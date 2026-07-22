Ожидания Семина от сезона РПЛ

Бывший тренер «Локомотива», сборной России Юрий Семин поделился ожиданиями от нового сезона РПЛ.

«От нового сезона снова жду серьезную конкуренцию за чемпионство. Я даже не сомневаюсь в этом. Есть сильные «Краснодар» и «Зенит», но остальные топ-клубы сильно не отстают. «Динамо» начнет с новым тренером и сильным составом. Их можно спокойно считать претендентами даже на первое место. Они не просто так решили вернуть тренера, с которым ранее был определенный успех.

Свои высокие цели должны быть у «Локомотива» и ЦСКА. Первые после третьего места сохранили почти весь состав. Молодые игроки должны были стать более готовыми к подобным задачам. А у ЦСКА сейчас подготовительный этап. Пока у них нет побед, но уровень игроков очевидно очень высокий. Те же Кисляк и Глебов должны играть еще сильнее.

«Спартак» в матче за Суперкубок показал очень хороший футбол. Они уже давно обязаны быть в чемпионской гонке, а возможно и ее победителями. Есть ощущение, что сейчас они на правильном пути. Этот сезон вообще может быть для них переломным. Просто игрокам нужно быть поспокойнее. Они могут быть выше «Зенита», если направят свои эмоции исключительно на футбольные задачи», – сказал Семин.