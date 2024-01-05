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Италия. Серия А (2023/2024). 21 тур Таблица Торино - : - Лацио Не начался

Италия. Серия А (2023/2024). 26 тур Таблица Болонья - : - Верона Не начался

Италия. Серия А (2023/2024). 26 тур Таблица Сассуоло - : - Эмполи Не начался Салернитана - : - Монца Не начался Дженоа - : - Удинезе Не начался

Италия. Серия А (2023/2024). 26 тур Таблица Ювентус - : - Фрозиноне Не начался Кальяри - : - Наполи Не начался Лечче - : - Интер Не начался Милан - : - Аталанта Не начался

Италия. Серия А (2023/2024). 26 тур Таблица Рома - : - Торино Не начался Фиорентина - : - Лацио Не начался

Италия. Серия А (2023/2024). 21 тур Таблица Сассуоло - : - Наполи Не начался Интер - : - Аталанта Не начался

Италия. Серия А (2023/2024). 27 тур Таблица Лацио - : - Милан Не начался

Италия. Серия А (2023/2024). 27 тур Таблица Монца - : - Рома Не начался Торино - : - Фиорентина Не начался Удинезе - : - Салернитана Не начался Верона - : - Сассуоло Не начался Эмполи - : - Кальяри Не начался Фрозиноне - : - Лечче Не начался Аталанта - : - Болонья Не начался Наполи - : - Ювентус Не начался

Италия. Серия А (2023/2024). 27 тур Таблица Интер - : - Дженоа Не начался

Италия. Серия А (2023/2024). 28 тур Таблица Болонья - : - Интер Не начался Кальяри - : - Салернитана Не начался Фиорентина - : - Рома Не начался Дженоа - : - Монца Не начался Ювентус - : - Аталанта Не начался Лацио - : - Удинезе Не начался Лечче - : - Верона Не начался Милан - : - Эмполи Не начался Наполи - : - Торино Не начался Сассуоло - : - Фрозиноне Не начался

Италия. Серия А (2023/2024). 29 тур Таблица Аталанта - : - Фиорентина Не начался Эмполи - : - Болонья Не начался Фрозиноне - : - Лацио Не начался Верона - : - Милан Не начался Интер - : - Наполи Не начался Ювентус - : - Дженоа Не начался Монца - : - Кальяри Не начался Рома - : - Сассуоло Не начался Салернитана - : - Лечче Не начался Удинезе - : - Торино Не начался

Италия. Серия А (2023/2024). 30 тур Таблица Болонья - : - Салернитана Не начался Кальяри - : - Верона Не начался Фиорентина - : - Милан Не начался Дженоа - : - Фрозиноне Не начался Интер - : - Эмполи Не начался Лацио - : - Ювентус Не начался Лечче - : - Рома Не начался Наполи - : - Аталанта Не начался Сассуоло - : - Удинезе Не начался Торино - : - Монца Не начался

Италия. Серия А (2023/2024). 31 тур Таблица Кальяри - : - Аталанта Не начался Эмполи - : - Торино Не начался Фрозиноне - : - Болонья Не начался Верона - : - Дженоа Не начался Ювентус - : - Фиорентина Не начался Милан - : - Лечче Не начался Монца - : - Наполи Не начался Рома - : - Лацио Не начался Салернитана - : - Сассуоло Не начался Удинезе - : - Интер Не начался

Италия. Серия А (2023/2024). 32 тур Таблица Аталанта - : - Верона Не начался Болонья - : - Монца Не начался Фиорентина - : - Дженоа Не начался Интер - : - Кальяри Не начался Лацио - : - Салернитана Не начался Лечче - : - Эмполи Не начался Наполи - : - Фрозиноне Не начался Сассуоло - : - Милан Не начался Торино - : - Ювентус Не начался Удинезе - : - Рома Не начался

Италия. Серия А (2023/2024). 33 тур Таблица Кальяри - : - Ювентус Не начался Эмполи - : - Наполи Не начался Дженоа - : - Лацио Не начался Верона - : - Удинезе Не начался Милан - : - Интер Не начался Монца - : - Аталанта Не начался Рома - : - Болонья Не начался Салернитана - : - Фиорентина Не начался Сассуоло - : - Лечче Не начался Торино - : - Фрозиноне Не начался

Италия. Серия А (2023/2024). 34 тур Таблица Аталанта - : - Эмполи Не начался Болонья - : - Удинезе Не начался Фиорентина - : - Сассуоло Не начался Фрозиноне - : - Салернитана Не начался Дженоа - : - Кальяри Не начался Интер - : - Торино Не начался Ювентус - : - Милан Не начался Лацио - : - Верона Не начался Лечче - : - Монца Не начался Наполи - : - Рома Не начался

Италия. Серия А (2023/2024). 35 тур Таблица Кальяри - : - Лечче Не начался Эмполи - : - Фрозиноне Не начался Верона - : - Фиорентина Не начался Милан - : - Дженоа Не начался Монца - : - Лацио Не начался Рома - : - Ювентус Не начался Салернитана - : - Аталанта Не начался Сассуоло - : - Интер Не начался Торино - : - Болонья Не начался Удинезе - : - Наполи Не начался

Италия. Серия А (2023/2024). 36 тур Таблица Аталанта - : - Рома Не начался Фиорентина - : - Монца Не начался Фрозиноне - : - Интер Не начался Дженоа - : - Сассуоло Не начался Верона - : - Торино Не начался Ювентус - : - Салернитана Не начался Лацио - : - Эмполи Не начался Лечче - : - Удинезе Не начался Милан - : - Кальяри Не начался Наполи - : - Болонья Не начался

Италия. Серия А (2023/2024). 37 тур Таблица Болонья - : - Ювентус Не начался Фиорентина - : - Наполи Не начался Интер - : - Лацио Не начался Лечче - : - Аталанта Не начался Монца - : - Фрозиноне Не начался Рома - : - Дженоа Не начался Салернитана - : - Верона Не начался Сассуоло - : - Кальяри Не начался Торино - : - Милан Не начался Удинезе - : - Эмполи Не начался