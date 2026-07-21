Роналду показал необычное видео с Джорджиной в бикини

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал видео, где он находится под водой в бассейне с прозрачной стеклянной стенкой и показывает два пальца.

Также в кадре появляется невеста футболиста Джорджина Родригес в черном бикини. Она проплывает под водой вдоль стеклянной стены бассейна.

Необычный ролик был снят 19 июля, в день финала ЧМ-2026 Испания – Аргентина (1:0).

Благодаря прозрачной боковой панели создается эффект большого аквариума: происходящее под водой полностью видно снаружи, из-за чего ролик выглядит необычно.

На ЧМ-2026 41-летний Роналду провел 5 матчей, забил 3 гола.

Срок его контракта с «Аль-Насром» рассчитан до 30 июня 2027 года.

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