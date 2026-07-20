В «Спартаке» объяснили, почему команда не ушла с поля в матче с «Зенитом»

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао ответил на вопрос, почему красно-белые не покинули поле после решений судей в матча за Суперкубок России с «Зенитом» (1:1, по пенальти 2:4).
«Никогда не поддержу команду, которая уходит с поля в знак протеста. Это не по-футбольному. Неважно, что происходит. Мы – «Спартак», мы должны биться до конца при любых обстоятельствах. Если кто-то думает иначе, что ж…
Если РФС, судьи и ребята на ВАР не хотят нас уважать, это тоже их выбор. Но мы должны своим примером показывать, что уважаем игру и болельщиков. Должны показывать свой класс. Таково моe мнение. При этом не хотим замалчивать проблему, потому и обсуждаем еe сейчас», – сказал Кахигао.
- Голы в матче забили Кристофер Мартинс у «Спартака» на 25-й минуте и Александр Соболев у «Зенита» с пенальти на 90+8-й. Соболев также реализовал последний удар в серии послематчевых 11-метровых.
- Перед серией пенальти без жребия было принято решение бить пенальти в ворота, за которыми находились болельщики «Зенита». До этого болельщики «Спартака» кидали бутылки в Соболева.
- Главным судьей матча был Евгений Буланов.
- После игры спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао попросил РФС избавить команду от назначений на ее матчи Сергея Карасева. В Суперкубке он был арбитром ВАР.
Источник: «Чемпионат»