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Жена Сафонова рассказала о подготовке мужа к сезону в «ПСЖ»

Сегодня, 10:26
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Марина Кондратюк, жена вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова, сообщила, что голкипер вернулся в Париж и приступил к подготовке к новому сезону.

«Мой муж заговорил на французском, а значит мы вернулись на базу.

Уже завтра утром в кампусе он продолжит цикл персональных тренировок, которые начал 10 дней назад в Москве», – написала Кондратюк 22 июля.

  • 27-летний Сафонов провел в минувшем сезоне 27 матчей за «ПСЖ», пропустил 28 голов, сыграл на ноль в 12 встречах.
  • Он завоевал 8 трофеев за два сезона в составе парижан.

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Источник: телеграм-канал «Привет, это Марина»
Франция. Лига 1 ПСЖ Сафонов Матвей
Комментарии (1)
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baskinchwew
1784792392
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