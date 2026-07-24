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  • 24-летний судья-дебютант РПЛ: «Главный на поле – арбитр; ни футболисты, ни тренеры»

24-летний судья-дебютант РПЛ: «Главный на поле – арбитр; ни футболисты, ни тренеры»

Сегодня, 18:33
5

Дебютант РПЛ, судья Матвей Заика выразил свое мнение о месте судьи на поле.

«Главный на поле – судья. Ни футболисты, ни тренеры. Я управляю процессом и руководством игрой. Неважно, молодой это игрок или опытный футболист – он должен понимать, как со мной взаимодействовать.

В первую очередь должно быть уважение. Если есть уважение с их стороны, будет уважение и с моей», – сказал Заика.

Изначально эти слова были опубликованы в интервью Заики официальному сайту РФС, однако позже они были удалены. Их успел сохранить эксперт «Спорт-Экспресса» по судейству Александр Бобров.

  • Заика назначен на матч 1-го тура РПЛ «Динамо»«Крылья Советов».
  • Игра состоится 25 июля в Москве.
  • Старт сезона РПЛ – 24 июля, сегодня.

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Источник: телеграм-канал Александра Боброва
Россия. Премьер-лига
Комментарии (5)
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...уефан
1784908263
...Зайка-Матвей. Посмотрим-посмотрим...
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Цугундeр
1784909285
)) Вот так. Без шума, пыли или крика. Но на арене ВТБ словил пи.ды Заика... ------------ ЗЫ А Мажич совсем охренел. Скоро Плющенко судить поставит, хотя у мелкого не такая дебильная рожа..
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FWSPM
1784909317
карточку в гаспрем банке завел уже? если нет то беги скорее а то сезонные бонусы потеряешь! управляющий)))
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kvm
1784911266
Зайку бросила хозяйка — Под дождем остался зайка. Со скамейки слезть не мог, Весь до ниточки промок.
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rash1959
1784911728
Наберут по объявлению.. А потом они становятся карасями-хукуянами и прочей тварью
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