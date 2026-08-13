Сперцян забил в дебютном матче за «Аль-Ахли»

Бывший капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян отличился в первой же игре в составе «Аль-Ахли».
Полузащитник открыл счет на 25-й минуте матча стартового тура чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Дирии».
Он поразил ворота из пределов штрафной площадки и эмоционально отпраздновал дебютный гол.
- «Аль-Ахли» заплатил за Сперцяна 21,9 миллиона евро (25 млн долларов).
- Игрок сборной Армении будет зарабатывать в новом клубе 6 млн евро в год без учета бонусов.
- 26-летний Сперцян – воспитанник «Краснодара».
- Он забил 58 голов и сделал 44 ассиста в 185 матчах за главную команду «быков».
Источник: «Бомбардир»