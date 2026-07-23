«Зенит» предложил 5 миллионов за игрока «Локомотива»

«Зенит» вновь хочет подписать полузащитника «Локомотива» Артема Карпукаса.
Как пишет инсайдер Иван Карпов, петербургский клуб предложил за 24-летнего россиянина 5 миллионов евро.
Ранее появилась информация, что «Зенит» вышел из переговорного процесса с «Локо» по приобретению Карпукаса, посчитав, что он не стоит 4,5 миллиона, которые за него требовал московский клуб.
- Срок контракта Карпукаса с «Локомотивом» рассчитан до середины 2027 года.
- В прошлом сезоне 24-летний хавбек провел за красно-зеленых 35 матчей, забил 2 гола, сделал 2 ассиста.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 7 миллионов евро.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова