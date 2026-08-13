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Сперцян забил в дебютном матче за «Аль-Ахли»

13 августа, 21:44
3

Бывший капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян отличился в первой же игре в составе «Аль-Ахли».

Полузащитник открыл счет на 25-й минуте матча стартового тура чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Дирии».

Он поразил ворота из пределов штрафной площадки и эмоционально отпраздновал дебютный гол.

  • «Аль-Ахли» заплатил за Сперцяна 21,9 миллиона евро (25 млн долларов).
  • Игрок сборной Армении будет зарабатывать в новом клубе 6 млн евро в год без учета бонусов.
  • 26-летний Сперцян – воспитанник «Краснодара».
  • Он забил 58 голов и сделал 44 ассиста в 185 матчах за главную команду «быков».

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Источник: «Бомбардир»
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Ахли Аль-Дирия Сперцян Эдуард
Комментарии (3)
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Krasnodar 123
1786647812
Молодец Эдик !!! Продолжай в том же духе!
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odessakmv
1786670979
молодец ара, не то что другой ара (ну который в Мароккании прозябает)
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edw7777
1786694965
Молоток!!! Очень рад, что у нас есть такие ребята.
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