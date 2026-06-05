Инвестор ЦСКА прокомментировал решение оставить Игдисамова

Алексей Репик, инвестор ЦСКА, высказался о решении сохранить главного тренера Дмитрия Игдисамова.

«Мне всегда приятно, когда очень вежливые и тонкие специалисты растут дома. И это здорово, что у нас есть возможность увидеть их результаты! Я очень надеюсь, что Дмитрий, который является сильным тактиком, сможет добавить команде адаптивности и интеллекта в игру.

Он стал главным тренером и сформировал вокруг себя сильный тренерский штаб: как они все вместе справятся – мы, болельщики, можем только сидеть и надеяться, ждать, рассчитывать и верить, что всe получится без сбоев и команда нигде не забуксует.

Поэтому после первых туров я с удовольствием скажу вам, что вот как здорово, что все мои желания и надежды оправдались. А если нет, то скажу: «А теперь, ребята, будем терпеть и ждать ещe чуть-чуть, пока всe образуется».

Но надеюсь, что у него получится всe и сразу, потому что всe равно же костяк ЦСКА – это те люди, которые понимают, кто такой наш главный тренер и как с ним работать. И, честно говоря, даже последний наш матч в прошлом сезоне с «Локомотивом» меня лично вдохновил», – сказал Репик.