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Футбол онлайн - Италия. Серия А

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Матчей пока что нет
Италия. Серия А (2023/2024). 24 тур Таблица
Сегодня, 17:00
Кальяри
- : -
Лацио
Не начался
П1
3.7
Х
3.25
П2
2.18
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Сегодня, 20:00
Рома
- : -
Интер
Не начался
П1
4.6
Х
3.6
П2
1.88
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Сегодня, 22:45
Сассуоло
- : -
Торино
Не начался
П1
3.25
Х
3.3
П2
2.35
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Италия. Серия А (2023/2024). 24 тур Таблица
11 февраля, 14:30
Фиорентина
- : -
Фрозиноне
Не начался
П1
1.55
Х
4.4
П2
6.3
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11 февраля, 17:00
Болонья
- : -
Лечче
Не начался
П1
1.7
Х
3.7
П2
5.7
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11 февраля, 17:00
Монца
- : -
Верона
Не начался
П1
2.1
Х
3.3
П2
3.9
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11 февраля, 20:00
Дженоа
- : -
Аталанта
Не начался
П1
3.95
Х
3.3
П2
2.1
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11 февраля, 22:45
Милан
- : -
Наполи
Не начался
П1
1.95
Х
3.75
П2
3.95
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Италия. Серия А (2023/2024). 24 тур Таблица
12 февраля, 22:45
Ювентус
- : -
Удинезе
Не начался
П1
1.4
Х
4.4
П2
8.5
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Италия. Серия А (2023/2024). 21 тур Таблица
14 февраля, 21:00
Болонья
- : -
Фиорентина
Не начался
П1
2.35
Х
3.2
П2
3.15
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Италия. Серия А (2023/2024). 25 тур Таблица
16 февраля, 21:00
Торино
- : -
Лечче
Не начался
П1
1.7
Х
3.5
П2
5.5
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16 февраля, 23:00
Интер
- : -
Салернитана
Не начался
П1
1.17
Х
7.9
П2
15
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Италия. Серия А (2023/2024). 25 тур Таблица
17 февраля, 17:00
Наполи
- : -
Дженоа
Не начался
П1
1.57
Х
3.95
П2
6.2
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17 февраля, 20:00
Верона
- : -
Ювентус
Не начался
П1
5.8
Х
3.7
П2
1.65
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17 февраля, 22:45
Аталанта
- : -
Сассуоло
Не начался
П1
1.38
Х
5.2
П2
7.4
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Италия. Серия А (2023/2024). 25 тур Таблица
18 февраля, 14:30
Лацио
- : -
Болонья
Не начался
П1
2.03
Х
3.25
П2
3.95
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18 февраля, 17:00
Эмполи
- : -
Фиорентина
Не начался
П1
3.65
Х
3.45
П2
2.05
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18 февраля, 17:00
Удинезе
- : -
Кальяри
Не начался
П1
2.08
Х
3.55
П2
3.45
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18 февраля, 20:00
Фрозиноне
- : -
Рома
Не начался
П1
3.9
Х
3.75
П2
1.9
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18 февраля, 22:45
Монца
- : -
Милан
Не начался
П1
4.3
Х
3.8
П2
1.8
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Италия. Серия А (2023/2024). 21 тур Таблица
22 февраля, 22:45
Торино
- : -
Лацио
Не начался
Италия. Серия А (2023/2024). 26 тур Таблица
23 февраля, 22:45
Болонья
- : -
Верона
Не начался
Италия. Серия А (2023/2024). 26 тур Таблица
24 февраля, 17:00
Сассуоло
- : -
Эмполи
Не начался
24 февраля, 20:00
Салернитана
- : -
Монца
Не начался
24 февраля, 22:45
Дженоа
- : -
Удинезе
Не начался
Италия. Серия А (2023/2024). 26 тур Таблица
25 февраля, 14:30
Ювентус
- : -
Фрозиноне
Не начался
25 февраля, 17:00
Кальяри
- : -
Наполи
Не начался
25 февраля, 20:00
Лечче
- : -
Интер
Не начался
25 февраля, 22:45
Милан
- : -
Аталанта
Не начался
Италия. Серия А (2023/2024). 26 тур Таблица
26 февраля, 20:30
Рома
- : -
Торино
Не начался
26 февраля, 22:45
Фиорентина
- : -
Лацио
Не начался
Италия. Серия А (2023/2024). 21 тур Таблица
28 февраля, 20:00
Сассуоло
- : -
Наполи
Не начался
28 февраля, 22:45
Интер
- : -
Аталанта
Не начался
Италия. Серия А (2023/2024). 27 тур Таблица
1 марта, 22:45
Лацио
- : -
Милан
Не начался
Италия. Серия А (2023/2024). 27 тур Таблица
3 марта, 00:00
Монца
- : -
Рома
Не начался
3 марта, 00:00
Торино
- : -
Фиорентина
Не начался
3 марта, 00:00
Удинезе
- : -
Салернитана
Не начался
3 марта, 14:30
Верона
- : -
Сассуоло
Не начался
3 марта, 17:00
Эмполи
- : -
Кальяри
Не начался
3 марта, 17:00
Фрозиноне
- : -
Лечче
Не начался
3 марта, 20:00
Аталанта
- : -
Болонья
Не начался
3 марта, 22:45
Наполи
- : -
Ювентус
Не начался
Италия. Серия А (2023/2024). 27 тур Таблица
4 марта, 22:45
Интер
- : -
Дженоа
Не начался
Италия. Серия А (2023/2024). 28 тур Таблица
10 марта, 00:00
Болонья
- : -
Интер
Не начался
10 марта, 00:00
Кальяри
- : -
Салернитана
Не начался
10 марта, 00:00
Фиорентина
- : -
Рома
Не начался
10 марта, 00:00
Дженоа
- : -
Монца
Не начался
10 марта, 00:00
Ювентус
- : -
Аталанта
Не начался
10 марта, 00:00
Лацио
- : -
Удинезе
Не начался
10 марта, 00:00
Лечче
- : -
Верона
Не начался
10 марта, 00:00
Милан
- : -
Эмполи
Не начался
10 марта, 00:00
Наполи
- : -
Торино
Не начался
10 марта, 00:00
Сассуоло
- : -
Фрозиноне
Не начался
Италия. Серия А (2023/2024). 29 тур Таблица
17 марта, 00:00
Аталанта
- : -
Фиорентина
Не начался
17 марта, 00:00
Эмполи
- : -
Болонья
Не начался
17 марта, 00:00
Фрозиноне
- : -
Лацио
Не начался
17 марта, 00:00
Верона
- : -
Милан
Не начался
17 марта, 00:00
Интер
- : -
Наполи
Не начался
17 марта, 00:00
Ювентус
- : -
Дженоа
Не начался
17 марта, 00:00
Монца
- : -
Кальяри
Не начался
17 марта, 00:00
Рома
- : -
Сассуоло
Не начался
17 марта, 00:00
Салернитана
- : -
Лечче
Не начался
17 марта, 00:00
Удинезе
- : -
Торино
Не начался
Италия. Серия А (2023/2024). 30 тур Таблица
30 марта, 00:00
Болонья
- : -
Салернитана
Не начался
30 марта, 00:00
Кальяри
- : -
Верона
Не начался
30 марта, 00:00
Фиорентина
- : -
Милан
Не начался
30 марта, 00:00
Дженоа
- : -
Фрозиноне
Не начался
30 марта, 00:00
Интер
- : -
Эмполи
Не начался
30 марта, 00:00
Лацио
- : -
Ювентус
Не начался
30 марта, 00:00
Лечче
- : -
Рома
Не начался
30 марта, 00:00
Наполи
- : -
Аталанта
Не начался
30 марта, 00:00
Сассуоло
- : -
Удинезе
Не начался
30 марта, 00:00
Торино
- : -
Монца
Не начался
Италия. Серия А (2023/2024). 31 тур Таблица
7 апреля, 00:00
Кальяри
- : -
Аталанта
Не начался
7 апреля, 00:00
Эмполи
- : -
Торино
Не начался
7 апреля, 00:00
Фрозиноне
- : -
Болонья
Не начался
7 апреля, 00:00
Верона
- : -
Дженоа
Не начался
7 апреля, 00:00
Ювентус
- : -
Фиорентина
Не начался
7 апреля, 00:00
Милан
- : -
Лечче
Не начался
7 апреля, 00:00
Монца
- : -
Наполи
Не начался
7 апреля, 00:00
Рома
- : -
Лацио
Не начался
7 апреля, 00:00
Салернитана
- : -
Сассуоло
Не начался
7 апреля, 00:00
Удинезе
- : -
Интер
Не начался
Италия. Серия А (2023/2024). 32 тур Таблица
14 апреля, 00:00
Аталанта
- : -
Верона
Не начался
14 апреля, 00:00
Болонья
- : -
Монца
Не начался
14 апреля, 00:00
Фиорентина
- : -
Дженоа
Не начался
14 апреля, 00:00
Интер
- : -
Кальяри
Не начался
14 апреля, 00:00
Лацио
- : -
Салернитана
Не начался
14 апреля, 00:00
Лечче
- : -
Эмполи
Не начался
14 апреля, 00:00
Наполи
- : -
Фрозиноне
Не начался
14 апреля, 00:00
Сассуоло
- : -
Милан
Не начался
14 апреля, 00:00
Торино
- : -
Ювентус
Не начался
14 апреля, 00:00
Удинезе
- : -
Рома
Не начался
Италия. Серия А (2023/2024). 33 тур Таблица
21 апреля, 00:00
Кальяри
- : -
Ювентус
Не начался
21 апреля, 00:00
Эмполи
- : -
Наполи
Не начался
21 апреля, 00:00
Дженоа
- : -
Лацио
Не начался
21 апреля, 00:00
Верона
- : -
Удинезе
Не начался
21 апреля, 00:00
Милан
- : -
Интер
Не начался
21 апреля, 00:00
Монца
- : -
Аталанта
Не начался
21 апреля, 00:00
Рома
- : -
Болонья
Не начался
21 апреля, 00:00
Салернитана
- : -
Фиорентина
Не начался
21 апреля, 00:00
Сассуоло
- : -
Лечче
Не начался
21 апреля, 00:00
Торино
- : -
Фрозиноне
Не начался
Италия. Серия А (2023/2024). 34 тур Таблица
28 апреля, 00:00
Аталанта
- : -
Эмполи
Не начался
28 апреля, 00:00
Болонья
- : -
Удинезе
Не начался
28 апреля, 00:00
Фиорентина
- : -
Сассуоло
Не начался
28 апреля, 00:00
Фрозиноне
- : -
Салернитана
Не начался
28 апреля, 00:00
Дженоа
- : -
Кальяри
Не начался
28 апреля, 00:00
Интер
- : -
Торино
Не начался
28 апреля, 00:00
Ювентус
- : -
Милан
Не начался
28 апреля, 00:00
Лацио
- : -
Верона
Не начался
28 апреля, 00:00
Лечче
- : -
Монца
Не начался
28 апреля, 00:00
Наполи
- : -
Рома
Не начался
Италия. Серия А (2023/2024). 35 тур Таблица
5 мая, 00:00
Кальяри
- : -
Лечче
Не начался
5 мая, 00:00
Эмполи
- : -
Фрозиноне
Не начался
5 мая, 00:00
Верона
- : -
Фиорентина
Не начался
5 мая, 00:00
Милан
- : -
Дженоа
Не начался
5 мая, 00:00
Монца
- : -
Лацио
Не начался
5 мая, 00:00
Рома
- : -
Ювентус
Не начался
5 мая, 00:00
Салернитана
- : -
Аталанта
Не начался
5 мая, 00:00
Сассуоло
- : -
Интер
Не начался
5 мая, 00:00
Торино
- : -
Болонья
Не начался
5 мая, 00:00
Удинезе
- : -
Наполи
Не начался
Италия. Серия А (2023/2024). 36 тур Таблица
12 мая, 00:00
Аталанта
- : -
Рома
Не начался
12 мая, 00:00
Фиорентина
- : -
Монца
Не начался
12 мая, 00:00
Фрозиноне
- : -
Интер
Не начался
12 мая, 00:00
Дженоа
- : -
Сассуоло
Не начался
12 мая, 00:00
Верона
- : -
Торино
Не начался
12 мая, 00:00
Ювентус
- : -
Салернитана
Не начался
12 мая, 00:00
Лацио
- : -
Эмполи
Не начался
12 мая, 00:00
Лечче
- : -
Удинезе
Не начался
12 мая, 00:00
Милан
- : -
Кальяри
Не начался
12 мая, 00:00
Наполи
- : -
Болонья
Не начался
Италия. Серия А (2023/2024). 37 тур Таблица
19 мая, 00:00
Болонья
- : -
Ювентус
Не начался
19 мая, 00:00
Фиорентина
- : -
Наполи
Не начался
19 мая, 00:00
Интер
- : -
Лацио
Не начался
19 мая, 00:00
Лечче
- : -
Аталанта
Не начался
19 мая, 00:00
Монца
- : -
Фрозиноне
Не начался
19 мая, 00:00
Рома
- : -
Дженоа
Не начался
19 мая, 00:00
Салернитана
- : -
Верона
Не начался
19 мая, 00:00
Сассуоло
- : -
Кальяри
Не начался
19 мая, 00:00
Торино
- : -
Милан
Не начался
19 мая, 00:00
Удинезе
- : -
Эмполи
Не начался
Италия. Серия А (2023/2024). 38 тур Таблица
26 мая, 00:00
Аталанта
- : -
Торино
Не начался
26 мая, 00:00
Кальяри
- : -
Фиорентина
Не начался
26 мая, 00:00
Эмполи
- : -
Рома
Не начался
26 мая, 00:00
Фрозиноне
- : -
Удинезе
Не начался
26 мая, 00:00
Дженоа
- : -
Болонья
Не начался
26 мая, 00:00
Верона
- : -
Интер
Не начался
26 мая, 00:00
Ювентус
- : -
Монца
Не начался
26 мая, 00:00
Лацио
- : -
Сассуоло
Не начался
26 мая, 00:00
Милан
- : -
Салернитана
Не начался
26 мая, 00:00
Наполи
- : -
Лечче
Не начался
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