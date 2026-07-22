Винисиус изменил внешность

Винисиус Жуниор, нападающий мадридского «Реала», перенес операцию по коррекции подбородка.

26-летний бразилец прошел процедуру гармонизации подбородка в клинике в Гоясе после вылета сборной Бразилии с чемпионата мира.

На чемпионате мира Бразилия вылетела в 1/16 финала, уступив Норвегии. Винисиус забил 4 мяча в 5 матчах турнира.

Винисиус выступает за «Реал» с лета 2018 года, его контракт рассчитан до лета 2027 года. В составе мадридского клуба он стал трехкратным чемпионом Испании и двукратным победителем Лиги чемпионов.

В 2024 году форвард получил награду лучшему футболисту сезона по версии ФИФА.

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