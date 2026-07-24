ЦСКА пропустил от «Балтики» на 34-й секунде

Нападающий калининградской «Балтики» Чинонзо Оффор поразил ворота ЦСКА на 35-й секунде матча 1-го тура РПЛ сезона-2026/27.

Встреча проходит в Москве на «ВЭБ Арене». Главный арбитр – Иван Абросимов из Санкт-Петербурга. К середине первого тайма «Балтика» ведет со счетом 1:0.