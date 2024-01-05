январь 2024
февраль 2024
Матчей пока что нет
Италия. Серия А (2023/2024). 24 тур
Кальяри
- : -
Лацио
Не начался
Рома
- : -
Интер
Не начался
Сассуоло
- : -
Торино
Не начался
Италия. Серия А (2023/2024). 24 тур
Фиорентина
- : -
Фрозиноне
Не начался
Болонья
- : -
Лечче
Не начался
Монца
- : -
Верона
Не начался
Дженоа
- : -
Аталанта
Не начался
Милан
- : -
Наполи
Не начался
Италия. Серия А (2023/2024). 24 тур
Ювентус
- : -
Удинезе
Не начался
Италия. Серия А (2023/2024). 21 тур
Болонья
- : -
Фиорентина
Не начался
Италия. Серия А (2023/2024). 25 тур
Торино
- : -
Лечче
Не начался
Интер
- : -
Салернитана
Не начался
Италия. Серия А (2023/2024). 25 тур
Наполи
- : -
Дженоа
Не начался
Верона
- : -
Ювентус
Не начался
Аталанта
- : -
Сассуоло
Не начался
Италия. Серия А (2023/2024). 25 тур
Лацио
- : -
Болонья
Не начался
Эмполи
- : -
Фиорентина
Не начался
Удинезе
- : -
Кальяри
Не начался
Фрозиноне
- : -
Рома
Не начался
Монца
- : -
Милан
Не начался
Италия. Серия А (2023/2024). 21 тур
Торино
- : -
Лацио
Не начался
Италия. Серия А (2023/2024). 26 тур
Болонья
- : -
Верона
Не начался
Италия. Серия А (2023/2024). 26 тур
Сассуоло
- : -
Эмполи
Не начался
Салернитана
- : -
Монца
Не начался
Дженоа
- : -
Удинезе
Не начался
Италия. Серия А (2023/2024). 26 тур
Ювентус
- : -
Фрозиноне
Не начался
Кальяри
- : -
Наполи
Не начался
Лечче
- : -
Интер
Не начался
Милан
- : -
Аталанта
Не начался
Италия. Серия А (2023/2024). 26 тур
Рома
- : -
Торино
Не начался
Фиорентина
- : -
Лацио
Не начался
Италия. Серия А (2023/2024). 21 тур
Сассуоло
- : -
Наполи
Не начался
Интер
- : -
Аталанта
Не начался
Италия. Серия А (2023/2024). 27 тур
Лацио
- : -
Милан
Не начался
Италия. Серия А (2023/2024). 27 тур
Монца
- : -
Рома
Не начался
Торино
- : -
Фиорентина
Не начался
Удинезе
- : -
Салернитана
Не начался
Верона
- : -
Сассуоло
Не начался
Эмполи
- : -
Кальяри
Не начался
Фрозиноне
- : -
Лечче
Не начался
Аталанта
- : -
Болонья
Не начался
Наполи
- : -
Ювентус
Не начался
Италия. Серия А (2023/2024). 27 тур
Интер
- : -
Дженоа
Не начался
Италия. Серия А (2023/2024). 28 тур
Болонья
- : -
Интер
Не начался
Кальяри
- : -
Салернитана
Не начался
Фиорентина
- : -
Рома
Не начался
Дженоа
- : -
Монца
Не начался
Ювентус
- : -
Аталанта
Не начался
Лацио
- : -
Удинезе
Не начался
Лечче
- : -
Верона
Не начался
Милан
- : -
Эмполи
Не начался
Наполи
- : -
Торино
Не начался
Сассуоло
- : -
Фрозиноне
Не начался
Италия. Серия А (2023/2024). 29 тур
Аталанта
- : -
Фиорентина
Не начался
Эмполи
- : -
Болонья
Не начался
Фрозиноне
- : -
Лацио
Не начался
Верона
- : -
Милан
Не начался
Интер
- : -
Наполи
Не начался
Ювентус
- : -
Дженоа
Не начался
Монца
- : -
Кальяри
Не начался
Рома
- : -
Сассуоло
Не начался
Салернитана
- : -
Лечче
Не начался
Удинезе
- : -
Торино
Не начался
Италия. Серия А (2023/2024). 30 тур
Болонья
- : -
Салернитана
Не начался
Кальяри
- : -
Верона
Не начался
Фиорентина
- : -
Милан
Не начался
Дженоа
- : -
Фрозиноне
Не начался
Интер
- : -
Эмполи
Не начался
Лацио
- : -
Ювентус
Не начался
Лечче
- : -
Рома
Не начался
Наполи
- : -
Аталанта
Не начался
Сассуоло
- : -
Удинезе
Не начался
Торино
- : -
Монца
Не начался
Италия. Серия А (2023/2024). 31 тур
Кальяри
- : -
Аталанта
Не начался
Эмполи
- : -
Торино
Не начался
Фрозиноне
- : -
Болонья
Не начался
Верона
- : -
Дженоа
Не начался
Ювентус
- : -
Фиорентина
Не начался
Милан
- : -
Лечче
Не начался
Монца
- : -
Наполи
Не начался
Рома
- : -
Лацио
Не начался
Салернитана
- : -
Сассуоло
Не начался
Удинезе
- : -
Интер
Не начался
Италия. Серия А (2023/2024). 32 тур
Аталанта
- : -
Верона
Не начался
Болонья
- : -
Монца
Не начался
Фиорентина
- : -
Дженоа
Не начался
Интер
- : -
Кальяри
Не начался
Лацио
- : -
Салернитана
Не начался
Лечче
- : -
Эмполи
Не начался
Наполи
- : -
Фрозиноне
Не начался
Сассуоло
- : -
Милан
Не начался
Торино
- : -
Ювентус
Не начался
Удинезе
- : -
Рома
Не начался
Италия. Серия А (2023/2024). 33 тур
Кальяри
- : -
Ювентус
Не начался
Эмполи
- : -
Наполи
Не начался
Дженоа
- : -
Лацио
Не начался
Верона
- : -
Удинезе
Не начался
Милан
- : -
Интер
Не начался
Монца
- : -
Аталанта
Не начался
Рома
- : -
Болонья
Не начался
Салернитана
- : -
Фиорентина
Не начался
Сассуоло
- : -
Лечче
Не начался
Торино
- : -
Фрозиноне
Не начался
Италия. Серия А (2023/2024). 34 тур
Аталанта
- : -
Эмполи
Не начался
Болонья
- : -
Удинезе
Не начался
Фиорентина
- : -
Сассуоло
Не начался
Фрозиноне
- : -
Салернитана
Не начался
Дженоа
- : -
Кальяри
Не начался
Интер
- : -
Торино
Не начался
Ювентус
- : -
Милан
Не начался
Лацио
- : -
Верона
Не начался
Лечче
- : -
Монца
Не начался
Наполи
- : -
Рома
Не начался
Италия. Серия А (2023/2024). 35 тур
Кальяри
- : -
Лечче
Не начался
Эмполи
- : -
Фрозиноне
Не начался
Верона
- : -
Фиорентина
Не начался
Милан
- : -
Дженоа
Не начался
Монца
- : -
Лацио
Не начался
Рома
- : -
Ювентус
Не начался
Салернитана
- : -
Аталанта
Не начался
Сассуоло
- : -
Интер
Не начался
Торино
- : -
Болонья
Не начался
Удинезе
- : -
Наполи
Не начался
Италия. Серия А (2023/2024). 36 тур
Аталанта
- : -
Рома
Не начался
Фиорентина
- : -
Монца
Не начался
Фрозиноне
- : -
Интер
Не начался
Дженоа
- : -
Сассуоло
Не начался
Верона
- : -
Торино
Не начался
Ювентус
- : -
Салернитана
Не начался
Лацио
- : -
Эмполи
Не начался
Лечче
- : -
Удинезе
Не начался
Милан
- : -
Кальяри
Не начался
Наполи
- : -
Болонья
Не начался
Италия. Серия А (2023/2024). 37 тур
Болонья
- : -
Ювентус
Не начался
Фиорентина
- : -
Наполи
Не начался
Интер
- : -
Лацио
Не начался
Лечче
- : -
Аталанта
Не начался
Монца
- : -
Фрозиноне
Не начался
Рома
- : -
Дженоа
Не начался
Салернитана
- : -
Верона
Не начался
Сассуоло
- : -
Кальяри
Не начался
Торино
- : -
Милан
Не начался
Удинезе
- : -
Эмполи
Не начался
Италия. Серия А (2023/2024). 38 тур
Аталанта
- : -
Торино
Не начался
Кальяри
- : -
Фиорентина
Не начался
Эмполи
- : -
Рома
Не начался
Фрозиноне
- : -
Удинезе
Не начался
Дженоа
- : -
Болонья
Не начался
Верона
- : -
Интер
Не начался
Ювентус
- : -
Монца
Не начался
Лацио
- : -
Сассуоло
Не начался
Милан
- : -
Салернитана
Не начался
Наполи
- : -
Лечче
Не начался