Бразилия ждала победы в этом турнире 64 года. Яшин и Месси выиграли его с первого раза. Уже догадались, о чем речь?
Соревнования, в которых очень давно не участвовали российские футболисты.
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|О
|1
|Краснодар-2
|18
|9
|6
|3
|27:20
|33
|2
|Уфа
|18
|9
|4
|5
|23:10
|31
|3
|Ротор
|18
|7
|7
|4
|21:17
|28
|4
|Муром
|18
|6
|6
|6
|24:26
|24
|5
|Велес
|18
|6
|6
|6
|16:21
|24
|6
|Чайка
|18
|6
|5
|7
|23:21
|23
|7
|Волга Ул
|18
|6
|5
|7
|15:18
|23
|8
|Иртыш
|18
|6
|5
|7
|15:15
|23
|9
|Динамо Бр
|18
|6
|4
|8
|18:22
|22
|10
|Спартак Кс
|18
|3
|4
|11
|13:25
|13