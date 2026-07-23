Жена Сафонова рассказала о подготовке мужа к сезону в «ПСЖ»

Марина Кондратюк, жена вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова, сообщила, что голкипер вернулся в Париж и приступил к подготовке к новому сезону.

«Мой муж заговорил на французском, а значит мы вернулись на базу.

Уже завтра утром в кампусе он продолжит цикл персональных тренировок, которые начал 10 дней назад в Москве», – написала Кондратюк 22 июля.