В «Спартаке» объяснили, почему команда не ушла с поля в матче с «Зенитом»

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао ответил на вопрос, почему красно-белые не покинули поле после решений судей в матча за Суперкубок России с «Зенитом» (1:1, по пенальти 2:4).

«Никогда не поддержу команду, которая уходит с поля в знак протеста. Это не по-футбольному. Неважно, что происходит. Мы – «Спартак», мы должны биться до конца при любых обстоятельствах. Если кто-то думает иначе, что ж…

Если РФС, судьи и ребята на ВАР не хотят нас уважать, это тоже их выбор. Но мы должны своим примером показывать, что уважаем игру и болельщиков. Должны показывать свой класс. Таково моe мнение. При этом не хотим замалчивать проблему, потому и обсуждаем еe сейчас», – сказал Кахигао.