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Команды
Зенит
Нино
€ 10 млн
Нино
Зенит
10 апреля 1997 (29), Ресифи
#33 | Защитник
188 см
Бразилия
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Трансферы
10 самых подешевевших игроков РПЛ
23 сентября
4
Стало известно, кого «Зенит» предлагал «Монако» в обмен на Головина
12 августа
4
Нино честно ответил на вопрос о продлении контракта с «Зенитом»
12 августа
«Зенит» предложил новый контракт основному защитнику
12 августа
7
Гурцкая: «Зенит» пытается продать Энрике, но его не берут»
5 августа
8
Аршавин сказал, останется ли Нино в «Зените»
28 июля
3
Видео
Зенитовец Нино дал интервью на русском языке
25 июля
14
Нино не перейдет из «Зенита» в бразильский клуб
1 июля
6
«Зенит» нацелился на защитника с 2 матчами за сборную Бразилии
25 июня
5
Фото
Зенитовец Нино приехал на тренировку с учебником по русскому языку
23 июня
8
В «Флуминенсе» рассчитывают на уступки «Зенита» по трансферу Нино
12 июня
Подробности переговоров «Зенита» и «Флу» по Нино
7 июня
9
«Флуминенсе» сделал главной трансферной целью игрока «Зенита»
2 июня
2
Символическая сборная сезона РПЛ от Карпа
30 мая
2
Бразилец из «Зенита» может стать одноклубником Захаряна
27 мая
2
«Зенит» потребовал 20 миллионов за защитника
20 мая
6
Реакция Нино на попадание двух игроков «Зенита» в состав сборной Бразилии на ЧМ-2026
19 мая
Нино объяснил, почему может уйти из «Зенита»
18 мая
12
Аршавин: «Игра «Краснодара» смотрелась лучше, чем у «Зенита»
18 мая
8
Орлов определил игрока «Зенита», прибавившего благодаря Дивееву
5 мая
1
Подробности переговоров «Зенита» и «Палмейраса» о продаже Нино
30 апреля
Стало известно, кто из бразильцев «Зенита» лучше всех говорит на русском
28 апреля
1
Видео
Соболева сравнили с Холандом
27 апреля
6
Нино оценил свои шансы сыграть за Бразилию на чемпионате мира
27 апреля
1
Орлов выделил двух футболистов «Зенита» по итогам матча с «Краснодаром»
13 апреля
13
«Палмейрас» уверен в покупке защитника «Зенита»
4 апреля
Анчелотти следит за клубом РПЛ
29 марта
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«Зенит» летом выставит на трансфер трех бразильцев
26 марта
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Зенитовец Нино удивил выбором будущей профессии
25 марта
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«Зенит» может лишиться двух бразильцев сразу
16 марта
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