Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Роналду показал необычное видео с Джорджиной в бикини

Вчера, 22:20

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал видео, где он находится под водой в бассейне с прозрачной стеклянной стенкой и показывает два пальца.

Также в кадре появляется невеста футболиста Джорджина Родригес в черном бикини. Она проплывает под водой вдоль стеклянной стены бассейна.

Необычный ролик был снят 19 июля, в день финала ЧМ-2026 Испания – Аргентина (1:0).

Благодаря прозрачной боковой панели создается эффект большого аквариума: происходящее под водой полностью видно снаружи, из-за чего ролик выглядит необычно.

  • На ЧМ-2026 41-летний Роналду провел 5 матчей, забил 3 гола.
  • Срок его контракта с «Аль-Насром» рассчитан до 30 июня 2027 года.

Игры чемпионата мира-2026 – в прямом эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе

Еще по теме:
Над Роналду пошутили во время празднования победы сборной Испании на ЧМ 1
Роналду лайкнул пост с обвинениями ФИФА в помощи сборной Аргентины 10
Трамп ответил на вопрос, кто сильнее – Месси или Роналду 2
Источник: Спортс''
Саудовская Аравия. Премьер-лига Чемпионат мира Аль-Наср Роналду Криштиану
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
В РФС прокомментировали информацию о трансферном бане для всех российских клубов
00:46
1
Фото⚡ «Челси» объявил о рекордном трансфере за 117 миллионов
00:05
1
Смородская поставила крест на «Спартаке» в новом сезоне
Вчера, 23:50
1
Трамп: «Мы только что провели самый успешный чемпионат мира в истории»
Вчера, 23:36
1
Ямаль отказался от предложения получить Bugatti от чеченского блогера
Вчера, 23:27
2
Радимов назвал две команды, которые будут бороться за чемпионство в РПЛ
Вчера, 23:00
1
ВидеоРоналду показал необычное видео с Джорджиной в бикини
Вчера, 22:20
«Краснодар» может приобрести вингера сборной Уругвая
Вчера, 22:09
ЦСКА озвучил сумму для продажи Гонду
Вчера, 21:56
4
«Барселона» может подписать 32-летнего защитника сборной Испании
Вчера, 21:47
Все новости
Все новости
ВидеоРоналду показал необычное видео с Джорджиной в бикини
Вчера, 22:20
Клуб, вылетевший из АПЛ, продаст игрока сборной Нидерландов за 80 миллионов
Вчера, 19:46
1
Фото«Аякс» купил бразильца, которым интересовались «Зенит», «Спартак» и ЦСКА
18 июля
Раскрыт новый клуб Малкома
18 июля
4
Саудовский клуб решил разорвать контракт с Малкомом
18 июля
13
Мостовой призвал игрока сборной России уехать в Саудовскую Аравию
17 июля
2
ВидеоСперцян спел бразильскую песню на посвящении в «Аль-Ахли»
15 июля
8
Жирков – о трансфере «Краснодара»: «Плохо скажется на уровне РПЛ»
15 июля
Гурцкая раскрыл, почему Сперцян перешел в «Аль-Ахли» вместо «Комо»
15 июля
3
Саудовский клуб готовит предложение Кейну
14 июля
3
Экс-зенитовец не хочет возвращаться в клуб Роналду
14 июля
1
У клуба Роналду финансовые проблемы
13 июля
5
Тюкавин ответил на предложение от «Аль-Ахли», куда ушел Сперцян
13 июля
2
Новичок «Краснодара» оценил потерю Сперцяна
13 июля
1
Раскрыта страна, куда летом может переехать Головин
12 июля
3
Карпукас: «Мотивация Сперцяна в «Аль-Ахли» – явно не мечта выиграть азиатскую ЛЧ»
12 июля
3
Дзюба высказался о трансфере в Саудовскую Аравию
11 июля
2
Сперцян забил дебютный гол за «Аль-Ахли»
11 июля
1
Мнение Кругового об отъезде Сперцяна в Саудовскую Аравию
10 июля
3
Моуринью хочет подписать в «Реал» 33-летнего хорвата
10 июля
2
В «Краснодаре» сказали, ищут ли замену Сперцяну
10 июля
Дзюба рассказал, как отказался от трансфера в Саудовскую Аравию
10 июля
Названо условие для трансфера Малкома в «Зенит»
9 июля
4
Сперцян обратился к болельщикам нового клуба
9 июля
5
Мамаев объяснил трансфер Сперцяна в саудовский клуб
9 июля
1
Сперцян выбрал игровой номер в «Аль-Ахли»
8 июля
1
ФотоСперцян прокомментировал переход в «Аль-Ахли»
8 июля
3
ФотоСперцян прибыл в расположение нового клуба и провел тренировку
8 июля
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+