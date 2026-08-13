Сперцян забил в дебютном матче за «Аль-Ахли»

Бывший капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян отличился в первой же игре в составе «Аль-Ахли».

Полузащитник открыл счет на 25-й минуте матча стартового тура чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Дирии».

Он поразил ворота из пределов штрафной площадки и эмоционально отпраздновал дебютный гол.