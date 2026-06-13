14 июня 2026 года в рамках 18-го тура России Второй лиги А встретятся «Тюмень» и «Алания».

«Тюмень»

Тюменский клуб занимает седьмое место в турнирной таблице (23 очка после 18 туров). Команда переживает глубокий кризис: пять последних матчей без побед. При этом по ходу сезона «Тюмень» является самой результативной командой лиги (31 гол в 18 матчах), но в последнее время атака полностью остановилась – всего два гола за пять игр (0.40 в среднем). Оборона также действует ненадeжно: пропущено девять голов за тот же период (1.80 в среднем), причeм клуб пропускает в десяти из двенадцати последних матчей. В прошлом туре тюменцы уступили «Кубани» на выезде (0:1).

«Алания»

Владикавказский клуб располагается на третьем месте (25 очков после 17 туров). Команда также не может победить в трeх последних матчах, однако стабильно забивает в пяти последних встречах. В атаке «Алания» действует достаточно эффективно – 1.20 гола в среднем за пять игр (шесть голов в пяти встречах). Оборона пропускает 1.40 в среднем, причeм клуб пропускает в трeх последних матчах. В прошлом туре была зафиксирована ничья с «Амкаром» (1:1). История личных встреч складывается в пользу гостей: в трeх последних очных матчах «Алания» забивала «Тюмени».

Факты о командах

«Тюмень»

7-е место, 23 очка, лучший бомбардир: Владлен Бабаев (8)

За 5 матчей: 0.40 забито, 1.80 пропущено

5 матчей без побед

Пропускают в 10 из 12 матчей

«Алания»

3-е место, 25 очков, лучший бомбардир: Махач Абдулхамидов (9)

За 5 матчей: 1.20 забито, 1.40 пропущено

Забивают в 5 последних матчах

Пропускают в 3 последних матчах

Прогноз на матч «Тюмень» – «Алания»

«Тюмень» находится в глубокой яме: команда не побеждает уже пять матчей и практически не забивает. «Алания» хотя и не выигрывает, но стабильно отличается. Учитывая, что хозяева пропускают в большинстве встреч, гости имеют хорошие шансы как минимум не проиграть. При этом низкая результативность «Тюмени» и невысокая средняя результативность «Алании» в последних матчах делают ставку на низкой тотал вполне обоснованной.

Рекомендованные ставки