьер-лига (2023/2024), 2 тур
    6 августа, воскресенье 19:00 Рух 4:1 Ворскла
    6 августа, воскресенье 17:00 Колос 2:0 Черноморец
    6 августа, воскресенье 17:00 Заря 1:3 Кривбасс
    6 августа, воскресенье 15:00 Днепр-1 2:1 Полесье
    5 августа, суббота 19:00 Александрия 1:0 Металлист 1925
    5 августа, суббота 15:00 Минай 0:3 ЛНЗ
    4 августа, пятница 17:00 Оболонь 2:4 Динамо
    2 августа, среда 17:00 Верес 1:1 Шахтер
    ...Нет завершенных матчей
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