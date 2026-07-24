24-летний судья-дебютант РПЛ: «Главный на поле – арбитр; ни футболисты, ни тренеры»

Дебютант РПЛ, судья Матвей Заика выразил свое мнение о месте судьи на поле.
«Главный на поле – судья. Ни футболисты, ни тренеры. Я управляю процессом и руководством игрой. Неважно, молодой это игрок или опытный футболист – он должен понимать, как со мной взаимодействовать.
В первую очередь должно быть уважение. Если есть уважение с их стороны, будет уважение и с моей», – сказал Заика.
Изначально эти слова были опубликованы в интервью Заики официальному сайту РФС, однако позже они были удалены. Их успел сохранить эксперт «Спорт-Экспресса» по судейству Александр Бобров.
- Заика назначен на матч 1-го тура РПЛ «Динамо» – «Крылья Советов».
- Игра состоится 25 июля в Москве.
- Старт сезона РПЛ – 24 июля, сегодня.
Источник: телеграм-канал Александра Боброва