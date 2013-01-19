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Вторая Лига А «Золото»
Команды
Алания
€ 2 млн
Алания
Владикавказ
Вторая Лига А «Золото»
Стадион:
Спартак
Сайт:
http://www.fcalania.com/
Тренер:
Дмитрий Фомин
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Расписание
Таблица
Названа причина конфликта игроков «Алании» с болельщиками команды
31 августа
Видео
Игроки «Алании» едва не подрались со своими болельщиками
31 августа
3
Фото
Воспитанник ЦСКА, выступавший за молодежную сборную, перешел в клуб из Беларуси
28 августа
Фото
Клуб РПЛ продал участника ЧМ-2026
28 августа
Фото
Воспитанник «Краснодара», от которого отказалось «Торпедо», нашел новый клуб
26 августа
Андронов отреагировал на мнения, что «Спартак-Нальчик» и «Алания» сыграли кубковый договорняк
14 августа
1
«Спартак-Нальчик» совершил безумный камбэк в Кубке России
13 августа
5
Трансляция
«Спартак-Нальчик» – «Алания»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 августа 2026
13 августа
«Спартак Нальчик» – «Алания»: кто победит в матче 2-го раунда FONBET Кубка России 2026/2027
12 августа
Фото
«Динамо» отдало вратаря в аренду
11 августа
Стало известно, какие российские клубы хотели подписать Хусанова из Узбекистана
8 июля
2
В группе «Серебро» Второй лиги вновь осталось только 8 команд
25 июня
Клуб Канчельскиса победил в группе Второй лиги, «Амкар» упустил шанс на повышение
14 июня
«Тюмень» – «Алания»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.95
13 июня
Чемпион России добился повышения в классе
11 июня
«Алания» – «Амкар»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.57
5 июня
«Алания» – «Динамо» Ставрополь: прогноз и ставки на матч Второй лиги А 1 апреля 2026 с коэффициентом 1.55
31 марта
Раскрыта сумма, которую «Химки» заплатили судье за победу над «Аланией»
6 марта
5
«Алания» назначила нового тренера вместо Гогниева
4 марта
Игрок «Краснодара» откроет бесплатную академию
1 марта
6
Фото
«Алания» уволила Гогниева за сутки до старта сезона
27 февраля
2
Заявление «Алании» на фоне информации о скорой гибели
21 января
2
В «Алании» критическая ситуация: подробности
19 января
5
«Спартак» подписал нового вратаря
19 января
13
Макрон отреагировал на смерть экс-тренера «Алании»
14 января
Тренер, работавший с «Аланией» в РПЛ, умер в 72 года
12 января
«Алания» – «Ленинградец»: прогноз и ставки на матч 16 ноября 2025 с коэффициентом 1.72
2025.11.15 09:51
«Текстильщик» – «Алания»: прогноз и ставки на матч 9 ноября 2025 с коэффициентом 1.83
2025.11.08 10:59
Чемпион России вылетел 2-й раз за полгода
2025.11.02 17:45
«Сибирь» – «Алания»: прогноз и ставки на матч 25 октября 2025 с коэффициентом 1.75
2025.10.24 11:47
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