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Инвестор ЦСКА прокомментировал решение оставить Игдисамова

Сегодня, 16:47
2

Алексей Репик, инвестор ЦСКА, высказался о решении сохранить главного тренера Дмитрия Игдисамова.

«Мне всегда приятно, когда очень вежливые и тонкие специалисты растут дома. И это здорово, что у нас есть возможность увидеть их результаты! Я очень надеюсь, что Дмитрий, который является сильным тактиком, сможет добавить команде адаптивности и интеллекта в игру.

Он стал главным тренером и сформировал вокруг себя сильный тренерский штаб: как они все вместе справятся – мы, болельщики, можем только сидеть и надеяться, ждать, рассчитывать и верить, что всe получится без сбоев и команда нигде не забуксует.

Поэтому после первых туров я с удовольствием скажу вам, что вот как здорово, что все мои желания и надежды оправдались. А если нет, то скажу: «А теперь, ребята, будем терпеть и ждать ещe чуть-чуть, пока всe образуется».

Но надеюсь, что у него получится всe и сразу, потому что всe равно же костяк ЦСКА – это те люди, которые понимают, кто такой наш главный тренер и как с ним работать. И, честно говоря, даже последний наш матч в прошлом сезоне с «Локомотивом» меня лично вдохновил», – сказал Репик.

  • 39-летний специалист возглавил армейцев 4 мая вместо уволенного Фабио Челестини.
  • При нем команда проиграла «Спартаку» (0:1) в кубковом дерби, а также победила «Пари НН» (2:1) и «Локомотив» (3:1) в РПЛ.
  • С Игдисамовым заключили контракт по схеме «2+2».

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Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Игдисамов Дмитрий
Комментарии (2)
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САДЫЧОК
1780672632
Что ты несёшь инвестор?! Какой он тактик? Опыта набирался во дворах или молодежных соревнованиях? А, чем хуже Игнашевич или Березуцкий? Лжецы все эти инвесторы, Гинеры и т. д.
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ALEX ML
1780674933
И только в бане Галя поняла, почему ресторан был бесплатным. И тут типа того
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