Аршавин оценил попытку «Спартака» переиграть матч с «Зенитом»

Бывший капитан «Зенита» Андрей Аршавин отреагировал на решение КДК РФС отклонить просьбу «Спартака» о переигровке суперкубкового матча.
– Удавалось следить за нашим футболом?
– Сложно, все-таки разные полюса. Но видел результат Суперкубка.
– «Спартак» пытался добиться переигровки матча с «Зенитом»...
– Думаю, это было невозможно.
- «Спартак» просил о переигровке Суперкубка из-за отмены жребия перед серией пенальти.
- Клуб посчитал, что регламент был нарушен, а фанаты прекратили бросать бутылки, когда нападающий «Зенита» Александр Соболев «перестал провоцировать».
- «Зенит» победил «Спартак» в серии пенальти.
Источник: «Спорт-Экспресс»