Анчелотти следит за клубом РПЛ

Защитник «Зенита» Нино высказался о желании попасть в сборную Бразилии.

– Как оцените игру Дугласа Сантоса и Луиса Энрике за сборную Бразилии?

– Всегда болеем за них, когда они выступают за сборную. У них хорошие шансы закрепиться в национальной команде. Они представляют не только себя, но и достойно представляют «Зенит». Думаю, они попадут в заявку на чемпионат мира и достойно там выступят.

– Есть ли у вас желание попасть в сборную?

– Безусловно. Мечта любого игрока – защищать цвета своей сборной. У меня был этот опыт, и он разжигает еще больше желания вернуться. У меня не было никаких контактов с Карло Анчелотти, но знаю, что он следит за нашим клубом. Моя задача – помогать «Зениту» и показывать максимум. Буду делать все от себя зависящее здесь и буду мечтать о сборной.