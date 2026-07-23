«Аль-Хиляль» нацелился на действующего обладателя «Золотого мяча»

«Аль-Хиляль» начал переговоры о переходе вингера «ПСЖ» Усмана Дембеле. Об этом сообщил инсайдер Саша Тавольери в соцсетях.
По информации источника, саудовский клуб рассматривает 27-летнего француза в качестве главной трансферной цели на лето. Представители «Аль-Хиляля» уже вступили в диалог с парижанами.
- Дембеле присоединился к «ПСЖ» летом 2023 года, перейдя из «Барселоны».
- Действующий контракт вингера с французским клубом рассчитан до 2028 года.
- В составе сборной Франции Дембеле стал чемпионом мира в 2018 году и серебряным призером чемпионата мира-2022.
Источник: «Бомбардир»