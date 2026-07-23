Генич высказался о сроках увольнения Игдисамова

Комментатор Константин Генич считает, что главного тренера ЦСКА Дмитрия Игдисамова могут уволить в этом году.
– ЦСКА играл [на сборах] и с «Локомотивом», и сейчас с «Динамо», кто был на этой игре и смотрел трансляцию… ну, блин, так нельзя играть, как играл ЦСКА. Они в первые 20 минут пустили три [мяча], а в первом тайме четыре и горели 0:4. Так тяжеловато в сезон входить. Мне кажется, Игдисамов до сих про не разобрался с тройкой: Обляков, Кисляк, Баринов.
– До нового года уберут Игдисамова?
– Думаю, да.
- ЦСКА утвердил 40-летнего Игдисамова на посту главного тренера 1 июня. Контракт с ним заключен на два года с опцией продления на два сезона.
- С 4 мая он был назначен исполняющим обязанности главного тренера красно-синих после увольнения швейцарца Фабио Челестини.
- В системе ЦСКА Игдисамов работает с 2019 года, в марте 2026-го он вошел в тренерский штаб главной команды.
Источник: «Чемпионат»