Экс-судья Лапочкин сказал, стоит ли наказать Соболева за поведение в матче за Суперкубок

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин считает, что нападающий «Зенита» Александр Соболев не заслуживает санкций за поведение в игре за OLIMPBET Суперкубок России со «Спартаком».
Игра закончилась со счетом 1:1, а в серии послематчевых пенальти питерцы победили 4:2.
«Есть ситуация, где футболист просто радовался, ничего больше в его действиях лично я не вижу. Если бы он прям подбежал к трибунам, что‑то сказал, показал какие‑то нецензурные жесты, тогда это была бы, конечно, серьезная провокация.
Мы понимаем, что после этих действий ничего такого криминального особо не возникло, потому что просто человек радуется. Футбол – это эмоции, нельзя убивать в футболе эмоции. Они есть и будут. Если нет ничего такого, прямо откровенного, то никто никогда никого не наказывает. Потому что в первую очередь футбол – эмоция.
Мне кажется, никаких штрафов не будет, потому что опция просто выслушать человека и его мнение, она, безусловно, существует, для этого и вызывают, чтобы понять, что как было. И я думаю, что никаких санкций быть не должно», – сказал Лапочкин.
- Голы в матче забили Кристофер Мартинс у «Спартака» на 25-й минуте и Александр Соболев у «Зенита» с пенальти на 90+8-й. Соболев также реализовал последний удар в серии послематчевых 11-метровых.
- После гола с игры форвард пошел к трибуне фанатов «Спартака», встал спиной к ним и показал на свою футболку, что-то кричал и показывал жесты. К нему подбежал хавбек красно-белых Роман Зобнин и начал высказывать претензии. К стычке присоединились другие футболисты, конфликт перерос в массовую потасовку. Фанаты московского клуба стали бросать с трибуны на поле бутылки. До этого они кричали оскорбления в адрес Соболева.
- КДК на заседании, которое пройдет 23 июля, рассмотрит дисциплинарные нарушения, допущенные зрителями и игроками в матче. На заседание также приглашен Соболев.