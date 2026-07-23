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Генич высказался о сроках увольнения Игдисамова

Сегодня, 09:03
5

Комментатор Константин Генич считает, что главного тренера ЦСКА Дмитрия Игдисамова могут уволить в этом году.

– ЦСКА играл [на сборах] и с «Локомотивом», и сейчас с «Динамо», кто был на этой игре и смотрел трансляцию… ну, блин, так нельзя играть, как играл ЦСКА. Они в первые 20 минут пустили три [мяча], а в первом тайме четыре и горели 0:4. Так тяжеловато в сезон входить. Мне кажется, Игдисамов до сих про не разобрался с тройкой: Обляков, Кисляк, Баринов.

– До нового года уберут Игдисамова?

– Думаю, да.

  • ЦСКА утвердил 40-летнего Игдисамова на посту главного тренера 1 июня. Контракт с ним заключен на два года с опцией продления на два сезона.
  • С 4 мая он был назначен исполняющим обязанности главного тренера красно-синих после увольнения швейцарца Фабио Челестини.
  • В системе ЦСКА Игдисамов работает с 2019 года, в марте 2026-го он вошел в тренерский штаб главной команды.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи ЦСКА Динамо Игдисамов Дмитрий Генич Константин
Комментарии (5)
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АК 68
1784788266
Тянуть не будут,если в первых играх что-то пойдёт не так, к 4-ому туру уволят.
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АЛЕКС 58
1784788601
Убирать нужно Баринова а не тренера. Зачем его челюсти вообще брали? Он не вписывается в игру армейцев. С его приходом всё развалилось.
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Интерес
1784789912
Первым поедет домой новый герой и властитель умов "народа" и Гнидича-Карседо.
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baskinchwew
1784792417
Мужики, кто любит ставить. Не верьте всяким каналам в телеге и т.д. Потеряете деньги. Есть отличный 14-летний сервис. В яндексе ищите по фразе – «СОТКА прогноз». На МАТЧ ТВ про них сюжет был. Прогнозы играют до победы!
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Garrincha58
1784796102
Когда же тебя уберут из информационного поля хотелось пораньше до Нового года, как то не хочется ждать
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