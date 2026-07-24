Талалаев прокомментировал поражение «Балтики» от ЦСКА, обвинив своих игроков

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о матче 1-го тура РПЛ против ЦСКА (1:2).

ЦСКА пропустил на 1-й минуте, но затем забил два гола.

Москвичи возглавили таблицу.

«Балтика» как минимум до завтра будет последней.

«Очень плохой первый тайм. Забили гол, стали оборонять результат. В перерыве поговорили. Очень хороший второй тайм. Забили еще пару голов. Жалко, что было вне игры. Если у нас Оффор забивает трешку, значит, мы просто волшебники. Вся команда. Благодарю ребят. Хороший матч по качеству. Что могли, то сделали.

Все видели, что без наших лидеров мы заняли весной в прошлом чемпионате пятое место с конца. Всем было понятно, что нам нужно усиление в среднюю линию и нападение. На совете директоров обсуждалось, что будут приобретены футболисты на позицию Ильи Петрова, альтернативы в атаку. Мы понимаем, что Хиль еще достаточно долго будет восстанавливаться. Нам нужны были эти опции. Деньги были выделены. К сожалению, пока вы видели наше усиление. Поспелов и Никитин, всe, что могли, они делали. Я поблагодарил ребят, они очень хорошо стараются, играют выше, чем их максимум.

Что не понравилось? Психология, пропал голод у футболистов. Во всех пропущенных голах взрослые игроки не доиграли свои моменты», – сказал Талалаев.