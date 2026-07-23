«Аль-Хиляль» нацелился на действующего обладателя «Золотого мяча»

«Аль-Хиляль» начал переговоры о переходе вингера «ПСЖ» Усмана Дембеле. Об этом сообщил инсайдер Саша Тавольери в соцсетях.

По информации источника, саудовский клуб рассматривает 27-летнего француза в качестве главной трансферной цели на лето. Представители «Аль-Хиляля» уже вступили в диалог с парижанами.