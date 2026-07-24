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«Акрон» – «Зенит»: кто победит в матче 1 тура РПЛ 2026/2027

24 июля 2026 9:55
Акрон - Зенит
25 июл. 2026, суббота 16:15 | Россия. Премьер-лига, 1 тур
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1.95
Победа «Зенита» с форой (-1.5)
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Матч 1 тура Российской Премьер-Лиги между «Акроном» и «Зенитом» пройдет 25 июля 2026 года в Самаре на стадионе «Самара Арена». Хозяева подходят к старту сезона в кризисной форме – три поражения в последних турах РПЛ и пропущенные голы в семи последних матчах. Гости, напротив, являются безоговорочным фаворитом: «Зенит» не проигрывает в 14 последних матчах, побеждает в четырех последних турах РПЛ и забивает в 11 встречах подряд. Сможет ли «Акрон» прервать свою неудачную серию и оказать сопротивление действующему чемпиону на своем поле, или «Зенит» продолжит свое доминирование и уверенно начнет защиту титула? Кто окажется сильнее в этом очевидно неравном противостоянии и почему матч обещает быть односторонним?

Кто победит в матче

«Акрон» подходит к игре с серьезными проблемами: команда проиграла в трех последних матчах РПЛ и пропускает в семи последних встречах подряд. В атаке хозяева действуют скромно – 1.20 гола в среднем за матч, а оборона не выглядит надежной: 1.40 пропущенных гола за игру. Лучший бомбардир – Олег Дмитриев, забивший пять мячей в 22 матчах прошлого сезона, но его результативность вряд ли сможет изменить общий расклад. Домашняя поддержка в Самаре может помочь, но против такого соперника, как «Зенит», этого явно недостаточно. В очных встречах с петербуржцами «Акрон» имеет лишь одну ничью и три поражения, а «Зенит» забивает в шести последних матчах против этого соперника, что говорит о полном доминировании гостей.

«Зенит» выглядит абсолютным фаворитом, и статистика это подтверждает. Команда не проигрывает в 14 последних матчах во всех турнирах, побеждает в четырех последних турах РПЛ и забивает в 11 матчах подряд. В атаке сине-бело-голубые действуют результативно – 2.00 гола в среднем за матч, а оборона надежна: 1.00 пропущенный гол за игру. В предсезонных матчах «Зенит» уверенно переиграл «Црвену Звезду» (3:1) и «Нефтчи Фергана» (4:1), а в Суперкубке России одержал победу над «Спартаком» в серии пенальти (1:1, 4:2), что подтверждает высокую готовность команды. Лучший бомбардир – Матео Кассьерра, забивший 18 мячей в 31 матче прошлого сезона, и его дуэль с защитой «Акрона» выглядит однозначно в пользу нападающего.

С учетом всех факторов победа «Зенита» с разницей в два и более гола является безальтернативным исходом. «Акрон» слишком слаб как в атаке, так и в обороне, чтобы конкурировать с командой, которая доминирует в чемпионате и находится в отличной форме. «Зенит» наверняка забьет минимум два-три мяча, а надежная защита гостей вряд ли позволит хозяевам отличиться.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях «Зенит» имеет подавляющее преимущество: команда забивает в шести последних матчах против «Акрона» и в последней встрече разгромила соперника со счетом 5:0. Текущая форма «Зенита» (14 матчей без поражений) и «Акрона» (три поражения в РПЛ) только усиливают это преимущество. Пропущенные голы «Акрона» в семи последних матчах подряд указывают на то, что хозяева вряд ли смогут сдержать атаку чемпиона.

Личные встречи
17% (1)
33% (2)
50% (3)
5
Забитых мячей
15
0.83
В среднем за матч
2.5
2:1
Крупнейшая победа
5:1
Самый результативный матч:  5:1
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Зенит
2 : 0
06.12.2025
Акрон
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Акрон
1 : 1
04.10.2025
Зенит
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Зенит
1 : 2
07.12.2024
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
0 : 5
18.10.2024
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Зенит
5 : 1
02.10.2024
Акрон
Россия. Кубок, 3 тур
Акрон
1 : 1
27.08.2024
Зенит
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Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Не сыграют
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Акрон
32
Игнат Тереховский
ВР
21
Роберто Фернандес
ЛЗ
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
19
Марат Бокоев
ЦЗ
2
Йомар Роча
ПЗ
23
Кристиян Бистрович
ЦП
5
Алекса Джурасович
ЦП
15
Стефан Лончар
ЦП
71
Дмитрий Пестряков
ЦФ
22
Арсений Дмитриев
ЦФ
11
Беншимоль
ЦФ
Главный тренер
Срджан Благоевич
Зенит
16
Денис Адамов
ВР
66
Роман Вега
ЛЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
33
Нино
ЦЗ
6
Ваня Дркушич
ПЗ
31
Густаво Мантуан
ЦП
10
Максим Глушенков
ЦП
20
Педро
ЦП
5
Вильмар Барриос
ЦП
8
Вендел
ЦП
7
Александр Соболев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
4-3-3
32
Тереховский
21
Фернандес
26
Эсковаль
19
Бокоев
2
Роча
23
Бистрович
5
Джурасович
15
Лончар
11
Беншимоль
22
Дмитриев
71
Пестряков
4-5-1
16
Адамов
6
Дркушич
78
Дивеев
33
Нино
66
Вега
31
Мантуан
20
Педро
5
Барриос
8
Вендел
10
Глушенков
7
Соболев
Остались в запасе
Акрон
Зенит
Главный тренер
Срджан Благоевич
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Срджан Благоевич
Главный тренер
Сергей Семак
Акрон
Под вопросом
Дмитрий Пестряков
АП
Зенит
Точно не сыграют
Вадим Шилов
ЛФ

Прогноз на победителя

Мы ожидаем уверенной победы «Зенита» с разницей как минимум в два мяча над «Акроном» в матче 1 тура РПЛ. Хозяева находятся в кризисе и не могут составить конкуренцию команде, которая доминирует в чемпионате и находится в отличной форме. «Зенит» стабильно забивает и надежно действует в обороне, тогда как «Акрон» пропускает в семи матчах подряд и не побеждает в трех последних турах. Ставка на победу «Зенита» с форой (-1.5) за 1.95 выглядит логичной и соответствует нашему прогнозу. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1 тура между «Акроном» и «Зенитом» состоится 25 июля 2026 года в Самаре на стадионе «Самара Арена» и начнется в 16:15 по московскому времени. Матч будет транслировать Матч Премьер.

«Акрон» – «Зенит»: смотреть онлайн

1.95
Победа «Зенита» с форой (-1.5)
Сделать ставку
Автор: Рассказов Михаил
Россия. Премьер-лига Зенит Акрон
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