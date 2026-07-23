Генич высказался о сроках увольнения Игдисамова

Комментатор Константин Генич считает, что главного тренера ЦСКА Дмитрия Игдисамова могут уволить в этом году.

– ЦСКА играл [на сборах] и с «Локомотивом», и сейчас с «Динамо», кто был на этой игре и смотрел трансляцию… ну, блин, так нельзя играть, как играл ЦСКА. Они в первые 20 минут пустили три [мяча], а в первом тайме четыре и горели 0:4. Так тяжеловато в сезон входить. Мне кажется, Игдисамов до сих про не разобрался с тройкой: Обляков, Кисляк, Баринов.

– До нового года уберут Игдисамова?

– Думаю, да.