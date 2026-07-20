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  • В «Спартаке» объяснили, почему команда не ушла с поля в матче с «Зенитом»

В «Спартаке» объяснили, почему команда не ушла с поля в матче с «Зенитом»

Вчера, 16:42
24

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао ответил на вопрос, почему красно-белые не покинули поле после решений судей в матча за Суперкубок России с «Зенитом» (1:1, по пенальти 2:4).

«Никогда не поддержу команду, которая уходит с поля в знак протеста. Это не по-футбольному. Неважно, что происходит. Мы – «Спартак», мы должны биться до конца при любых обстоятельствах. Если кто-то думает иначе, что ж…

Если РФС, судьи и ребята на ВАР не хотят нас уважать, это тоже их выбор. Но мы должны своим примером показывать, что уважаем игру и болельщиков. Должны показывать свой класс. Таково моe мнение. При этом не хотим замалчивать проблему, потому и обсуждаем еe сейчас», – сказал Кахигао.

  • Голы в матче забили Кристофер Мартинс у «Спартака» на 25-й минуте и Александр Соболев у «Зенита» с пенальти на 90+8-й. Соболев также реализовал последний удар в серии послематчевых 11-метровых.
  • Перед серией пенальти без жребия было принято решение бить пенальти в ворота, за которыми находились болельщики «Зенита». До этого болельщики «Спартака» кидали бутылки в Соболева.
  • Главным судьей матча был Евгений Буланов.
  • После игры спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао попросил РФС избавить команду от назначений на ее матчи Сергея Карасева. В Суперкубке он был арбитром ВАР.

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Источник: «Чемпионат»
Суперкубок России Спартак Зенит Кахигао Франсис Карасев Сергей Буланов Евгений
Комментарии (24)
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Хулиганин
1784556689
А где же карась будет харчеваться? Без газовых подачек лысому кирдык.
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R_a_i_n
1784557013
Позорный газпрём, кули тут поделать.
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Semenycch
1784557052
Оскорбленные разумными решениями рефери ничтожества пыжатся и пытаются сделать из мухи слона! Типа они могли уйти с поля? Да скатертью дорога! Эти ничтожества ни выигрывать, ни проигрывать не умеют!
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Цугундeр
1784558113
По слухам(неподтверждённым) суперскаут привёл в "Арсенал" Ван Перси, Джаку, Фабрегаса и даже САМОГО Аршавина.)) " В Спартак КахиГ-о подписал сЛивая за 18,7 млн и Солари за 10 ,Жедсона за 20 и Самошникова за 4 ), + бесплатный Заболотный и пара клоунов Ву и Джику. … а имеющихся раздал бесплатно Мангаша взяли за 2 , а отпустили за 300 тысяч. Медину за 8 — отпустили бесплатно. Абену брали за деньги — отпустили за так.. Потом ему стало скучно от обилия россиян и он распустил по арендам Пруцева, Зиньковского и Чернова. Попутно продав неплохого Алексиса Дуарте." "Делом надо заниматься, дорогой, делом!"))
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рылы
1784558907
сами бутылки бросают, о чём есть подтверждающее видео на тг-канале карпа. хряки, можете ознакомиться. а потом визжат из своих бачков!
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NewLife
1784559560
Я с этим согласился бы, если предложишь другие эффектиные методы борьбы с админ ресурсом и коррупцией.
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ПалкоВводецъ007
1784561077
Заревом в болотах москвы удовлетворён. Гыгыгы
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Давид59
1784562366
"Если РФС, судьи и ребята на ВАР не хотят нас уважать, это тоже их выбор". Понятно. Значит назначить пенальти означает неуважение. Хмм. Или не удалить Соболева - тоже не проявить уважение. Хмм. Получается так.
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Константин-Шапкин-google
1784582254
Здесь уважение не в почёте. Однозначно уходить. Причём всем, кто столкнулся с беспредельным судейством в матчахс ЗПРФ.
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АЛЕКС 58
1784603654
Просто ещё никто не решился на такой шаг против газового беспредела. Только большой скандал поможет хоть немного решить эту проблему
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