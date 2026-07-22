Экс-судья Лапочкин сказал, стоит ли наказать Соболева за поведение в матче за Суперкубок

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин считает, что нападающий «Зенита» Александр Соболев не заслуживает санкций за поведение в игре за OLIMPBET Суперкубок России со «Спартаком».

Игра закончилась со счетом 1:1, а в серии послематчевых пенальти питерцы победили 4:2.

«Есть ситуация, где футболист просто радовался, ничего больше в его действиях лично я не вижу. Если бы он прям подбежал к трибунам, что‑то сказал, показал какие‑то нецензурные жесты, тогда это была бы, конечно, серьезная провокация.

Мы понимаем, что после этих действий ничего такого криминального особо не возникло, потому что просто человек радуется. Футбол – это эмоции, нельзя убивать в футболе эмоции. Они есть и будут. Если нет ничего такого, прямо откровенного, то никто никогда никого не наказывает. Потому что в первую очередь футбол – эмоция.

Мне кажется, никаких штрафов не будет, потому что опция просто выслушать человека и его мнение, она, безусловно, существует, для этого и вызывают, чтобы понять, что как было. И я думаю, что никаких санкций быть не должно», – сказал Лапочкин.