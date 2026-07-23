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  • «Аль-Хиляль» нацелился на действующего обладателя «Золотого мяча»

«Аль-Хиляль» нацелился на действующего обладателя «Золотого мяча»

23 июля, 22:07

«Аль-Хиляль» начал переговоры о переходе вингера «ПСЖ» Усмана Дембеле. Об этом сообщил инсайдер Саша Тавольери в соцсетях.

По информации источника, саудовский клуб рассматривает 27-летнего француза в качестве главной трансферной цели на лето. Представители «Аль-Хиляля» уже вступили в диалог с парижанами.

  • Дембеле присоединился к «ПСЖ» летом 2023 года, перейдя из «Барселоны».
  • Действующий контракт вингера с французским клубом рассчитан до 2028 года.
  • В составе сборной Франции Дембеле стал чемпионом мира в 2018 году и серебряным призером чемпионата мира-2022.

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Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Саудовская Аравия. Премьер-лига ПСЖ Аль-Хиляль Дембеле Усман
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