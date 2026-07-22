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  • Экс-судья Лапочкин сказал, стоит ли наказать Соболева за поведение в матче за Суперкубок

Экс-судья Лапочкин сказал, стоит ли наказать Соболева за поведение в матче за Суперкубок

Сегодня, 08:19
25

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин считает, что нападающий «Зенита» Александр Соболев не заслуживает санкций за поведение в игре за OLIMPBET Суперкубок России со «Спартаком».

Игра закончилась со счетом 1:1, а в серии послематчевых пенальти питерцы победили 4:2.

«Есть ситуация, где футболист просто радовался, ничего больше в его действиях лично я не вижу. Если бы он прям подбежал к трибунам, что‑то сказал, показал какие‑то нецензурные жесты, тогда это была бы, конечно, серьезная провокация.

Мы понимаем, что после этих действий ничего такого криминального особо не возникло, потому что просто человек радуется. Футбол – это эмоции, нельзя убивать в футболе эмоции. Они есть и будут. Если нет ничего такого, прямо откровенного, то никто никогда никого не наказывает. Потому что в первую очередь футбол – эмоция.

Мне кажется, никаких штрафов не будет, потому что опция просто выслушать человека и его мнение, она, безусловно, существует, для этого и вызывают, чтобы понять, что как было. И я думаю, что никаких санкций быть не должно», – сказал Лапочкин.

  • Голы в матче забили Кристофер Мартинс у «Спартака» на 25-й минуте и Александр Соболев у «Зенита» с пенальти на 90+8-й. Соболев также реализовал последний удар в серии послематчевых 11-метровых.
  • После гола с игры форвард пошел к трибуне фанатов «Спартака», встал спиной к ним и показал на свою футболку, что-то кричал и показывал жесты. К нему подбежал хавбек красно-белых Роман Зобнин и начал высказывать претензии. К стычке присоединились другие футболисты, конфликт перерос в массовую потасовку. Фанаты московского клуба стали бросать с трибуны на поле бутылки. До этого они кричали оскорбления в адрес Соболева.
  • КДК на заседании, которое пройдет 23 июля, рассмотрит дисциплинарные нарушения, допущенные зрителями и игроками в матче. На заседание также приглашен Соболев.

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Источник: «Матч ТВ»
Суперкубок России Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Соболев Александр Лапочкин Сергей
Комментарии (25)
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Хулиганин
1784697706
Ессесьно. Лишнего скажет и лишат харчей на срачтв. С газовыми не забалуешь.
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Дубина
1784698984
Зпрф! фффся страна блох ненавидит!! Чукчи
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Литейный 4 (returned)
1784700083
Своей игрой Соболь унизил и опустил свинарню. Это ему в зачет. Гыгыгы
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Semenycch
1784702357
Браво!
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NewLife
1784703154
"после этих действий ничего такого криминального особо не возникло, потому что просто человек радуется. " Просто лампочкин продажная тварь на службе у помойки и появляется в медиа каждый раз, когда нужно убрать говнище.
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subbotaspartak
1784703861
Какой то миролюбивый для бывших... Алименты хорошие?
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neveldomha
1784706506
Кому он это объясняет? Хрюлям? Ну не смеши.
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Romeo 123
1784707774
Всё правильно сказано,это эмоции игра радость ,давайте запретим игрокам радоваться после забитых голов потому что спартак проиграл.
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шахта Заполярная
1784715639
Я думал это судья считает, а это лапочкин. Это что орлова или карася спросить
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Бумбраш
1784717527
Я думал футбол -это командная игра,а это оказывается эмоции...телки какие то
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