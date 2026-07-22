Нигматуллин не согласен с решением ФИФА по лучшему игроку ЧМ-2026

Бывший игрок сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал выбор лучшего футболиста чемпионата мира-2026.

«Лучшим игроком ЧМ-2026 в итоге признали Родри. Он и вправду хорош. Связующее звено между обороной и атакой, в каждом матче выполняет сумасшедший объем работы. О таких говорят – хребет команды. Статистика тоже за капитана испанцев – по количеству отборов и точных передач ему на турнире нет равных.

Но если бы решение зависело от меня, я бы наградил Лионеля Месси. К сожалению, на финал его уже не хватило. Но затащил-то он туда Аргентину фактически в одиночку! По влиянию на игру команды с ним на чемпионате мира никто близко не сравнится. Восемь забитых мячей, четыре голевые передачи. И это в 39 лет!» – написал Нигматуллин.