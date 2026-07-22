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Винисиус изменил внешность

Сегодня, 16:48
2

Винисиус Жуниор, нападающий мадридского «Реала», перенес операцию по коррекции подбородка.

26-летний бразилец прошел процедуру гармонизации подбородка в клинике в Гоясе после вылета сборной Бразилии с чемпионата мира.

  • На чемпионате мира Бразилия вылетела в 1/16 финала, уступив Норвегии. Винисиус забил 4 мяча в 5 матчах турнира.
  • Винисиус выступает за «Реал» с лета 2018 года, его контракт рассчитан до лета 2027 года. В составе мадридского клуба он стал трехкратным чемпионом Испании и двукратным победителем Лиги чемпионов.
  • В 2024 году форвард получил награду лучшему футболисту сезона по версии ФИФА.

Коллаж телеграм-канала «Первый спорт»

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Источник: Portal Leo Dias
Испания. Примера Бразилия. Серия А Реал Винисиус
Комментарии (2)
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qzma
1784729596
кто нибудь скажет ему, что он все равно остался черным?
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...уефан
1784729802
...лопатой бы, совковой! Тыльной стороной...
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