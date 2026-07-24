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  • Аршавин оценил попытку «Спартака» переиграть матч с «Зенитом»

Аршавин оценил попытку «Спартака» переиграть матч с «Зенитом»

24 июля, 16:32
12

Бывший капитан «Зенита» Андрей Аршавин отреагировал на решение КДК РФС отклонить просьбу «Спартака» о переигровке суперкубкового матча.

– Удавалось следить за нашим футболом?

– Сложно, все-таки разные полюса. Но видел результат Суперкубка.

– «Спартак» пытался добиться переигровки матча с «Зенитом»...

– Думаю, это было невозможно.

  • «Спартак» просил о переигровке Суперкубка из-за отмены жребия перед серией пенальти.
  • Клуб посчитал, что регламент был нарушен, а фанаты прекратили бросать бутылки, когда нападающий «Зенита» Александр Соболев «перестал провоцировать».
  • «Зенит» победил «Спартак» в серии пенальти.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Суперкубок России Спартак Зенит Аршавин Андрей
Комментарии (12)
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...уефан
1784900281
...да, ни кто и не предполагал, ни какой переигровки. Нужен был информационный шум о прецеденте, и не более того. Чистой воды профилактическая работа перед началом чемпионата...
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Лицом_на_клаве
1784900447
Надо было спартаку играть до последнего, а не руками на 95 минуте в своей штрафной. Да и бить пенальти надо было точнее и Максимке хоть раз отбить. А не ныть неделю.
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Strig
1784901160
ас конечно гонит часто но здесь верно
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Дубина
1784901307
ЗПРФ!!! капченные)))
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NewLife
1784901824
Из соображений безопасности всем чиновникам рфс теперь запрещено появляться на играх Спартака без бронежилета😆
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vvv123
1785009978
Переиграть или проиграть?
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